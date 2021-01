Photographie du samedi 9 janvier 2021, fournie par El Comercio qui montre une photographie du premier débat présidentiel organisé par El Comercio à Quito (Equateur). . / Le commerce

Quito, 10 janvier . .- Sept des 16 candidats à la présidentielle qualifiés pour les élections du 7 février, ont assuré ce dimanche que la création d’emplois est l’une de leurs priorités pour relancer l’économie du pays, plongé dans une grave crise , exacerbée par la pandémie de covid-19.

Cela a été déclaré lors d’une réunion intitulée «Débat présidentiel 2021» au cours de laquelle, sans échange de critères entre les candidats, ils ont parlé à tour de rôle de leurs propositions.

C’était la deuxième partie d’une rencontre organisée par le groupe El Comercio car samedi, sept autres candidats étaient sur la même scène de la Maison de la Culture équatorienne.

Ce dimanche, les requérants Juan Fernando Velasco (Construye), Lucio Gutiérrez (Parti de la société patriotique), Gerson Almeida (Équatorien uni), Xavier Hervas (Gauche démocratique), Pedro Freile (ami), César Montúfar (Concertación) et Guillermo ont participé à l’événement. Celi (somme).

Le candidat autochtone Yaku Pérez n’a pas assisté à la réunion d’aujourd’hui, qui a ajouté à l’absence hier d’Andrés Arauz, un candidat lié à l’ancien président Rafael Correa (2007-2017).

Les plans économiques de l’ancien président Lucio Gutiérrez (2002-2005) incluent attirer les banques étrangères, baisser les «méga-salaires» dans l’État, réduire les taux d’intérêt, soutenir l’agriculture et abaisser la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 12 à 10 pour cent.

«Lorsque l’Équateur est en crise, celui qui doit se serrer la ceinture, réduire les dépenses publiques, c’est le gouvernement», a-t-il dit tout en avançant que, s’il remporte les élections, il convoquera une consultation populaire pour réduire la taille de l’exécutif et aussi abaisser de 135 à 57 le nombre de membres de l’assemblée.

Almeida a déclaré que la richesse doit être générée et pour cela, elle sera soutenue par l’exploitation rationnelle des ressources, tandis que Hervas a parlé d’augmenter l’offre exportable et de promouvoir l’entrée de banques internationales.

Pour lui, le manque d’opportunités et de travail sont parmi les principaux problèmes du pays, il s’est donc engagé à injecter des liquidités dans l’appareil productif comme l’un des mécanismes de relance de l’économie.

Le candidat Montúfar s’est engagé à attirer les investissements étrangers, à réduire les dépenses publiques, à conclure un accord national pour réactiver l’économie et créer des emplois en vue de renforcer la dollarisation.

De son côté, Celi, qui se qualifie de «président de l’emploi», prévoit de baisser la TVA de 12 à 8%, de créer une banque de développement, et de soutenir la relance du tourisme domestique, tandis que Freile a assuré qu’il défendrait la dollarisation .

Il a également noté qu’il favorisera le travail horaire et «comme l’Équateur est en faillite», il soutiendra l’économie dans l’exploitation massive du pétrole.

Pour Velasco, la pandémie “a tué l’économie” et a gravement touché plusieurs secteurs, dont le tourisme. Pour cette raison, il a souligné qu’il doit y avoir un plan post-pandémie parce que “l’emploi n’est pas généré par le gouvernement, l’emploi est dans le secteur privé”.

Pour cette raison, il a déclaré qu’il était nécessaire de “lever le frein à main pour que ces entrepreneurs, producteurs, ces gens qui veulent produire et progresser, puissent le faire sans que l’Etat soit un obstacle”.

Sur les questions de santé, et sans entrer dans les détails, les candidats ont proposé d’améliorer le système de santé et plusieurs d’entre eux ont évoqué la nécessité de vacciner la population contre le coronavirus.

Et sur les questions de sécurité, ils ont convenu de la nécessité de renforcer la police pour lutter contre la criminalité.

Gutiérrez a précisé qu’il bouclera les frontières “en demandant aux étrangers le passé judiciaire.