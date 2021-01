LONDRES (AP) – La crise à laquelle la Grande-Bretagne est confrontée cet hiver est malheureusement familière: des ordres de verrouillage et des rues vides. Les hôpitaux débordent. Un coût quotidien de centaines de décès dus au coronavirus.

La Grande-Bretagne est à nouveau l’épicentre de l’épidémie européenne de COVID-19, et le gouvernement du Premier ministre, le conservateur Boris Johnson, est confronté à des questions et au mécontentement.

De nombreux pays souffrent de nouvelles vagues de virus, mais le britannique est parmi les pires et s’est produit après une terrible année 2020. Plus de 3 millions de personnes dans le pays ont été testées positives pour le coronavirus et 81 000 sont décédées -30 000 en seulement 30 jours. -. L’économie a diminué de 8%, plus de 800 000 emplois ont été perdus et des centaines de milliers de travailleurs sont dans les limbes d’une suspension temporaire de leur emploi.

La situation à Londres est “critique” même avec la nouvelle quarantaine, a averti vendredi le maire de Londres Sadiq Khan, notant qu’une personne sur 30 avait été infectée. «La triste réalité est que nous manquerons de lits de patients dans les semaines à venir, à moins que la propagation du virus ne soit considérablement freinée», a-t-il déclaré.

Le personnel médical est également au bord de l’effondrement.

«Alors qu’avant, tout le monde était en mode ‘Nous devons juste le passer’ (maintenant) tout le monde est comme ‘Nous y revoilà, puis-je gérer ça?'”, A déclaré Lindsey Izard, infirmière en soins intensifs au St. George’s Hospital de Londres “C’est très, très dur pour notre personnel.”

Une grande partie de la responsabilité de la mauvaise situation de la Grande-Bretagne a été attribuée à Johnson, qui a contracté le virus au printemps et s’est retrouvé en soins intensifs. Les critiques disent que la lenteur de la réaction de son gouvernement lorsque le nouveau virus respiratoire a quitté la Chine a été la première d’une succession mortelle d’erreurs.

L’hésitation en mars sur l’opportunité d’ordonner une quarantaine en Grande-Bretagne a coûté des milliers de vies, a déclaré Anthony Costello, professeur de santé mondiale à l’University College London.

La Grande-Bretagne a décrété un verrouillage le 23 mars, et Costello a noté que si la décision avait été prise une semaine ou deux plus tôt, “nous serions à 30 000 ou 40 000 morts (…) Plus comme l’Allemagne.”

«Et le problème est que nous avons répété ces retards», a déclaré Costello, membre du SAGE Independiente, un groupe de scientifiques formé en alternative au groupe consultatif scientifique officiel pour les urgences (SAGE), qui conseille le gouvernement.

La plupart des pays ont connu des difficultés pendant la pandémie, mais la Grande-Bretagne a connu des inconvénients dès le départ. Son système de santé publique a été mis à mal après des années de coupes budgétaires par des gouvernements conservateurs axés sur l’austérité. Leur capacité à tester le nouveau virus était minime. Et bien que les autorités aient planifié des pandémies hypothétiques, elles ont supposé qu’il s’agirait de maladies moins contagieuses et mortelles.

Le gouvernement a demandé l’avis des scientifiques, mais des voix critiques ont fait remarquer qu’un groupe de conseillers suffisamment diversifié n’avait pas été consulté. Et ses recommandations n’ont pas toujours été suivies par un Premier ministre enclin à la déréglementation et réticent à limiter l’économie et la vie quotidienne.

Johnson a défendu sa direction, affirmant qu’il était facile de critiquer avec le recul.

“Les conseillers scientifiques ont dit toutes sortes de choses différentes à des moments différents”, a déclaré Johnson la semaine dernière lors d’une interview à la BBC. «Ils ne sont en aucun cas unanimes».

Une future enquête publique examinera probablement les failles de la réponse britannique au coronavirus, mais les questions ont déjà commencé.

Selon un rapport présenté vendredi par la commission parlementaire sur la science et la technologie, le gouvernement n’a pas été assez transparent sur les recommandations scientifiques qu’il a reçues, n’a pas appris des autres pays et a réagi trop lentement lorsque «la pandémie a exigé que des politiques soient élaborées et s’adapte à un rythme plus rapide ».

Le gouvernement souligne à juste titre que d’énormes progrès ont été réalisés depuis le printemps dernier. Les problèmes initiaux liés à l’obtention d’équipements de protection pour le personnel de santé ont été largement résolus. La Grande-Bretagne effectue désormais près d’un demi-million de tests de coronavirus par jour. Un système de dépistage et de dépistage a été mis en place pour identifier et isoler les personnes infectées, même s’il a du mal à répondre à la demande et peut demander mais pas forcer les gens à s’isoler volontairement.

Différents traitements ont amélioré les taux de survie des personnes gravement malades. Et maintenant, il existe des vaccins, dont trois sont déjà autorisés à être utilisés en Grande-Bretagne. Le gouvernement a promis d’administrer la première des deux doses à près de 15 millions de personnes, dont toutes les personnes de plus de 70 ans, d’ici la mi-février.

Cependant, des voix critiques disent que le gouvernement a réitéré ses erreurs en s’adaptant trop lentement à une situation changeante.

Lorsque les taux de contagion ont chuté au cours de l’été, le gouvernement a exhorté les gens à retourner dans les restaurants et les lieux de travail pour aider à relancer l’économie. Lorsque le virus a rebondi en septembre, Johnson a rejeté l’avis de ses conseillers scientifiques de recliner le pays, avant d’annoncer enfin une deuxième quarantaine nationale d’un mois le 31 octobre.

L’espoir que cela suffirait à ralentir la propagation du virus a disparu en décembre, lorsque les scientifiques ont mis en garde contre une nouvelle variante du virus qui était jusqu’à 70% plus contagieuse que l’original.

Johnson a resserré les restrictions pour Londres et le sud-est du pays, mais le comité consultatif scientifique a averti le 22 décembre que ce ne serait pas suffisant. Johnson n’a annoncé une troisième quarantaine pour l’Angleterre que près de deux semaines plus tard, le 4 janvier.

L’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord décident de leur politique de santé et ont des restrictions similaires.

“Pourquoi ce Premier ministre, avec tous les experts scientifiques à sa disposition, tout le pouvoir de faire la différence, est-il toujours le dernier à savoir quoi faire?”, S’est interrogé Jonathan Ashworth, porte-parole santé du parti travailliste d’opposition. . “Le Premier ministre ne manque pas de données, il manque de jugement.”

Costello a noté que tout le blâme n’était pas sur Johnson. Il a noté qu’un sentiment d ‘”exceptionnalisme” avait poussé de nombreuses autorités britanniques à regarder les images de Wuhan, en Chine, au début de 2020 et à penser que “tout cela se passe en Asie et cela n’arrivera pas ici”.

«Nous n’avons pas été à la hauteur», a-t-il déclaré. “Et je pense que c’est un appel au réveil.”

John Bell, professeur de médecine à l’Université d’Oxford, a souligné que les gens devraient mieux comprendre les erreurs du gouvernement.

“Il est très facile de critiquer la façon dont nous l’avons fait, mais vous devez vous rappeler que personne n’a géré une pandémie comme celle-ci, il n’y a personne qui l’a fait auparavant”, a-t-il déclaré à la BBC. “Nous essayons tous de prendre des décisions à la volée, et inévitablement certaines de ces décisions seront les mauvaises.”

«Tout le monde devrait faire de son mieux, y compris, je dois dire, les politiciens. Alors ne les punissez pas trop. “