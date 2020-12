Ratazzi ne s’est pas privé de faire des remarques critiques sur le président et les plus hauts responsables de son cabinet

Interviewé sur la chaîne TN, Cristiano Ratazzi a été très critique du discours étatiste et «néo-pauvre» du gouvernement national. L’homme d’affaires a été confronté aux récentes déclarations du chef de l’AFIP, Mercedes Marcó del Pont, qui avait choisi les travailleurs et l’État comme créateurs de richesse. Les travailleurs créent de la richesse, a déclaré Ratazzi, mais l’Argentine est l’un des pires pays au monde à avoir des employés vierges, en raison du montant et du poids des impôts, et l’État argentin, a-t-il souligné, plutôt que de créer de la richesse, il distribue la pauvreté.

La clé de la création de richesse, a déclaré Ratazzi, est l’investissement privé, et a rappelé les paroles du président, qui lors de la récente conférence industrielle de l’UIA a déclaré: «Vous ne sortez pas de la pauvreté avec l’État et les projets, vous sortez avec des entrepreneurs qui investir et donner du travail ».

Selon Ratazzi, un problème est que «le président parle en fonction de l’endroit où il se trouve». On ne peut pas vivre de plans sociaux, a-t-il insisté, “il l’a dit lui-même”, a-t-il réitéré en référence au président. Concernant les propos de Marcó del Pont, il a dit: «Je crois exactement le contraire; Quelle richesse l’État peut-il produire? L’État doit essayer de bien administrer; Je n’ai pas entendu dire que l’État produit de la richesse, ni en Union soviétique, ni à Cuba ou au Venezuela ».

L’homme d’affaires d’origine italienne (sa mère était Susana Agnelli, ancienne chancelière italienne) était très catégorique sur les problèmes de compétitivité et de logistique de l’Argentine. Les ministres Martìn Guzmán et Matìas Kulfas, a-t-il souligné, reconnaissent que le système fiscal argentin est source de distorsion et qu’il est nécessaire de stimuler les exportations, mais “il y a une énorme confusion entre dictons et faits”. Importer et exporter est très compliqué et pour une PME, exporter est presque impossible, a déclaré Ratazzi, qui a également critiqué la fermeture de l’aéroport d’El Palomar, qui, selon lui, était un bon exemple d’une “classe moyenne se dirigeant vers la richesse”. Mais le gouvernement a un discours «néo-pauvre».

Lorsqu’ils lui ont rappelé qu’en janvier, il avait déclaré que le premier mois du gouvernement d’Alberto Fernández avait été “brillant”, Ratazzi a déclaré qu’il faisait référence à son intention de parvenir à un équilibre budgétaire, même s’il le faisait avec “une distorsion fiscale”.

«Puis est venue la pandémie», a-t-il poursuivi, dans laquelle le président a d’abord bien agi «et je l’ai aussi félicité, mais ensuite je n’ai pas vu plus de choses bien faites». L’homme d’affaires a rappelé que Le président a parlé de préserver la vie, mais aujourd’hui l’Argentine est l’un des pays avec le plus grand nombre de décès par rapport à la population, l’un des rares où le PIB baissera de plus de 12% et l’un des quatre pays au monde qui il a une inflation à deux chiffres, avec le Venezuela, le Zimbabwe et la Corée du Nord.

Ratazzi a également pris le temps de croiser le chef de cabinet, Santiago Cafiero, environ quatre ans de déclin de l’industrie. “L’industrie n’a pas chuté depuis quatre ans, cela fait neuf ans depuis 2011”, a-t-il déclaré. Il a ajouté que l’AEA et l’UIA parlent beaucoup avec la CGT “et les syndicats les plus logiques et il y a des secteurs avec lesquels nous avons des vues concordantes”.

Enfin, lorsqu’on lui a demandé si les hommes d’affaires étaient en dialogue avec le président, il a répondu oui. «Il y en a beaucoup qui ont des liens avec Alberto qui viennent d’avant, pas avec Cristina, qui s’est isolée. Quand Alberto a le temps, il parle, mais il sort et on ne sait pas vraiment où il veut aller », a-t-il conclu.

