Le meurtre de José Carlos Trujillo García, conseiller d’actio de la municipalité de Navolato, Sinaloa, a été signalé (Photo: Juan Carlos Cruz / Cuartoscuro)

Dans l’après-midi de ce mardi, vers 16 heures, le assassinat d’un conseiller du parti Morena qui faisait partie du conseil municipal de Navolato, Sinaloa.

Le corps a été identifié comme José Carlos Trujillo Garcia, Qui d’autre a été curateur de la ville de la communauté de Juan Aldama «El Tigre”, Situé dans la même commune. Certaines versions des médias locaux indiquent que le conseiller quittait le palais municipal.

Son corps a été laissé sur le trottoir, près de sa voiture BMW, entre les rues José María I. Pavón et Antonio Rosales, derrière la paroisse de San Francisco de Asís, tout près du palais municipal. En vedette plusieurs coups de feu sur son corps.

Selon les médias locaux Línea Directa, le échevin a été intercepté par un sujet armé qui lui a tiré dessus et plus tard, il s’est enfui. Peu après, des éléments de la police municipale sont arrivés sur les lieux pour boucler la zone et confirmer que la victime n’avait plus de signes vitaux.

Le corps de l’ex-syndicat de “El Tigre” a été retrouvé très près du palais municipal avec plusieurs blessures par balle dans le corps (Photo: Juan Carlos Ruis / Cuartoscuro)

Trujillo était le Président de la Commission de gouvernance de Cabildo et l’un des fonctionnaires les plus proches du président municipal, Eliazar Gutiérrez Angulo, également du parti Morena.

Jusqu’au moment aucune information supplémentaire n’a été donnée concernant le nombre de coups, le calibre de l’arme ou un éventuel coupable, car la scène attend le personnel du bureau du procureur général de l’État de Sinaloa pour mener les enquêtes pertinentes sur l’affaire.

Est Ce n’est pas la première fois que des personnes liées aux fiduciaires d ‘«El Tigre» sont tuées par balles. En avril 2020, un homme a été retrouvé, avec une balle dans la tête, à l’intérieur du panthéon de la mise sous séquestre de Juan Aldama.

Les ouvriers du mausolée lui-même ont informé les autorités de la découverte. Des agents de la FGE et des enquêteurs se sont rendus sur les lieux, où ils ont trouvé un obus à percussion de calibre 9 mm.

La municipalité de Navolato a été impliquée dans des affrontements armés et des meurtres de personnes liées au gouvernement municipal (Photo: Juan Carlos Ruis / Cuartoscuro)

La victime de 57 ans a été identifiée sous le nom d’Armando, qui était beau-frère du fiduciaire d ‘«El Tigre», Rubén Adrián Sánchez Corral, qui vient de manifester son mandat le 31 mars 2020.

Navolato a également été touché par la violence des groupes du crime organisé. Il faut se rappeler que Fin octobre 2020, il y a eu un affrontement armé entre des civils armés et des éléments de la police préventive de l’État (PEP) dans la communauté de Villa Juárez.

Selon le propriétaire du Secrétariat de la sécurité publique (SSP) de Sinaloa, Cristobal Castañeda Camarillo, Les des agents effectuaient une tournée dans les rues de la municipalité lorsqu’ils ont été attaqués par plusieurs sujets, qui se cachaient dans une maison voisine.

Le SSP a signalé que Le solde dudit conflit était de quatre personnes arrêtées et cinq qui ont présenté diverses blessures, parmi lesquelles un policier, trois criminels et un civil..

De plus, selon le média Débat, Trois véhicules ont été trouvés: un pick-up GMC blanc avec des trous de balle, un Volkswagen Tiguan, avec une adaptation pour lancer des pneus de poinçons, et un troisième, dont aucun détail n’a été donné.. De même, il a été signalé que l’une des voitures avait présenté un rapport de vol.

EN SAVOIR PLUS SUR D’AUTRES SUJETS

Des kilos de drogue, de voitures, d’armes et de maisons saisis: le bilan de 51 opérations contre le trafic de drogue au Mexique

Chapitos, Mayos et Guanos: les infâmes groupes impliqués dans la guerre pour le cœur de Culiacán

Saisies, arrestations et démantèlement de laboratoires: la FGR a détaillé les récents coups d’État contre les trafiquants de drogue au Mexique

Sinaloa sous le feu du narco: comment la guerre entre El Mayo et Los Chapitos a provoqué un exode de familles