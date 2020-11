Au cours des quatre premiers mois, les ventes de motos ont augmenté de 45%. (Fronde)

Après l’annonce en septembre, Banco Nación a indiqué que la ligne de crédit pour l’acquisition de motos fabriquées au niveau national est maintenant disponible, ce qui permettra l’achat de motos jusqu’à 200 000 $, pour une durée de 48 mois et avec un taux final de 28,5%..

Le montant maximum à financer par utilisateur est de 200 000 $, pour une durée unique de 48 mois, système d’amortissement français, et atteint les clients ou non-clients de l’entité. Et la ligne a un bonus de 10 points de pourcentage dans le taux d’intérêt, déjà inclus dans les 28,5% finaux.

Les plus de 200 concessionnaires de motos à travers le pays offriront près de 7 500 motos de 34 modèles nationaux, comme la Honda CG150 Titan, à 199 900 $; le Zanella ZB110, à 78 990 $; le Gilera VC150, à 98 000 $; ou le Corven Hunter RT, à 100 000 pesos.

La gestion de la ligne commence par le site Web de Banco Nación, puis la documentation est complétée en personne, tandis que la commercialisation des unités se fera à travers le réseau de concessionnaires qui ont un accord avec l’entité. La garantie est une signature unique et 100% de la moto est financée.

“Le financement est essentiel pour la relance du secteur et de l’emploi”, a déclaré le président de la banque, Eduardo Hecker, et a fait valoir qu’il est d’une importance vitale “afin que les citoyens puissent éviter de voyager en transports en commun”, alors que l’impact de la pandémie de coronavirus persiste.

Quelles motos peuvent être achetées avec les crédits

Il existe 40 modèles de motos disponibles, de 16 marques qui représentent 90% du marché national. Le choix du modèle peut être effectué via le concessionnaire ou via le site Internet de Banco Nación. Le taux fixe subventionné sera de 28,5%, ou 37,5% pour ceux qui ne collectent pas leurs actifs dans cette banque.

Les marques participantes sont Beta, TVS, Corven, Bajaj, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Kymco, Motomel, Keeway, Benelli, Guerrero, Okinoi et Zanella. Et la valeur moyenne parmi les 40 modèles disponibles est de 81 000 $, donc pour cette valeur, 48 versements fixes de 2 850 $ seraient payés.

La sélection du modèle se fera via le site Web de Banco Nación, avec livraison aux concessionnaires sélectionnés.

Fabricant Betamotor de Argentina SA La marque Beta (modèles Tempo, Akvo et TR 2.0) et la marque TVS (modèles NTORQ, RTR 160 et RTR 200) sont disponibles.

Corven Motors Argentina SA Il participe avec les modèles Energy base, Hunter RT et Triax150 N. Aussi, le constructeur participera avec les modèles Boxer RT, Rouser NS125 et Rouser NS 160 de la marque Bajaj.

Dragon SA Il fait partie de la marque Brava (modèles Altino 150 Base et Nevada Base).

Également, Entrepreneuriat Industriel Mediterráneo SA. Il fait partie du programme avec la marque Keller (modèles Crono Classic 110, Stratus 150 base et Miracle 150).

Pour sa part, Gilera Motors Argentina SA il incluait la marque Gilera (modèles Smash VSTD110, Sahel 150 et VC150).

Honda Motor de Argentina SA propose les modèles Wave 110 S et CG150 Titan. Et l’importateur Mediterránea SA disposera des modèles LD110 MAX RT, DAX70 et TD150 de la marque Mondial et des modèles Agility 125 et Agility 125 RS de la marque Kymco.

La Emilia SA Il a une participation via Motomel (modèles Blitz base PVP, Skua 150 PVP et S2 base PVP) et également via la marque Keeway (modèles RK 150PVP) et Benelli (modèles TNT 15PVP).

Le fabricant Pagoda SA Il fait également partie de la marque Guerrero (modèles G110 Full Trip et G110 Econo Trip). Tandis que le constructeur Visokolskis proposera les modèles de la marque Okinoi (OKN 110 et OKN Roma 125).

Finalement, Zanella Hnos y Cía Il participera avec les Zanella ZB 110, RX 150 Z7 et Styler 150 Exclusive.

J’ai continué à lire:

Le propriétaire de Jumbo, Disco et Easy a été piraté et des criminels virtuels demandent une «rançon» pour ne pas avoir divulgué les informations sur l’entreprise

La capacité installée de l’industrie est revenue au niveau d’avant la pandémie bien que certains secteurs affichent encore moins de reprise