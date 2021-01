. / EPA / ALESSANDRO DI MARCO

Écriture sportive, 3 janvier . .- Le Portugais Cristiano Ronaldo, avec deux buts qui portent ses buts à 758 en matches officiels, et également une passe décisive, a conduit la Juventus Turin à une victoire à domicile contre l’Udinese (4-1). compliqué et inconfortable que ce que reflète le score final, dans le duel qui a clôturé la quinzième journée de Serie A, et qui place l’équipe de la Juventine à la cinquième place, encore loin du leader Milan, qui prend dix points.

Les deux buts de CR7, selon certaines statistiques, font de lui le meilleur buteur de l’histoire du football professionnel en match officiel, devant Pelé (757). D’autres, en revanche, le placent en quatrième position, en concédant 805 à Josef Bica, 772 à Romario et 767 à Pelé.

CR7, qui s’est formé ce dimanche en attaque avec l’Argentin Paulo Dybala et Federico Chiesa, était essentiel pour éclaircir les problèmes qu’un Udinese avait posé depuis le début, qui voyait un but être refusé par Rodrigo de Paul (m.15), par une main précédente qui a été vue par le VAR, mais pas initialement par l’arbitre. Et c’est que le Portugais, après un braquage de Ramsey à une mauvaise sortie du ballon visiteur, était chargé d’ouvrir le marqueur et de mettre le 1-0 avec un tir croisé (m.31).

Un but qui représente ses 757 dans un match officiel (5 avec le Sporting Lisboa, 118 avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid, 82 avec la Juventus, 102 avec l’équipe du Portugal), ce qui, pour certaines statistiques, signifiait qu’à ce moment-là, il égalait le chiffre réalisé par le légendaire Brésilien Pelé ((643 avec Santos, 37 avec Cosmos et 77 avec le Brésil). D’autres statistiques, quant à elles, affirment que «O Rei» a marqué 767 en matches officiels.

Avec seulement 1-0, l’Udinese avait une chance claire sur le prochain jeu de ramener l’égalité au tableau de bord, mais Kevin Lasagna n’a pas eu le succès que CR7 avait montré quelques instants auparavant. Après cette nouvelle peur des visiteurs, la Juventus a montré son meilleur visage, contrôlant le ballon, le jeu et mettant en danger le but frioulan. Malgré cela, il est allé se reposer avec le seul but des Portugais.

A peine entamé la seconde mi-temps, avec un brave Udinese retourné en attaque, Cristiano a de nouveau fait sa marque: il a mis un ballon en profondeur sur Chiesa (m.49), qui a croisé avant le départ du gardien de l’Udinese. Trois minutes plus tard, Ramsey a marqué, mais son but a de nouveau été annulé par le VAR également par la main précédente.

Udinese a continué à se lever et a réussi à réduire son déficit à la 57e minute, mais Jens Stryger Larsen a envoyé son tir d’un poteau. Son erreur a été punie treize minutes plus tard, et à nouveau par Cristiano Ronaldo. Le Portugais a reçu de Rodrigo Bentancur et n’a pas pardonné, relançant le 3-0, avec son but 758. Les Frioulans ont payé pour leur audace, ne baissant pas les bras et cherchant le but rival en laissant des espaces. Et, peu de temps après, ils ont de nouveau été crédités de la malchance, sur un tir de Marvin Zeegelaar qui, pour la deuxième fois, a fini par s’écraser sur la barre transversale.

La juste récompense pour leur bravoure a été trouvée par Udinese trop tard, à la 91e minute, lorsque Zeegelaar a repris un rebond du gardien de la Juventine; et il a même pu réaliser le second une minute plus tard.

Avec le match interrompu dans ses derniers instants, le but de Dybala est également arrivé, ce qui a mis la finale 4-1 (min.94) La Juventus a remporté une victoire qui laisse, avec un match de moins, dix points derrière Milan, à en attendant le duel que les deux auront le 6 janvier, jour de la Befana en Italie, une bonne sorcière qui est celle qui apporte les cadeaux à une date aussi importante dans le pays transalpin.