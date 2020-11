LEXINGTON, Kentucky, États-Unis (AP) – Cette année, la triple couronne devait avoir lieu à trois mois et demi d’intervalle, au lieu des six semaines habituelles. Le Kentucky Derby a eu lieu en septembre, plutôt qu’en mai, et était la deuxième des trois courses, pas la première.

De nombreux circuits ont annulé des compétitions. D’autres ont repris l’activité avec des calendriers raccourcis. De nombreuses courses se sont déroulées sans l’agitation des spectateurs, témoignant de l’impact de la pandémie de coronavirus qui se poursuit à ce jour.

Dans la dernière ligne droite de cette année anormale, ce week-end, la Breeders ‘Cup, dotée d’un sac de 31 millions de dollars, se déroule à Keeneland. Et ses 14 courses, du vendredi au samedi sur ce circuit pittoresque, ajouteront un sentiment de normalité à une campagne bouleversée.

“C’est certainement comme revenir à la normale”, a déclaré l’entraîneur Ken McPeek cette semaine. «Ce sera excitant de retrouver les fans. Je sais que cela manque à beaucoup, mais aussi que beaucoup surveillent de près. Le sport a fait un excellent travail pour y rester, attirant l’attention dans une certaine mesure. “

Le concours de haute qualité aide et pourrait à nouveau déterminer les favoris pour le prix Eclipse du meilleur de l’année dans diverses divisions. El Clásico, la course principale, a lieu samedi avec une cagnotte de 6 millions de dollars et comprend une revanche entre le champion de Belmont Stakes Tiz the Law et Authentic, qui a remporté le Kentucky Derby.

Entraîné par Bob Baffert, ce dernier cheval a dominé de bout en bout et a battu le favori de la course d’une longueur et quart à Churchill Downs.

Et pourtant, les deux enfants de trois ans sont répertoriés pour les parieurs de moins de deux chevaux vétérans, entraînés par Baffert: Improbable (5-2) et Maximum Security (7-2), qui a remporté le Derby de l’année dernière avant d’être le premier cheval de être disqualifié pour ingérence dans 145 ans.

Pas mal pour le classique. Il mettra en vedette un champion du Derby en titre, un champion de trois ans (Maximum Security), avec six victoires et deux deuxièmes places depuis cette controverse, et un autre poulain invaincu en trois courses.

“El Clásico n’a jamais eu l’air aussi fort”, a déclaré Baffert. «Habituellement, je serais heureux d’avoir un de ces chevaux dans la Classique. En avoir trois, c’est incroyable. “

El Clásico était proche d’avoir les trois vainqueurs de la Triple Couronne. Mais Swiss Skydiver, la pouliche gagnante de Preakness, a choisi de rivaliser avec son propre sexe dans la course Distaff de deux millions de dollars. Swiss Skydiver est le deuxième favori, 2-1, derrière Monomoy Girl (8-5), qui a gagné il y a deux ans, et a obtenu l’Eclipse en tant que meilleure pouliche tesañera.