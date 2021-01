Gabriel Mariotto

Ami du feu. Le président Alberto Fernández a été interrogé par Gabriel Mariotto, membre du Frente de Todos qui a su intégrer la direction du pouvoir politique sous les gouvernements de Cristina Kirchner. L’ancien vice-gouverneur de la province de Buenos Aires de l’administration Daniel Scioli a dénoncé le chef de l’Etat car ses idées et celles d’autres référents qui ont contribué à la construction de la coalition au pouvoir ne sont pas entendues dans les domaines de discussion interne.

En dialogue avec le journaliste Roberto Navarro dans Uncover, Mariotto a déclaré que le pays traverse une situation “alarmante et laide” qui “nécessite un choc de justice sociale”. Cependant – a-t-il interrogé – le gouvernement car il n’a toujours pas de plan d’action alors qu’il a déjà servi plus d’un an au pouvoir.

«Quand j’entends Alberto Fernández dire qu’il n’a pas de plan ou qu’il ne fait pas confiance aux plans, ce n’est pas juste. Le plan est une idée, une carotte loin, une lueur d’espoir pour marcher ensemble vers ce plan. Cela m’inquiète quand il n’y a pas de discussion politique, quand il n’y a pas de place pour le débat, quand nous sommes au gouvernement depuis un an et qu’il n’y a pas de front politique », a-t-il analysé.

Mariotto, en 2018. Il s’est rendu à Comodoro Py pour soutenir Cristina Kirchner dans l’une de ses enquêtes en tant que prévenue. Sur la photo, il est vu avec Luis D’Elía, Axel Kicillof, Hugo Yasky et feu Horacio Fontova (Adrián Escandar)

Le leader, qui a su intégrer le cercle de confiance de Cristina Kirchner en tant que directrice exécutive de l’Autorité fédérale des services de communication audiovisuelle (AFSCA), estime que ce programme devrait jeter les bases d’une gestion des idées de gestion sur des questions comme la dette extérieure, commerce extérieur, banque, services publics et réglementation des médias. “Tout cela doit être discuté sans rien imposer, sans que personne ne se sente bouleversé parce que leurs idées ne peuvent pas être appliquées, mais elles doivent être exprimées”, a-t-il souligné.

“Si nous parlons de commerce extérieur, le sujet Vicentín apparaît sûrement. Il y a d’abord les Argentins et ensuite les soldes exportables comme un vieux concept du péronisme. Cette discussion doit être donnée, mais sans plan et sans programme, tout devient plus vide», A-t-il illustré.

Mariotto a précisé qu’il ne demandait pas de postes dans l’administration publique. Ce qu’il entend, c’est discuter avec d’autres acteurs du Frente de Todos qu’il reconnaît comme pairs malgré les différences idéologiques. “Nous voulons discuter avec le Renewing Front de Sergio Massa, qui est un membre important du front avec lequel nous avons des différences, mais nous le reconnaissons et nous voulons l’écouter pour construire un programme ensemble”, a-t-il déclaré.

L’ancien gouverneur adjoint, aux côtés d’Alberto Rodríguez Saá, Milagro Sala, Alessandra Minnicelli et d’autres dirigeants, intègre une ligne interne qui entend contester la direction du parti péroniste. Il comprend qu’il leur est difficile de gagner les élections, mais au moins il veut débattre et écouter d’autres idées sur le front au pouvoir. «Personne ne veut critiquer l’idée d’érosion, d’usure ou de passage du papier de verre grossier au gouvernement. Ce sont des regards absolument honnêtes sur ce que pense le gouvernement et je n’aime pas ça. Il me semble que cela nécessite plus de débat et plus de largeur », a-t-il déclaré.

“La même chose se produit dans la province de Buenos Aires, où Máximo Kirchner dit” fuyez tout ce que je vais “. Nous avons le meilleur avec Máximo, mais personne ne pense au militantisme de base », a-t-il lancé.

L’une des questions qu’ils entendent inclure dans le débat public est la situation des anciens fonctionnaires détenus qu’ils qualifient de «prisonniers politiques». Mariotto a été l’un des promoteurs de la mobilisation qui a exigé un “Noël sans prisonniers politiques” à la fin de l’année dernière.

Ils dénoncent également les décisions prises concernant le paiement de la dette extérieure. Ils disent que cela doit d’abord être vérifié. Et ils remettent même en question la nouvelle formule de mobilité de la retraite car ils reconnaissent que cela signifie un revenu moins élevé pour les grands-parents par rapport au calcul qui régissait avant la réforme.

Les phrases les plus marquantes de l’interview de Roberto Navarro avec Gabriel Mariotto

«Lorsqu’un espace politique est voté avec un programme, ce programme est validé par la société qui l’a voté. Quand il n’y a pas de programme, on utilise un petit mot mignon qui est un piège: gouvernance. La gouvernance est ce qui est possible, ce que les secteurs de pouvoir permettent de faire. Maintenant, quand vous avez un programme soutenu par les gens, il entre immédiatement en action. “

“Nous avons besoin que le Frente de Todos s’assoie à une table avec les mouvements sociaux, les centrales ouvrières, les secteurs politiques, les gouverneurs, les jeunes, les retraités, les femmes, La Cámpora et les autres petits partis qui participent au Front et ne nous appellent pas.”

«Personne ne demande de frais, nous voulons discuter de la dette extérieure, de la réforme judiciaire, des médias audiovisuels. Nous voulons discuter avec le Renewing Front de Sergio Massa, qui est un membre important du front avec lequel nous avons des différences, mais nous le reconnaissons et nous voulons l’écouter pour construire un programme ensemble ».

«Je veux que nous parlions des prisonniers politiques. C’est un autre des axes dont nous devons discuter dans notre programme ».

D’autres fois. Daniel Scioli, Gabriel Mariotto, Cristina Álvarez Rodríguez lorsqu’ils ont partagé le gouvernement de Buenos Aires

«Les compañeras qui transportent de l’eau à Añatuya dans les quartiers découvrent cinq jours après avoir fermé comment les listes ont été formées. J’imagine que s’ils veulent gagner à Santiago del Estero, quelqu’un se souviendra de ces coéquipiers ».

“S’il n’y a pas de programme, nous devons nous attarder sans hésitation à certaines définitions qui sont aux antipodes de notre réflexion.”

«Sans programme ni règles du jeu, il n’y a pas de front politique possible. Il n’y a qu’une conjoncture électorale pour effrayer le macroisme, rationnelle parce qu’elle a conduit le pays à l’abîme en quatre ans … Ce front électoral doit se transformer en front politique ».

