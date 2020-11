Les nouvelles restrictions sur le dollar qui s’ajoutent à la situation économique actuelle placent l’épargnant dans un scénario d’incertitude et de vulnérabilité absolues où vous devez analyser à nouveau les options pour découvrir ce qui vous rapporte le plus.

En termes d’épargne et d’investissement, force est de constater que le second semestre 2020 pose comme objectif principal pour l’épargnant la recherche de sécurité, la préservation de la valeur de ses actifs et une appréciation attractive du capital. Le marché financier ne respecterait pas ces trois bords.

Aujourd’hui, il existe des véhicules d’investissement qui, en plus de permettre un achat illimité de dollars, cherchent à préserver l’épargne dans des structures et des actifs qui non seulement offrent une sécurité, mais peuvent également générer des rendements intéressants en dollars.

L’un des exemples les plus évidents est celui des plateformes de financement participatif immobilier, comme c’est le cas de Crowdium, la première plate-forme du genre dans le pays qui compte déjà plus de 80 000 utilisateurs enregistrés. La plateforme permet à quiconque d’investir à partir de 50 mille pesos ou son équivalent en dollars dans les meilleures propriétés et d’obtenir des rendements estimés de plus de 10% par an en dollars.

Copa Condominium, un mix entre urbanité et plein air, il a déjà financé 80%, donc ce sont les derniers jours pour pouvoir investir dans ce projet. Un complexe d’appartements en voie d’achèvement dans le quartier résidentiel le plus exclusif de Moreno, à seulement 100 mètres de l’accès ouest.

La proposition consiste à acquérir des unités sur le point d’être libérées avec une remise de 30% par rapport au prix du marché qui seront louées générant un revenu pour l’investisseur pour une période de 30 mois, moment auquel elles seront vendues avec une augmentation substantielle du prix générant un rendement total estimé de 30% à 40% en dollars.

Comment accéder à cette opportunité?

Les investisseurs peuvent inscrivez-vous gratuitement sur la plateforme Crowdium ou appelez des conseillers en placement et créez votre compte sans frais. Les contributions sont effectuées par virement bancaire directement sur le compte en fidéicommis, géré par un fiduciaire public et indépendant.

Une fois le processus de financement terminé, les investisseurs recevront un document signé par le fiduciaire indiquant le pourcentage de participation qu’ils détiennent.

Pour contacter l’entreprise et obtenir plus d’informations, vous pouvez visiter son site Web ou appeler le 0800-220-CROW (2769) gratuitement.