15 minutes. Tant que le décompte des voix se poursuivra et aussi serré qu’auparavant, il y a encore la possibilité d’un match nul entre Donald Trump et Joe Biden. C’est peu probable, mais pas impossible. Dans ce cas, la décision resterait entre les mains du Congrès et il existe des précédents.

En vertu de la Constitution américaine, chacune des deux assemblées qui composent le Congrès aurait un rôle à jouer dans le bris d’égalité: la Chambre des représentants élirait le président et le Sénat le vice-président. Le réglage à distance favorise Trump.

En 1800, il y avait déjà une égalité, quoique quelque peu différente, lorsque Thomas Jefferson a reçu le même nombre de voix qu’Aaron Burr. Après 36 votes, les membres du Congrès ont élu Jefferson et, accessoirement, ont rédigé le 12e amendement, qui est la règle qui s’appliquerait à une égalité en 2020.

Comment pourraient-ils nouer?

Atteindre un match nul n’est pas compliqué.

Les Américains votent indirectement pour leur président par l’intermédiaire d’un organe connu sous le nom de collège électoral, composé de 538 membres représentant différents États. Le candidat qui obtient 270 premières victoires, un nombre extrêmement pair.

Pour que le Collège électoral représente la population proportionnellement, chaque État contribue en fonction de sa population, donc la Californie élit 55 et le Montana – presque la même taille – seulement 3.

Dans la plupart des territoires qui gagne chaque état prend tout, il n’y a pas de proportionnalité, sauf dans le Maine et le Nebraska, qui les répartissent par districts.

Possibilités de cravate ouvertes

Les sommes de 5 États restent ouvertes et ajustées, laissant la possibilité de deux scénarios où il pourrait y avoir un lien entre Trump et Biden.

D’une part, si Biden arrache à Trump les États du Michigan (déjà gagné), du Wisconsin (déjà gagné) et de l’Arizona (en tête), mais que tous les autres réélisent Trump, les deux candidats totaliseraient 269.

Il y a un mais: le Nebraska répartit ses délégués proportionnellement et Biden gagne dans un quartier où Trump a triomphé en 2016, donc un territoire de 600000 habitants aurait le dernier mot.

Dans le deuxième scénario, Biden ne gagnerait que la Géorgie, tandis que l’Arizona, la Caroline du Nord, le Nevada et la Pennsylvanie opteraient pour le dirigeant républicain.

À quoi ressemblerait le bris d’égalité?

Il y aurait deux procédures.

La Chambre des représentants élit le président. Cette assemblée est destinée à représenter la population entière des États-Unis proportionnellement, non par État, et maintient une majorité démocrate qui, cependant, ne pouvait pas soutenir Biden.

La raison en est que, selon la Constitution, lors de ce vote spatial, les représentants se réuniraient selon leur état d’origine et voteraient en bloc. 50 blocs au total. De cette façon, même si la Californie contribue plus de membres du Congrès, leur vote compterait comme celui du Montana et les chiffres seraient en faveur de Trump.

Le Sénat, pour sa part, choisirait le vice-président. Ici, la majorité est républicaine et, ils voteraient très probablement pour Mike Pence, Le colistier de Trump.

Mais même cette circonstance est mise en doute, car il y a deux sénateurs républicains qui pourraient perdre leurs sièges au profit des démocrates de Géorgie, ce qui ferait basculer l’équilibre vers un lien entre les sénateurs.

Et donc?

Un cycle sans fin viendrait.

Chaque État choisit deux sénateurs pour un total de 100, sans proportionnalité. Le règlement dit qu’en cas d’égalité 50-50, le vice-président égalisera. Mais s’il n’y a pas de vice-président parce que c’est à égalité, tout comme les sénateurs … les délibérations seraient éternelles.

Bien que longtemps avant d’atteindre ce scénario chaotique, le choix serait impliqué dans d’innombrables batailles judiciaires et décompte des voix.