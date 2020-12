L’incident s’est produit mardi dernier vers 23h45 sur les avenues Rivadavia et Federico García Lorca dans le quartier de Caballito.

Les trois citoyens chinois accusés d’avoir abattu un supermarché du quartier de Buenos Aires à Caballito ont plaidé non coupables devant la justice et continueront d’être détenus.

Les prisonniers ont fait l’objet d’une enquête par le procureur national pénal et correctionnel 12, Martín López Perrando, et par le juge pénal national 36, Alberto Ferro, chargé de l’affaire de la meurtre de Wang Yambao.

Comme l’ont informé les porte-parole de la justice à ., les déclarations d’enquête ont duré toute la journée d’hier, le processus ayant pris plus de temps que prévu en raison de la nécessité de l’intervention d’un traducteur.

Ces sources ont également ajouté que les trois suspects ont plaidé non coupables et qu’ils continueront d’être détenus dans une section du quartier, accusés du crime du supermarché.

En principe, les chercheurs ils n’ont pas identifié de quatrième suspect qui avait participé à l’attaque.

La victime a d’abord été identifiée par un permis de conduire qu’il portait dans sa poche comme Yambao, un citoyen chinois qui dirigeait apparemment un supermarché situé à quelques mètres du lieu de l’attaque, ont ajouté les porte-parole consultés.

Alors, des membres du poste de police de quartier 6B ont travaillé sur le site et ont arrêté trois suspects, également d’origine orientale, quand ils ont marché quelques pâtés de maisons.

Deux d’entre eux ont été capturés sur l’avenue Rivadavia, presque au coin de Parral, à environ sept pâtés de maisons de la scène du crime, tandis que le troisième était situé à Acoyte et Venancio Flores.

Pour cela le témoignage d’un opérateur de bus sur la ligne 8 a été déterminant, qui, en passant par les lieux, a été témoin de l’attaque et a fourni les détails aux enquêteurs.

Le conducteur a révélé avoir observé que trois hommes sont sortis d’un véhicule gris, qui ont tiré plusieurs coups de feu avec une arme à feu sur un autre qui se trouvait sur le trottoir.

Dès les premiers tests effectués sur place, il est apparu que Yambao a reçu au moins trois blessures par balleDeux d’entre eux avec un orifice d’entrée et de sortie et un troisième uniquement avec une entrée, bien que l’autopsie soit attendue pour déterminer de manière fiable les blessures subies.

Les impacts qui ont frappé la victime se sont produits au niveau de la hanche gauche, celle qui a touché le poumon gauche et l’autre sur l’épaule de ce même côté, ont détaillé les informateurs.

Sur les lieux de l’attaque, les experts légistes ont trouvé 23 gaines servies en calibre 9 mm.

“L’enquête vient de commencer mais tout indique une attaque de la mafia, un règlement de comptes typique, des dettes entre eux”, a déclaré à . un porte-parole ayant accès au dossier judiciaire.

En raison des prises de vue, la façade d’un magasin sur le bloc s’est terminée par du verre brisé et la façade du supermarché a également eu des impacts, tout comme deux voitures – une Volkswagen Polo et une Volkswagen Vento – et une affiche publicitaire située à quelques mètres de où était l’exécution.

Plusieurs années, la mafia chinoise est devenue l’une des organisations à la croissance la plus rapide des affaires criminelles de Buenos Aires et Buenos Aires avec au moins cinq organisations qui contestent le contrôle des supermarchés et autres entreprises liées à la communauté, avec des revenus millionnaires après frais d’entrée en dollars. En banlieue, ils ont menacé les supermarchés argentins.

