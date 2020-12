Le Polonais a embrassé son bébé sur la bouche et a été sévèrement critiqué (Vidéo: Instagram)

Depuis le 1er juin dernier, la petite fille est née avril, Ezequiel Le polonais Cwirkaluk et Barby Silenzi ils ont partagé de nombreux moments de leur nouvelle vie sur les réseaux sociaux. Début novembre, les parents ont décidé de créer un compte Instagram pour leur fille, pour partager photos et vidéos de différents moments des premiers jours de la petite fille. Entre clichés de famille et moments pleins de tendresse et de plaisir, le compte dépasse les 40000 followers et tout s’est développé en harmonie. Jusqu’à ces derniers jours, les parents ont publié une série de vidéos qui ont provoqué la colère de leurs followers et la polémique n’a pas tardé à apparaître dans les commentaires.

C’était d’abord El Polaco, qui s’exhibe actuellement dans l’émission de télé-réalité à succès Célébrités Masterchef, celui qui a partagé une vidéo d’un moment intime avec sa fille. Avec le titre “Bisous avec papi”, le chanteur a posté un bref moment en embrassant sa petite fille qui n’avait que six mois. Et tandis que certains adeptes ont célébré les images, mettant en évidence la beauté de la créature, la grande majorité a critiqué le contenu. “Les bébés ne doivent pas être embrassés sur la bouche”, était l’avertissement le plus récurrent, avec différents niveaux d’indignation.

Certaines des critiques qu’El Polaco a reçues pour avoir embrassé sa fille sur la bouche (Photos: Instagram)

“Il est faux d’embrasser votre bébé sur la bouche, même les pédiatres le disent“; «Ce serait bien si tu ne l’embrassais pas sur la bouche! Vous lui transmettez tous vos germes! Et si vous avez des caries, vous pouvez l’infecter ». “Dit par les médecins, vous ne devriez pas embrasser les garçons sur la bouche”; “Ne donnez pas de baisers sur la bouche à un enfant, quel que soit son âge”, ont été d’autres commentaires.

Certains adeptes ont tenté de défendre le musicien, ce qui a généré un va-et-vient sur le mur de la petite fille, complètement inconscients de toute cette question. «C’est sa fille… Elle fait ce qu’elle veut… Qui n’a pas embrassé son bébé sur la bouche ??? C’est la plus belle chose au monde d’arrêter de baiser les gens .. Entrez dans sa vie », a posté un internaute. «Personne de sensé n’embrasse votre enfant sur la bouche. On suppose que nous savons tous que nous avons dans la bouche des germes que nous pouvons infecter et qu’un bébé n’a pas encore assez de défenses (Sic). ça peut la rendre malade … »fut la réponse

Comme El Polaco, Barby Silenzi a également été interrogé sur les baisers de sa fille (Vidéo: Instagram)

Quelques jours plus tard, la vidéo impliquait Barby, et les réclamations, bien qu’en plus petit nombre, étaient dans les mêmes voies. “Choyer maman”, a été le titre choisi pour décrire la séquence dans laquelle la danseuse a embrassé sa fille, et la répudiation était également présente. Certains se sont manifestés par indignation, à un degré plus ou moins grand, résumée dans la phrase: «Aucun bisou sur la bouche à aucun mineur». D’autres ont expliqué pourquoi cette pratique n’était pas pratique. «Non seulement à cause des abus qui existent aujourd’hui, mais à cause des maladies qui se transmettent. Les gens sont tellement ignorants qu’ils ne savent pas que le virus HPV est également transmis par la salive. Pour cette raison, nous trouvons toujours des enfants atteints d’herpès », a soutenu un autre utilisateur.

Barby Silenzi a également été critiqué (Photo: Instagram)

Barby Silenzi et Ezequiel Le polonais Cwirkaluk ils se sont rencontrés en 2016, quand le hasard les a réunis sur la piste de danse de ShowMatch. Il avait une formation importante dans la musique tropicale et était le père de deux filles, Soleil, fruit de sa relation avec Karina La petite princesse Tejeda, et de âme, de son lien avec Valeria Aquino. De son côté, Barby avait une carrière de danseuse encore en dehors des grands flashs et se préparait à faire le saut vers la gloire. Il a également eu une fille avec l’ancien Big Brother Francisco Delgado. Ils étaient partenaires de danse et entre eux il y avait un coup de cœur intense qui a mis plus de trois ans à se décolorer. Entre les deux, toutes sortes de rumeurs, de scandales et d’infidélités, jusqu’à l’arrivée du mois d’avril et tout était paix et harmonie jusqu’à ce que les vidéos déchaînent la tempête. Pour apaiser les tensions, les parents ont téléchargé une photo sur le compte d’April avec le petit arbre en arrière-plan. Pour que l’esprit de Noël vous fasse oublier les polémiques.

