Entretien avec Silvia Bentolila et Mario Riorda: recommandations au gouvernement

En 2017, ils ont commencé à travailler sur un livre Tout le monde a un plan, jusqu’à ce qu’il vous frappe au visage. Apprendre des crises, sans savoir que l’Argentine et le monde feraient face à une crise sans précédent. Mario Riorda Oui Silvia Bentolila, expert en communication de crise et psychiatre spécialisé dans les catastrophes, analysé sous un angle original, comment aborder d’une crise sociale au divorce ou à la mort d’un être cher, ouvrant des horizons pour penser et sortir des crises. Infobae Il voulait connaître leurs expériences et leurs opinions sur le COVID-19, peut-être l’événement le plus traumatisant qui soit arrivé à plusieurs générations, encore loin d’être terminé.

– Comment te vient-il à l’esprit de proposer de faire un livre sur les crises d’apprentissage à une personne que tu ne connais pas, à un psychiatre, quand tu viens aussi de la communication?

-MR: Eh bien, en fait, nous devons remercier Infobae, et ce n’est pas une courtoisie ou une fausse flatterie. Je voyage beaucoup et regarde les nouvelles dans les aéroports et tout à coup je vois un rapport qui est sorti à un expert en urgence argentin, elle était vêtue d’une salopette, et la vérité est que cela m’a ému et j’ai ressenti une empathie personnelle d’un lieu professionnel, totalement différent du mien. Mais c’était quelqu’un qui parlait de souffrance, de situations de stress personnelles. J’écrivais juste sur la crise, une matière que j’enseigne à l’université depuis de nombreuses années, même à l’étranger, bien sûr toujours liée à la crise gouvernementale. Puis j’ai googlé son nom, et là je lui ai écrit, quelque peu irresponsable, pour voir s’il était enthousiaste à l’idée que nous fassions le livre ensemble, brisant nos moules et nos limites, convaincu que ces types de problèmes nécessitent une vision différente. Au bout de trois heures, il m’a répondu, nous avons continué et nous sommes devenus très amis.

– Silvia nous en a parlé avant de commencer le rapport, elle est presque comme une pionnière dans le domaine. N’aviez-vous pas peur d’accepter une proposition de ce type, sans savoir de quoi il s’agissait?

-SB: Loin d’avoir peur, j’ai répondu que la communication est un élément clé pour gérer les situations critiques. Cette année, je fête 40 ans de mariage avec la pratique de la médecine, qui comme chaque mariage passait par des étapes différentes, et je pensais que si nous faisions un travail respectueux, nous serions capables de traduire dans un livre ce que nous faisons de nos tâches quotidiennes lorsque nous intervenons dans une situation. En particulier, je remercie Gisele Sousa Dias pour cette note, qui a eu beaucoup de retentissement, car elle a fait une approche très profonde qui a montré le travail axé sur les traumatismes chroniques et les problèmes qui surviennent quand il n’y a pas d’accompagnement, c’est pourquoi il y a plus de deux décennies Je suis dédié à la prévention.

– Nous vivons en ce moment, partout dans le monde, une crise sans précédent. Lorsque le Président a ordonné le premier isolement préventif et obligatoire en mars, ni lui ni personne n’avaient imaginé que nous allions continuer toute l’année dans cette situation, qui pourrait même durer encore un an. Quelles leçons pourriez-vous donner aux gouvernements dans ce long processus?

-SB: En principe, nous sommes confrontés à une crise prolongée. Le gérer demande des compétences extraordinaires, car nous sommes dans une situation extraordinaire. Il existe une expérience sur la façon dont les maladies infectieuses contagieuses sont gérées et il y a tout un chapitre qui est celui de la communication des risques pour la participation communautaire, qui a en partie été extrait de la gestion d’Ebola, qui est l’une des maladies qui ressemble le plus à ce que nous vivons. Parce qu’il n’y avait pas de vaccins et les directives culturelles ont dû être modifiées. En ce sens, la première recommandation est de reconstruire la confiance car, pour gérer une crise prolongée, il est nécessaire de construire la confiance. On demande parfois aux gouvernements des certitudes, mais pour gérer une situation présentant ces caractéristiques, il faut une participation communautaire. Sans la collaboration de la communauté en général, il est très difficile de gérer une situation de crise durable, où il faut que la conscience de la communauté prenne soin d’elle-même, et pour qu’il soit compris que le résultat dépend aussi de leurs actions. Je dirais, en ce moment, qu’il faut comprendre qu’il faut faire appel à la dissociation opérationnelle, c’est-à-dire mettre l’esprit froid et avant chaque intervention, chaque décision, bien réfléchir à l’impact que la communication va avoir à court terme et à moyen terme. Et impliquez la communauté dans la conception des messages. Les gens pour comprendre qu’ils doivent prendre soin d’eux-mêmes doivent être impliqués dans un lieu empathique qui ne déclenche pas de panique, car militariser une réponse de soins, comme cela s’est produit dans certains pays, n’est pas une bonne solution, encore moins dans une crise prolongée. .

Entretien avec Silvia Bentolila et Mario Riorda: gouvernements et pandémies

– Les fonctionnaires de toutes les régions du monde ont l’habitude de donner des réponses et sont désormais contraints de changer de point de vue, de transmettre cette situation avec une certaine humilité. Il me semble que l’Argentine a un peu échoué dans ce domaine. Qu’est ce qui s’est passé? Que recommanderais-tu?

-MR: Je vais citer plusieurs sujets qui sont apparus dans une étude au Mexique que nous avons faite il y a 10 jours. Des mots comme la frustration, le désespoir, l’incertitude, l’impuissance, l’anxiété, le dépassement, étaient la constante. Hier soir, quand j’en parlais en Équateur, ils m’ont dit que c’étaient les mêmes concepts qui y apparaissaient. Et si nous le faisions en Argentine, nous trouverions la même chose. Ce n’est pas seulement un problème de société. Le leadership se sent scruté. C’est pourquoi il me semble que la première chose à faire n’est pas d’abandonner la perception du risque, qui est fondamentalement une construction sociale, c’est-à-dire qu’elle nécessite un consensus. Dans le consensus, il peut y avoir des dissensions, bien sûr, mais en termes de volonté politique dans une telle situation, le consensus doit être aussi large que possible. Nous ne devons pas tomber dans la tentation qui fait craquer, car ce qui est le plus nécessaire pour que le risque ne soit pas perçu comme un fardeau aux caractéristiques obligatoires, c’est que la société assume la responsabilité conjointe. Quelque chose qui en Argentine, qui dure depuis 10 mois, ne s’est pas produit. Le consensus n’était pas le même avant Vicentín qu’après Vicentín. Lorsque les gouvernements sont tentés de se mettre au travail en ignorant la susceptibilité de l’environnement, dans cette hyper-idéologisation, la perception du risque a tendance à diminuer. Le gouvernement n’a pas de vision systémique pour s’attaquer au problème de la pandémie. C’est le président lui-même qui est devenu un système, avec le bien que cela signifie quand il a une forte approbation et le mauvais lorsque l’approbation est faible.

– Qu’est-ce qu’une vision systémique?

-MR: Cela signifie comprendre ce que je fais, ce que je priorise. Un système politique a toujours un format électoral, ce qui est la tentation de craquer. Vous avez une communication de gestion comme une routine. Il a potentiellement une communication de crise, parce que les gouvernements sont sujets aux crises, ils sont exposés à un risque de crise à 360 °, surtout par rapport aux secteurs privés. Et dans des circonstances exceptionnelles nécessite une communication des risques. Il n’y a probablement pas de manuel sur ce qu’un gouvernement ou un système politique devrait faire, mais il y a des effets que s’ils adoptent ce schéma, les résultats seront différents. Les gouvernements doivent renoncer à certains types de choses par souci de priorité. Ici, ils ont essayé de vendre l’idée de super-héros qui ont donné leur vie pour la population, cela s’est produit ici et dans d’autres pays également. Cependant, ce n’est pas un mode de gestion des risques, des cadres différents sont nécessaires, basés sur le fait que vous ne travaillez jamais sur des objectifs fixés, une date de vaccination par cas, mais sur des probabilités ou une plage de probabilités incontrôlées. Pour cette raison, la communication n’a pas à renforcer le leadership, mais plutôt à être menée de manière partagée et distribuée entre une multiplicité d’acteurs, même en dehors du gouvernement. Demander qu’ils prennent soin d’eux-mêmes et que le leader ne prenne pas soin d’eux-mêmes, rompt avec la perception du risque. Le risque comporte un certain nombre d’éléments de conditionnement qui visent à alerter et à sensibiliser à un phénomène qui représente des menaces et des vulnérabilités.

Entretien avec Silvia Bentolila et Mario Riorda: la vaccination de la population

– Diriez-vous que l’État national et les États provinciaux sont prêts à développer le plan national de vaccination?

-SB: L’Etat le planifie aux niveaux national et local. Maintenant, je pense que l’accent ne devrait pas être mis sur le vaccin comme moyen de sortir de la situation. Le vaccin est un instrument, un outil, mais s’il est présenté comme la seule chose est de projeter la solution à l’extérieur. Le vaccin n’est qu’un aspect. La pandémie est une catastrophe, et elle doit être analysée de manière multifactorielle, nous ne pouvons pas simplement penser que la solution sera le vaccin. Il y a des impacts économiques et sociaux sur la santé mentale. Il faut donc gérer tous ces aspects et il me semble qu’à partir d’ici jusqu’à ce que nous arrivions au vaccin, il y a beaucoup à faire pour que nous arrivions dans de meilleures conditions. C’est essentiel comme message. Nous avons beaucoup à faire de l’État, mais aussi de la communauté elle-même.

– Diriez-vous que ces messages que le Président a transmis, sûrement avec de bonnes intentions, que le monde regardait ce que faisait l’Argentine étaient Boomerang? Qu’est-ce qui ne va pas?

-SB: Je ne pourrais pas dire ce qui a échoué, c’est tellement complexe de gérer quelque chose avec un tel niveau d’incertitude globale. À quelques exceptions près, tous les gouvernements du monde ont échoué. Je crois que nous nous sommes relâchés, dans ce message plein d’espoir, nous n’avons pas été en mesure de gérer les risques, c’est pourquoi nous ne prenions pas soin de nous-mêmes, et en ne prenant pas soin de nous-mêmes, le résultat est ce que nous voyons, ici et dans le monde. La deuxième vague peut être plus brutale que la première. Il me semble que le message d’un père président ne suffit pas, il faut construire une prise de conscience collective qu’il est temps de prendre soin de soi.

