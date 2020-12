Le président Alberto Fernández et la vice-présidente Cristina Kirchner ont à nouveau partagé le même scénario. C’est arrivé cet après-midi, après 19h, au Stade Unique de La Plata.

Accompagné sur scène par Axel Kicillof, gouverneur de la province de Buenos Aires; Veronica Magario, Lieutenant-gouverneur de Buenos Aires; Sergio Massa, président de la Chambre des députés; et Kirchner maximum, Député de la Nation, Fernández et Cristina Kirchner ont mis l’accent dans la première année de gestion du Front de Tous.

Du public, il a regardé une bonne partie du Cabinet national (le chancelier Felipe Solá, le ministre du Logement Jorge Ferraresi, les travaux publics Gabriel Katopodis, l’intérieur Eduardo ‘Wado’ De Pedro, entre autres); plusieurs maires de Buenos Aires tels que Martin Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (Le massacre) et Mayra Mendoza (Quilmes); les syndicalistes aiment Hugo Moyano et Antonio Caló; et des partisans du gouvernement Frente de Todos comme le chef des Mères de la Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.

Cristina Kirchner était l’avant-dernière oratrice et, à la fin de son discours, elle a haussé le ton et a de nouveau critiqué tacitement l’administration Alberto Fernández: “Tous ceux qui ont peur ou n’osent pas, il y a d’autres métiers en plus d’être ministre, ministre, législateur ou législateur, allez chercher un autre travail, nous avons besoin de gens que les sièges qu’ils occupent doivent définitivement défendre les intérêts du peuple ».

«La loi est de discipliner les politiciens, de sorte que personne n’ose faire ce qu’ils doivent faire et n’ait peur de signer ou d’autoriser»a ajouté le vice-président.

Puis ce fut au tour du gouverneur Axel Kicillof, qui affirma que «nous avons commencé cela avec un principe, avec une valeur, et un ressort qui était l’unité du champ populaire. Je veux commencer simplement et rapidement par faire des annonces. Le premier concerne la couverture de notre politique sociale ».

«Nous terminons une année difficile, il est impossible de surestimer ce que signifie cette année. L’objectif est que toutes les familles terminent la fin de l’année avec de la nourriture sur leur table. La décision que nous avons prise est que janvier et février, mois au cours desquels la fréquentation des salles à manger diminue, il va se maintenir aux mêmes niveaux: 8 000 millions pour que l’aide des cantines double. Et en février, qu’ils reviennent au calendrier qu’ils avaient toute l’année », a annoncé le président de Buenos Aires.

Entre-temps, il a souligné que «tandis que la pandémie progressait, nous avons réparé 1 830 écoles qui avaient des problèmes de gaz, des problèmes d’électricité, des toits qui tombaient, des problèmes inacceptables pour les garçons et les filles. Et c’était fini. Nous allons étendre ce programme et nous allons investir, avec la Nation, 11 milliards de pesos ».

La seule et dernière fois que Máximo Kirchner a partagé la scène avec Cristina Kirchner était le jour où ils ont remporté les élections en octobre de l’année dernière.

«Ces annonces contiennent une clé de notre gouvernement: nous représentons la société, en particulier la majorité, ceux qui ne peuvent pas seuls. Ce dont s’occupe le gouvernement de la province de Buenos Aires, c’est ce qui inquiète le plus les gens. Nous venons pour résoudre les problèmes des gens. Nous avons eu une pandémie, nous avons encore travaillé pour résoudre les problèmes des gens », a-t-il déclaré.

Enfin, il a révélé que le stade unique de la ville de La Plata «nous avons décidé de le renommer «Estadio Único Diego Armando Maradona», nous avons déjà décidé d’appeler l’un des stands «Alejandro Sabella» ». «Les fêtes arrivent et j’aime dire que 2021 sera l’année de la vaccination. La pandémie prend-elle fin? En aucune façon. Si nous vaccinons deux millions par mois, nous aurons six mois pour obtenir l’immunité », conclut-il.

Máximo Kirchner et Sergio Massa

À son tour, le président de la Chambre des députés, Sergio Massa, a souligné que «aucun de nous n’était prêt à gérer une pandémie. Personne n’imaginait que la tâche d’investir, de penser et de planifier serait couverte par celle de prendre soin de la vie des Argentins ».

«Dans un pays qui le 10 décembre de l’année dernière n’avait pas de crédit, était en défaut, on lui avait donné un joli nom de reprofilage, la dette a dû être renégociée. Malgré la pandémie et les limites qu’elle a imposées et étant minoritaire aux députés, nous avons pu. Nous avons pu renégocier une dette impensable pour les Argentins. Malgré la pandémie, nous avons pu multiplier les investissements publics », a déclaré l’ancien chef de cabinet.

À cet égard, Massa a admis qu ‘”il est évident que nous avons un long chemin à parcourir”, et a souligné qu’ “une année se termine dont aucun de nous ne voulait, mais cette chanson qui a servi pour les retrouvailles, doit nous servir l’année prochaine pour redonner espoir aux Argentins. Nous allons nous embrasser à nouveau car nous allons réaliser une opération de vaccination que pour l’instant personne ne peut imaginer à grande échelle, car elle est d’une taille unique ».

«Parce que nous allons regagner des revenus, parce que l’année prochaine, l’Argentine va croître. Nous allons récupérer les salaires des travailleurs. Nous allons récupérer les revenus des retraités qui au cours des 4 dernières années ont perdu 20% face à l’inflation. En mars, ils auront l’ancienne formule qui leur permettait de battre l’inflation 7 sur 8 ans », a conclu Massa.

Kirchner maximum

Máximo Kirchner a été le deuxième à prendre la parole après l’ouverture de l’événement par Magario, et le député a souligné que «Voir un stade vide dans un acte péroniste est assez étrange. Si nous faisions quelque chose, c’était de remplir les champs avec Cristina. Et les urnes, ici la compagne me limite (NdR: Cristina Kirchner a souligné ce détail de loin). Lorsque nous avons formé le Frente de Todos, nous savions que la tâche que nous avions était très complexe. La tâche la plus difficile est venue après avoir remporté l’élection: remettre l’Argentine sur pied ».

Dans ce sens, il a déclaré que «le 10 décembre, aucun d’entre nous n’imaginait une pandémie de cette nature. Cela vient se joindre à une crise économique impressionnante qui a laissé le macrisme. Parfois, les événements sont si nombreux et si rapides que l’on oublie qu’en avril 2018, Macri est retourné au Fonds monétaire international. Il y a deux ans et demi, l’Argentine avait une dette de 44 000 millions de dollars ».

«L’Etat construisait des outils pour donner de l’espoir aux Argentins et aux Argentins. Le monde tombait. Les outils qui ont été construits étaient importants. Le fait qu’ils n’aient pas augmenté l’électricité et le gaz aux familles argentines leur donne un oxygène de plus. Plusieurs fois, certains secteurs intermédiaires ont pu maintenir des centaines de milliers d’entreprises ouvertes dans tout notre pays grâce à l’IFE. Les entrepreneurs qui pourraient utiliser cet IFE indirectement. Ils avaient non seulement l’IFE, mais aussi l’ATP“Ajouta Kirchner.

En ce sens, il a souligné que dans «plus de semaines, moins de semaines, les Argentins commenceront lentement à se faire vacciner. Je vous demande qu’au-delà de la fatigue naturelle, que nous ressentons tous (mettre un masque, ne pas pouvoir se voir, ne pas pouvoir mener une vie plus normale comme on le souhaite), il faut savoir que c’est le défi. Essayez de vous voir pendant ces vacances, mais soyez aussi prudent que possible ».

«Soyons conscients de ce qui se passe, de tous les enfants qui n’ont pas pu aller à l’école, qui n’ont pas joué, qui n’ont pas pu étudier, qui n’ont pas fait leur voyage d’études supérieures. Vous devez vous battre tous les jours. Il n’y a pas de franchise, il ne nous suffit pas de nous plaindre de la hausse des prix. Il faut contrôler, les hommes d’affaires doivent comprendre que les Argentins et les Argentins ne peuvent plus. Chaque année, la même chose. Ce sont les choses qui nous intéressent “, conclut-il.

Axel Kicillof et Verónica Magario (Photo: Aglaplata)

Le premier à parler aux participants était le lieutenant-gouverneur Magario qui a appelé “Pensez à une autre 2021, dans laquelle nous pouvons dire que nous grandissons à nouveau, pour se lever”. “Axel, mettons toute la force entre les mains du président, du vice-président et de tous les hommes et femmes, allez-y, et forcez”, a déclaré l’ancien maire de La Matanza.

Actualités en développement