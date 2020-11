Cristina Kirchner a reçu de bonnes nouvelles sur le front judiciaire

Cristina Kirchner Elle a été renvoyée de l’une des causes qui lui étaient ouvertes lorsque la cause des cahiers a commencé. Ceci est le chapitre sur les subventions pour le transport par autobus. À proprement parler, la Chambre fédérale – avec les signatures de Leopoldo Bruglia et Pablo Bertuzzi– en 2019, il avait déjà révoqué l’acte d’accusation que le juge avait signé contre lui Claudio Bonadio

Maintenant, le successeur de Bonadio devant le tribunal fédéral 11, Marcelo Martinez De Giorgi, a résolu le licenciement de la vice-présidente et l’a renvoyée de l’affaire au motif qu’il n’y avait aucun élément pour la garder inculpée dans le dossier. Fiscal Carlos Stornelli vous pouvez faire appel de la résolution. Les anciens fonctionnaires ont également été démis de leurs fonctions, entre autres Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi déjà Ricardo Jaime. Il y a plus de 200 licenciements.

C’est le cas qui a enquêté sur les subventions accordées à la zone de transport sous l’administration Kirchner. Pour la Chambre fédérale, les preuves recueillies étaient insuffisantes et ils avaient chargé Bonadio d’approfondir l’enquête. Maintenant, sans aucune preuve la concernant, Martinez De Giorgi a signé son licenciement. Il a déclaré qu’il était impossible de faire une expertise technique pour corroborer si les rapports de kilométrage des unités avaient été falsifiés, comme il l’avait dit. Claudio Bonadio.

La situation judiciaire de Cristina dans l’affaire des cahiers

Centeno avec son ex-femme Hilde

Cristina Kirchner maintient trois poursuites liées à la cause des carnets: celui de la cause principale, par les annotations de Oscar Centeno; celui qui parle de cartellisation des travaux publics; et celui qui fait référence aux subventions ferroviaires. Elle est accusée d’être la chef d’une association illicite qui collectait de l’argent illégal auprès d’entrepreneurs qui faisaient des affaires avec l’État.

Ces affaires sont déjà soulevées devant la Cour orale fédérale 7, où le juge Germán Castelli est fonctionnaire. Près de Bruglia et Bertuzzi, Castelli était le protagoniste des demandes qui ont atteint la Cour suprême par les juges les transferts. Pour le moment, ils continuent tous aux postes qu’ils avaient atteints dans la gestion de Mauricio Macri.

Dans les autres affaires que Bonadio avait poursuivies pour des faits liés à l’affaire du cahier, comme l’affaire GNL par exemple, la Chambre fédérale avait déjà jugé son défaut de mérite. Cependant, c’est la première fois qu’il est licencié dans une affaire qui a été traitée dans le cadre du scandale de corruption qui a secoué les tribunaux en 2018.

Le limogeage de Cristina Kirchner est dicté à un moment clé. C’est juste quand le La Chambre fédérale de cassation pénale doit définir si les déclarations du repentant tombent, au cœur de la cause des cahiers. Comme l’a révélé Infobae en septembre dernier, un groupe de quatre défenseurs a affirmé lors d’une audience que l’inconstitutionnalité de la loi du repentant et son application directe dans cette affaire devaient être dictées, soulignant, entre autres, qu’il n’y avait pas de filmage des déclarations que 31 des hommes d’affaires et d’anciens fonctionnaires ont servi de défendeurs-collaborateurs.

La définition de l’avenir de l’affaire des cahiers en cassation est entre les mains des juges Ana María Figueroa, Daniel Petrone et Diego Barroetaveña. Cependant, il est écarté que toute définition sera invoquée Cour suprême de justice.

La cause pour laquelle Cristina Kirchner a été renvoyée

Cristina Fernandez de Kirchner avec le ministre du Plan de l’époque, Julio De Vido (photo NA)

La cause existait déjà depuis 2014 pour une éventuelle fraude à l’administration publique. Là, ils ont enquêté sur les subventions publiques que les compagnies de bus ont reçues. Diverses entreprises de transport public motorisé auraient obtenu des bénéfices plus élevés qu’ils n’étaient en droit, en falsifiant les déclarations sous serment qui leur servaient de base et dans lesquelles il était signalé qu’elles avaient parcouru un plus grand nombre de kilomètres que les vrais.

À l’époque, Bonadio avait poursuivi De Vido, d’anciens secrétaires et un groupe d’hommes d’affaires, mais en février 2018, la chambre II de la Chambre fédérale – dans une décision partagée – a annulé cette décision et ordonné d’approfondir les avis des experts. Cependant, en août 2018, le scandale des ordinateurs portables a explosé. Et pour septembre, lorsque Bonadio a dicté les premières poursuites de Cristina Kirchner à la tête d’une association illicite pour les annotations d’Oscar Centeno, il a également décidé d’ouvrir de nouvelles affaires ou en annexer certaines qui existaient déjà, comme les systèmes de collecte qui auraient fonctionné dans le secteur des transports. , pour les nouvelles informations fournies par les “regrets” des cahiers.

C’est ainsi que Bonadio a de nouveau enquêté sur les anciens fonctionnaires et quelque 44 chauffeurs de bus, et les a tous poursuivis. Il a déclaré qu’entre 2003 et 2012 “les responsables des entreprises de transport ont payé entre 5 et 30 pour cent des subventions versées à l’État national à Jaime et Schiavi” et qu’en retour les fonctionnaires de l’époque “ont garanti le versement de subventions pour des montants. supérieurs à ceux qui leur correspondent ».

J’utilise pour eux les déclarations regrettables des hommes d’affaires Aldo Roggio, Benjamín Romero et Alberto Taselli et les allusions dans les cahiers de Centeno. Cependant, en juillet 2019, Bruglia et Bertuzzi ont souligné qu’il n’était pas prouvé que “la matrice de corruption établie à des fins de perception fiscale auprès des plus hautes hiérarchies de l’exécutif entre 2003 et 2015 couvrait les faits à l’origine de cette cause” en raison des subventions au transport. , qui existait déjà. Et ils ont émis un manque de mérite, avec des instructions au juge de poursuivre l’enquête.

Le système d’arrivée de bus prédictif dans le métrobus du centre-ville est un succès

Sur cette base, sur 214 pages, le juge Martinez De Giorgi a examiné les preuves et a conclu par le renvoi de Cristina Kirchner et de 200 autres accusés. C’est que, comme il l’a fait valoir, “le temps écoulé depuis les événements enquêtés et l’absence de données fiables” ont rendu impossible “toute expertise qui clarifierait” l’hypothèse de l’enquête.

“Si l’AGN et le SIGEN ont fait face aux difficultés détaillées dans leurs rapports déjà esquissés et ont fini par faire allusion à la complexité des systèmes et aux problèmes de leur contrôle, il ne semble pas possible de trouver un organisme ou un spécialiste capable de surmonter leur travail”, fait-on valoir.

En bref, le juge a déclaré dans sa décision, “Il n’y a aucun moyen d’établir si en 2004 ou 2005, par exemple, un groupe qui devait faire dix tours par jour n’en faisait que sept.”

«Au final, il n’est pas possible d’accéder à des données objectives qui servent de budget pour réaliser une étude d’expert, qui permet de déterminer combien de tours chaque groupe des différentes branches de la quarantaine de lignes enquêtées a effectué quotidiennement, sur une période de dix ans; pour le comparer avec ce qui a été déclaré devant le secrétaire aux transports de l’époque. Il est possible de savoir ce qui a été déclaré, mais il n’y a aucun moyen d’établir si ces déclarations reflétaient la réalité et si, en conséquence, le kilométrage indiqué a effectivement été parcouru. D’autant plus si l’on entend prendre en compte d’autres variables telles que: le nombre de passagers transportés, la collecte des compagnies, la vitesse commerciale -qui se réfère au temps moyen par tour de chaque agence, à chaque moment historique les feux de signalisation, le conflit social, l’augmentation général du parc de véhicules, les travaux routiers qui ont affecté les différents itinéraires, les changements dans les directions des rues; parmi tant d’autres », a indiqué la décision.

J’ai continué à lire

Ils ont dicté le manque de mérite de Cristina Kirchner dans une cause de corruption

Cahiers: la cassation visait les repentants, au cœur de la cause pour laquelle Cristina Kirchner est poursuivie