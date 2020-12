L’ambassadeur Luis María Kreckler a envoyé 10 câbles réservés à Felipe Solá pour l’informer de la négociation avec les entreprises chinoises qui produisent des vaccins COVID-19, mais n’a reçu aucune réponse (Photo: .)

Alberto Fernández a déplacé l’ambassadeur d’Argentine à Pékin pour les informations que Felipe Solá a apportées à la Casa Rosada: Le ministre des Affaires étrangères jure que Luis María Kreckler a échoué dans la négociation pour obtenir 30 millions de doses du vaccin chinois contre COVID-19 et qu’il s’est rendu sur une île exclusive revendiquant une “licence écologique” en raison de la contamination lorsque Buenos Aires a exigé la fermeture d’un accord commercial avec la société Sinopharm.

Il semble que Solá n’ait pas donné toutes les informations au président.

Depuis le 22 août, Kreckler a envoyé 10 câbles réservés à l’ordinateur de la chancelière pour rendre compte des négociations avec les entreprises chinoises qui produisent des vaccins COVID-19. Et en aucun cas Solá n’a répondu à l’ambassadeur d’Argentine à Pékin.

Le câble numéro 10, envoyé mardi dernier des bureaux de Kreckler au bureau du ministre des Affaires étrangères, rapporte que Ginés González García a signé avec le président de Sinopharm, Liu Jingzhen, un protocole d’accord qui assure à l’Argentine la fourniture de vaccins chinois en 2021 .

Ce PE stipule:

1. Sinopharm fournira à l’Argentine 30 millions de doses en 2021.

2. Un million arrivera en janvier.

3. 12 millions en mars.

4. Et le reste tout au long de l’année 2021.

5. Le prix n’a pas été convenu, mais Sinopharm tiendra compte du fait que l’Argentine a accepté de faire des tests de phase 3 avec des volontaires locaux en collaboration avec la Fundación Huiuda.

6. Le transport est la responsabilité du Gouvernement argentin.

L’ambassadeur argentin Luis Maria Kreckler avec le président de Sinopharm Liu Jingzhen

Alberto Fernández est au courant de la signature du protocole d’accord avec Sinopharm, Ginés González García l’a informé avant les vacances. Qui plus est: le ministre de la Santé tiendra demain une conférence à distance à 11 heures avec les autorités de ce géant pharmaceutique asiatique. Et s’il n’y a pas d’obstacles bureaucratiques ou politiques, le gouvernement annoncera lundi que le premier million de doses du vaccin chinois arrivera à Ezeiza en janvier.

Gines González a participé à toutes les négociations et critique son ami l’ambassadeur Kreckler car il n’a pas pu clôturer le prix par vaccin. Mais il a promis d’informer le président qu’il n’y avait pas eu d’échec dans la négociation puisque Sola a assuré de couronner son déplacement de l’ambassade de Pékin.

Le chancelier et l’ambassadeur en Chine ont une terrible relation politique et personnelle. Solá suppose que Kreckler est à la recherche de son poste et Kreckler pense que Solá n’a pas de poste pour remplir le ministère des Relations étrangères. Ce court-circuit, au milieu des négociations avec Sinopharm, a provoqué une crise diplomatique qui affecte le lien bilatéral entre Alberto Fernández et Xi Jinping.

Il n’est pas courant en Chine qu’un ambassadeur de carrière soit dépêché dans les six mois suivant son arrivée à Pékin. Kreckler est plus habitué aux salons européens qu’au verticalisme rigide hérité de Mao et de la longue marche, mais dans les 10 câbles qu’il a envoyés au ministère des Affaires étrangères, il est évident qu’il n’était pas en dehors des négociations avec Sinopharm.

Alberto Fernández et le ministre des Affaires étrangères Felipe Solá

Solá se retrouve maintenant dans un labyrinthe politique. Kreckler assure qu’il a négocié avec les Chinois et a le ministre Ginés González comme témoin privilégié. Et il attend la preuve du refus lorsqu’il est vraisemblablement annoncé lundi que Sinopharm expédiera un million de doses à Buenos Aires avant la fin du mois de janvier.

L’ambassadeur d’Argentine défend son rôle dans les négociations avec la société pharmaceutique chinoise. Mais sa chance semble jetée.

Alberto Fernández ne fait pas confiance à Solá et il lui parle à peine. Cependant, le chef de l’Etat aurait accepté la publication de Kreckler en raison des informations du chancelier et de certaines données personnelles qu’il a fournies à Olivos.

Tout indique que l’Argentine aura un nouvel ambassadeur à Pékin. Il est approuvé par Alberto Fernández et Cristina Fernández de Kirchner, Il a un nom connu dans la liturgie péroniste et est un expert de la Chine.

Alberto Fernández, Dilma Rousseff et Sabino Vaca Narvaja

Il s’agit de Sabino Vaca Narvaja, ancien directeur général des relations internationales du Sénat nommé par CFK et actuel représentant spécial de l’Argentine pour la promotion du commerce et les investissements à Beijing. Vaca Narvaja parle mandarin, est diplômée en sciences politiques et sait comment fonctionne le pouvoir en Chine.

Il était le candidat idéal pour Cristina Fernández, mais au ministère des Affaires étrangères, ils ont opté en premier lieu pour la carrière diplomatique de 37 ans de Kreckler. Alberto Fernández apprécie l’honnêteté intellectuelle de Vaca Narvaja, et il a déjà pris la décision.

Indépendamment de ce que l’actuel ambassadeur explique dans ses câbles à Solá, le président considère que les négociations fructueuses avec Sinopharm appartiennent à Vaca Narvaja. Et il le nommera ambassadeur en Chine quand on saura officiellement qu’il a déplacé Kreckler sur proposition du ministre des Affaires étrangères.

Cela se produira dans les prochains jours. Quand les vaccins chinois sont emballés pour Ezeiza.