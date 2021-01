L’ancien entraîneur de San Lorenzo lors de ses journées dans le Cyclone (Instagram: @sanlorenzo)

Le climat est hostile à Bajo Flores. Le quartier de Boedo est réchauffé par le faible présent de San Lorenzo. La réunion qu’il a tenue Marcelo Tinelli avec Mariano Fade a confirmé le solde négatif traversé par le cyclone, qui s’est renforcé après les défaites avec Gymnastique et Banfield dans la Coupe Maradona.

Lors d’une rencontre qui a duré environ une heure entre le directeur technique et le chef de l’établissement, le stratège au passé en Gymnastique et défense et justice a présenté sa démission et a quitté le poste où il n’était en charge que 11 engagements.

Après avoir remporté leur groupe lors de la première instance du tournoi national, il Cyclone a perdu trois de ses cinq matches au deuxième tour de la compétition, dans laquelle il émergeait comme favori pour atteindre la finale en évitant des rivaux tels que Boca, River, Independiente et Huracán.

La déception du comité directeur n’a été cachée à aucun moment et la colère d’avoir gâché l’occasion de se battre pour un nouveau titre a fini par marquer le départ de DT.

Dans ce contexte, les frères Ángel et Óscar Romero remercié “l’amour et le soutien»Reçu au club, des heures à jouer dans un nouveau combat dans les vestiaires après la victoire contre Taladro par 4 à 1.

À partir du compte qu’ils partagent sur Twitter (@romeroteam), les Paraguayens ont publié: “Un championnat de clôture où nous n’avons pas pu atteindre l’objectif. Reconnaissant pour l’amour et le soutien de tous pendant toute cette période. Allons à San Lorenzo!».

Les joueurs sont revenus du stade hier soir Florence Sola d’une manière particulière après avoir discuté avec certains de ses coéquipiers à la fin du match qui pourrait signifier le dernier de l’ère technique de Mariano Soso.

Selon certaines versions qui ont circulé dans les couloirs du nouveau gazomètre, le conflit a éclaté lorsque le défenseur de la jeunesse Federico Gattoni fait une récrimination à ange et quelques instants plus tard l’archer est intervenu Fernando Monetti, qui t’aurait jetén coup dur au footballeur de l’équipe paraguayenne. Pour cette raison, les frères ont décidé de ne pas monter dans le bus de la délégation de Barcelone pour rentrer du sud de la banlieue de Buenos Aires et ils l’ont fait avec les véhicules de leurs proches.

Les jumeaux ont une longue histoire de comportement controversé depuis leur arrivée à San Lorenzo au milieu de 2019. Le plus retentissant s’est produit en septembre de l’année dernière lorsque Ángel a fracturé Andrés Herrera pour une grave infraction commise pendant l’entraînement.

Ce jour-là, les frères se sont retirés avant la pratique avec des récriminations de leur propre Monetti et le défenseur expérimenté Fabricio Coloccini. Pour cette attitude, Fade a gardé le Paraguayen séparé de l’équipe pendant une semaine.

Les Romeros ont un contrat jusqu’au 30 juin 2022 mais leur continuité dans le club est inconnue puisqu’ils pourraient revenir au Corinthiens du Brésil. San Lorenzo, avec son président Marcelo Tinelli en tête, définira dans les prochaines heures son nouveau projet footballistique qui n’aura pas la présence de Mariano Soso, qui a présenté sa démission lors de la dernière rencontre qu’il a eue avec le président du club lundi matin.

Dans l’analyse de l’avenir sportif, les trois membres du Secrétariat technique (Leandro Romagnoli, Hugo Tocalli et Alberto Acosta) plus quelques joueurs expérimentés de l’équipe, qui facturent des contrats élevés et n’ont aucune continuité.

