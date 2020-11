Úrsula Vargues et Horacio Cabak ont ​​eu un croisement sur Twitter

“Les choses que tu aimes comme j’ai écrites, comme. Celles que vous n’aimez pas ont été écrites par mon CM (Community Manager), merde “, a écrit Horacio Cabak sur son compte Twitter, un réseau social où il compte près de 400 000 followers, et où il partage et promeut généralement ses différentes œuvres. Mais aussi son regard sur la réalité.

Ces derniers mois, le chauffeur a commencé à exprimer son opinion sur la quarantaine en Argentine et a également indiqué ce qu’il pense de la gestion du gouvernement de Alberto Fernandez. Ce mardi, il a évoqué la réunion tenue par le ministre de l’Économie, Martin Guzman, avec la délégation de Fond monétaire international (FMI), lors de la première réunion de ce qui sera la dernière mission de 2020 en vue de la possibilité de parvenir à un accord avec l’agence de crédit.

“Une nouvelle mission du FMI arrive dans le pays”Cabak a écrit, ajoutant qu’un tel message pourrait être publié sur le réseau social. Cela fait référence au fait que le tweet serait le premier sur votre profil, soulignant son importance. Parmi les messages qu’il a reçus, la réponse de Ursula Vargues: “Et ça vient parce que (Mauricio) Macri l’a complètement fui”, a écrit l’hôte. Et en appuyant sur Entrée, afin d’écrire une nouvelle phrase, il a ajouté: “Bête”.

La réponse de l’animateur de La Jaula de la Moda ne tarda pas à venir et appelait à l’ironie dans son message. «Merci, Úrsula. Avec le respect que nous avons toujours eu », a-t-il indiqué. Son collègue – qui anime actuellement Factor UV sur FM La Patriada – n’a pas aimé sa réaction et l’a décrite comme “Sepoy vend de la fumée.”

Cabak a répondu aux paroles de son collègue et a demandé: «Cipayo vend de la fumée, Úrsula? Vous êtes-vous cogné la tête depuis notre dernière conversation?». “Heureusement, oui”, Vargues a répondu et le conflit semble s’être terminé là, du moins de manière publique, puisque ni l’un ni l’autre n’a continué à répondre à l’autre ni n’a à nouveau évoqué sa question dans leurs réseaux sociaux respectifs.

Horacio et Úrsula partageaient la station. Bien qu’ils n’aient pas été partenaires du même cycle, ils ont tous deux travaillé Delta FM. Cependant, le fait qu’ils se soient croisés dans les couloirs de la radio, et se soient sûrement salués de manière cordiale, ne les a pas empêchés de jouer dans un croisement fort sur les réseaux sociaux dans les dernières heures en raison de leurs opinions politiques différentes.

Ce n’est pas la première fois qu’Horacio Cabak entretient des croix sur Twitter pour ses opinions politiques. En septembre, on avait eu tendance à critiquer les mesures prises par le gouvernement pour empêcher la transmission du coronavirus. «Tu as réalisé qu’il y a six mois, nous avons presque demandé la permission de faire la merde?, il a demandé à ses disciples appelant – une fois de plus – à l’ironie. «Avez-vous déjà téléchargé l’application CAGar? Selon votre identifiant, vérifiez quel jour vous avez … », ajoutait-il à ce moment-là en guise de blague, par l’application Garder.

A la lecture que certains utilisateurs l’ont remis en question, le présentateur de La Jaula de la Moda a énuméré les activités pour lesquelles une autorisation devrait être demandée, selon ses critères: «Autorisation de circulation; pour travailler; pour courrir; pour marcher; voir des enfants; aller chez le médecin; aller à la banque; pour passer de la province à la capitale; pour que quelqu’un entre dans votre maison; pour rencontrer votre famille ».

En août, il avait vécu une situation similaire. Al a écrit que plusieurs célébrités, le chauffeur se sont exprimés sur Twitter à propos de la mort de Solange Musse, la jeune femme qui a été empêchée de dire au revoir à son père. A cette occasion, Horacio Cabak a exprimé son indignation: «(Son père) a demandé la permission de la voir ALIVE. Mais les temps de justice gèrent leur propre fuseau horaire. Car évidemment c’est la même chose de dire au revoir à sa fille dans son lit, que dans son cercueil “.

