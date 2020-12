162

Banco Nación Argentina a lancé la deuxième étape du programme Mi Moto, avec un nouveau quota pour demander des prêts pour l’acquisition de motos de fabrication nationale, en 48 tranches et à un taux réduit. Pour cette deuxième étape, une modification a été incorporée dans les conditions hiérarchiques. Une fois le crédit pré-approuvé, le client disposera de 7 jours calendaires pour réserver la moto au BNA Store afin d’optimiser les temps de fonctionnement.

Le plan débutera demain, 17 décembre, jusqu’à ce que le quota soit épuisé. Il convient de rappeler que dans un premier temps, le quota octroyé s’est terminé dans les 72 premières heures au cours desquelles la procédure en ligne a été proposée.

Le montant maximum à financer par utilisateur est de 200 000 $, pour une seule période de 48 mois et avec un système d’amortissement français. Ce montant n’inclut pas les coûts supplémentaires et les dépenses accessoires à l’opération, tels que le brevetage, le fret, l’estampage et autres.

Il n’est pas nécessaire d’être client de Banco Nación pour accéder à ces crédits. Le plan est également disponible pour les non-clients. Cependant, pour ceux qui ont un compte salaire dans la Nation, les conditions seront plus favorables. Ceux qui collectent leurs actifs via la BNA auront un taux d’intérêt de 28,5%, tandis que pour le reste des utilisateurs, il sera de 37,5%. Le coût financier total (CFT) dans les deux cas est de 34,97% et 46%, respectivement.

Les 48 versements seront égaux et ce sera le seul moment disponible. Pour les clients du compte salaire, les honoraires ne peuvent excéder 35% du salaire; pour le reste des clients, le plafond sera de 30% du revenu.

Tel que rapporté par la Nation, le prêt pour l’achat d’une motocyclette de 150 000 $ paierait des frais de 6 019,30 $ dans le cas d’un client qui reçoit ses actifs dans la BNA et pour le reste des clients, les frais s’élèvent à 7 059,21 $.

Comme dans la première édition, la gestion de la ligne commence par le site Web de Banco Nación, où le client sera pré-qualifié, puis il pourra réserver la moto via le lien fourni dans l’e-mail, qui permettra d’accéder au BNA Store. Les marques et modèles de motos disponibles pour le programme peuvent être consultés sur le site https://tiendabna.com.ar/mi-moto.

Après la réservation, l’intéressé doit formaliser la demande de prêt en personne à l’agence, qui ne doit être assistée que si le crédit est déjà pré-approuvé. Enfin la commercialisation des unités se fera à travers le réseau de concessionnaires adhérant au programme.

