Cruz Azul a confirmé l’arrivée de Juan Reynoso à la direction technique REUTERS / Marcos Brindicci

Un homme péruvien Juan Reynoso est le nouvel entraîneur de Cruz Azul avant le tournoi Clausura 2021, a rapporté samedi soir le plateau céleste.

“Le club Cruz Azul Futbol accueille le professeur Juan Máximo Reynoso Guzmán en tant que nouveau directeur technique, “la direction de” La Maquina “a rapporté dans un communiqué. Le tournoi commence la semaine prochaine.

Reynoso retourne dans l’institution avec laquelle il était un défenseur de premier plan entre 1994 et 2002. Il faisait partie de l’équipe qui a remporté le dernier titre de champion de l’institution lors du tournoi d’hiver 1997.

“En plus d’avoir été une référence pour l’équipe championne de la ligue à l’hiver 1997, vous étiez également l’un des joueurs de la plus haute qualité et les plus aimés de notre institution”, indique le texte.

Dans sa carrière de stratège, en 2007, il a commencé à diriger le club péruvien Coronel Bolognesi. En 2012, il était assistant technique de Cruz Azul et un an plus tard, il dirigeait l’équipe de division inférieure Cruz Azul Hidalgo.

Le Péruvien Juan Reynoso prend la tête de Cruz Azul . / Francisco Guasco / Archive

Le nouveau stratège céleste prend la barre après le dernier tournoi, il a dirigé Puebla, avec qui il a atteint le championnat mais a été éliminé en quarts de finale par León.

«Nous sommes convaincus qu’après avoir vécu de belles expériences dans votre pays et dans le football mexicain, vous rentrez chez vous à un moment très important de votre carrière. Vous savez ce que signifie porter notre chemise avec fierté, la demande et l’engagement que nous devons tout donner pour nos grands fans », souligne le communiqué.

Reynoso a eu cette opportunité après le départ de l’Uruguayen Robert Dante Siboldi, qui a démissionné de la direction technique après une élimination retentissante en demi-finale du tournoi Apertura 2020. L’équipe a succombé 4-0 aux Pumas au match retour, perdant une avance de quatre points avec laquelle il avait clôturé le premier match.

Cruz Azul était la seule équipe qui n’avait pas encore nommé un responsable technique pour le tournoi parmi tous les participants.

Après plusieurs semaines et des rumeurs qui décrivaient Hugo Sánchez, ils ont publié le nom de leur nouvel entraîneur . / Hilda Rios / Archivo

L’équipe de travail supposée que Reynoso rassemblerait est Joaquin Moreno, L’entraîneur par intérim de Cruz Azul en 2015 et s’il n’avait pas de directeur technique officiel, il en prendrait la direction par intérim, Óscar «le lapin» Pérez, ancien gardien partant des célestes devenu une légende du club pour ses excellentes performances tout au long de sa carrière de joueur. Dans le cas où la déclaration officielle serait donnée, Reynoso, Moreno et Pérez seraient la triade des champions de 97Pour la première fois, trois champions célestes prendraient en charge le talent de Cruz Azul.

Certains anciens directeurs techniques qui étaient également des joueurs de l’équipe et qui ont dirigé le commandement de la Noria sont: Miguel Marín, Enrique Meza, Héctor Pulido, Alberto Quintano, Jésus du Mur, Ruben Omar Romano et Robert Dante Siboldi.

Au cours des semaines précédentes, on disait que le nouveau stratège de la machine serait Hugo Sanchez “L’enfant d’or”, mais après quelques divergences dans les négociations l’accord n’a pas été conclu. Selon les informations du conseil d’administration de Cruz Azul, la différence était due au non-respect des attentes salariales demandées par l’attaquant mexicain.

