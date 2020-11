“Globe” de l’artiste palestino-britannique Mona Hatoum

La Fondation Proa a rouvert ses portes au public avec l’exposition Créer des mondes, après plusieurs mois d’attente, avec une revue de la 24 ans de ses archives sur les artistes qui étaient présents dans son espace comme Marta Minujín, Liliana Porter, Alicia Herrera, Liliana Maresca Oui Louise bourgeois, entre autres, dans un nouveau récit thématique sur la matérialité, l’espace, le langage et le corps.

Créer des mondes Il est présenté comme un héritage qui reprend l’émergence de mouvements de femmes, questions politiques, pratiques, micropolitiques, plaintes, inconforts, connaissances dissemblables rendues visibles dans notre pays avec l’émergence de Ni Una Menos en 2015 et l’irruption du féminisme comme force écrasante sur l’agenda public de l’Occident avec le MeToo (2017), qui conduit à une variété d’appropriations dans le domaine des espaces d’exposition.

La Fundación Proa n’est pas étrangère à cet univers et après une longue interruption de près de huit mois, elle a rouvert ses portes au public avec cette exposition qui retrace une exposition où se croisent artistes et diverses matérialités.

L’échantillon contient des œuvres d’artistes tels que Marta Minujin, Liliana Porter, Alicia Herrera, Liliana Maresca et Louise Bourgeois parmi beaucoup d’autres, regroupées par thèmes tels que la matérialité, l’espace, le langage et le corps.

Avec les conseils académiques et le script curatorial du chercheur Maria Laura Rosa et curatelle de Cecilia Jaime Oui Manuela Otero, Créer des mondes Il peut être visité gratuitement du 14 au 31 novembre, sur réservation préalable.

La pause de ces mois a encouragé la présence virtuelle de Proa avec des cours, des conférences et des avant-premières du spectacle programmés depuis l’année dernière pour sortir fin mars, après celui de Anish kapoor, et que le 24 octobre, l’action The Museums Illuminating a été lancée virtuellement sur Instagram et accompagnée de vidéo dance.

“Nous sommes très heureux. Cet échantillon est composé de plus de 50 artistes nationaux et internationaux et de générations diverses, il a été divisé en plusieurs salles et dans chacune des techniques sont mélangées, il y a la photographie, la vidéo, la peinture et les œuvres. C’est un échantillon très universel, très contemporain qui offre un panorama très actuel de ce qui se passe dans l’art en ce moment », dit-il. Adriana Rosenberg, président de la Fondation Proa.

En ce sens, elle indique que l’idée de l’exposition, qui devait ouvrir le 20 mars, “découle de tout le débat sur la récupération de l’histoire des femmes” et précise: “Comme nous avions plus de 200 femmes le long de Proa , cette exposition est une sélection de quelques-unes des œuvres, et un hommage à notre histoire, aux femmes, aux archives ».

Poussin sur la bande dessinée

Créer des mondes reprendre la phrase de Donna haraway “Quels matériaux utilisons-nous pour réfléchir à d’autres matériaux, quelles histoires racontons-nous pour raconter d’autres histoires et quelles histoires font des mondes” des 24 ans des archives Proa et à travers les artistes qui sont passés par ses expositions, et sur les 250, 64 ont été sélectionnés .

Ainsi, les artistes sélectionnés réfléchissent aux problématiques liées aux matériaux et éléments de la vie quotidienne, au rapport à l’espace, aux subtilités du langage et à la place du corps comme support, matière et métaphore.

L’exposition est organisée en quatre noyaux thématiques bien définis: matérialité, espace, langage et corps (qui aura une limite d’âge pour l’accès). Accompagnant les paliers d’escalier se trouve la phrase de Haraway et une intrigue de Chick on Comics, un collectif de bandes dessinées qu’il a exposé fin 2016, reliant des publics inconnus les uns aux autres.

Le travail de Flavia Da Rin

La visite commence dans la salle dédiée à la matérialité avec Globe (2007), de l’artiste palestino-britannique Mona hatoum, dans lequel les catégories d’art sont élargies et «les relations que les artistes ont historiquement développées avec les matériaux tout au long des 20e et 21e siècles sont montrées, traversant les frontières et générant cette dé-hiérarchisation des arts entre les arts majeurs et mineurs, le design , artisanat, arts populaires et différentes langues, textiles », explique Rosa.

Le chercheur souligne que la manière dont «les femmes ont sauté les hiérarchies, ont brisé les compartiments étanches entre la haute et la basse culture, le textile, l’art de l’aiguille, la peinture, le design» est mise en évidence et ainsi des œuvres d’art sont exposées. Mónica Millán, Mónica Giron, Mariela Scafati, Mini Zuccheri, Delia Cancela, Dalila Puzzovio Oui Nicola Costantino qui ouvrent le jeu de la consommation et de l’habillement, et le regard sur le marché de l’art de Alicia Herrero.

Nicola Costantino

La salle suivante est “une interprétation de l’espace au sens large”, qui, selon Rosa, implique “un espace public, privé, intime, émotionnel, dénonçant” dans lequel on peut passer par “différentes interprétations de la nature et du paysage », Et comprend des œuvres de Ana Gallardo et installations de l’artiste hongrois Agnès denes (pionnier de l’art environnemental) ou des photographies sur l’Antarctique de Adriana Lestido.

Entre les chambres de l’espace et du langage, la transition presque imperceptible -si vous n’êtes pas attentif aux détails-, propose des silhouettes dessinées et apporte des conceptualisations de Liliana porter avec la reconstruction d’une expérience de 69 de Di Tella, où il a réfléchi sur la réalité, et comment le temps et l’espace fonctionnent pour que le spectateur finisse par terminer l’œuvre.

La salle consacrée au langage traite de son interprétation «à travers les arts plastiques comme un élément politique au-delà de sa valeur symbolique et sémiotique», explique Rosa. Argentine là-bas Sarah Grilo -première artiste à remporter le Guggenheim Fellowship, 1962- à New York, elle commence à travailler avec un sens artistique et visuel des mots du graffiti de rue et les intègre dans son travail.

“Create World” propose une revue des 24 ans des archives de la Fondation Proa

Il est aussi Marta Minujín avec ses performances Lire les actualités (1965), qui prend le concept «le médium est le message» de Marshall MacLuhan, et vêtue d’un costume de journal, elle entre dans l’eau et les mots se dissolvent. Pour Rosa, c’est “un acte poétique fabuleux” où Minujín met “la corporalité du message dans le corps” avec “l’idée que l’actualité construit notre réalité et notre subjectivité”.

La salle se déroule comme un livre, avec des œuvres de Inés Drangosch, Mirtha Dermisache Oui Julia Masvernant Oui Leticia Obeid montre comment le corps laisse des traces sur les livres.

Margaret Paksa avec son travail avec les tubes fluorescents, il a voulu traduire le code mathématique de Fibonacci en lumière. Alejandra Seeber avec Bulles de dialogue (2010), -pour Rosa- ce silence dialogue avec la vidéo de Shirin Neshat Le dernier mot (Le dernier mot, 2003), où le silence est la résistance.

Les autres artistes présents sont Gachi Hasper, Leonora de Barros, Cecilia Szalkowicz, Inés Drangosch avec vos cartes conceptuelles, Julia Mavernat avec Gestes textiles (sélection de phrases retrouvées qui sont re-signifiées dans un contexte spécifique) et Lenora de Barros, et dans le prolongement de la ligne graphique mais BD, le collectif Chick on Comics.

Au premier étage, l’exposition se clôt sur le corps central, liée aux interprétations de la politique corporelle faites par les artistes et montre des performativités de genre, des constructions d’idéaux de beauté, des critiques de rôles établis comme la maternité, dans lequel les identités se construisent, «surtout dans le travail de Ana Mendieta Oui Flavia del Rin»Dit Rosa.

D’autres artistes également présents sont Liliana Maresca, Louise Bourgeois et la clôture est avec une vidéo de Nathalie Djurberg, un ouvrage sur la traite, le viol et un certain type de racialisation et d’objectivation des femmes.

Source: .

CONTINUE DE LIRE

“Panorama”, la proposition qui vous invite à visiter l’art du pays en une semaine

Notre tristesse est en retard: au sujet d’une exposition de Luis Felipe Noé