Soccer Football – Serie A – Juventus v Hellas Verona – Allianz Stadium, Turin, Italie – 25 octobre 2020 Juventus ‘Juan Cuadrado en action REUTERS / Massimo Pinca

Bien que les alarmes se soient déclenchées ce mercredi Juan Guillermo Cuadrado Il a été blessé à la 76e minute du duel de la Ligue des champions, au cours duquel la Juventus a battu le Hongrois Ferencvaros 4-1, le Colombien a laissé de bonnes impressions pendant le temps où il était dans le match.

le originaire de Necoclí a été une pièce fondamentale dans la victoire de l’équipe italienne, comme il a commencé le jeu pour le premier but de la «Vecchia Signora» quand il a débordé sur la droite et a envoyé un centre précis pour la définition de l’espagnol Álvaro Morata.

L’Espagnol a répété un but et l’Argentin Paulo Dybala s’est également déclaré présent avec deux autres buts pour la victoire. Boli a réduit pour l’équipe hongroise.

À son arrivée en Italie, la blessure de Cuadrado sera déterminée, pour voir la portée du prochain match de qualification de l’équipe nationale colombienne contre l’Uruguay et l’Équateur.

«Je suis satisfait du résultat, c’était important de gagner, mais on peut faire mieux au niveau du jeu, il faut s’améliorer. Nous devons condamner les matchs avant », a déclaré l’entraîneur de la Juventus, Andrea Pirlo.

Avec ce résultat, l’équipe italienne est deuxième du groupe G avec 6 points, 3 derrière Barcelone, qui a battu le Dynamo Kiev 2-1 au Camp Nou.

Une semaine après l’annulation de trois buts contre Barcelone – six ces dernières semaines – Morata a réussi un doublé.

«Je me sens bien, j’ai tout ce dont j’ai besoin ici à la Juventus. Toutes les expériences de ma carrière, bonnes et mauvaises, m’ont aidé à être un meilleur joueur », a déclaré l’international espagnol.

La Juventus de Pirlo, loin d’être parfaite, a laissé les détails d’une grande équipe, malgré la force de l’équipe hongroise, motivé mais pas très réussi (pas de tir entre les trois couleurs à ses sept tentatives en première mi-temps).

Le match nul entre le Zenit et la Lazio a laissé l’équipe championne de Russie, sur les cordes, pour continuer à se battre en Ligue des champions.

Ce match nul 1-1 a laissé plusieurs poids lourds de l’équipe russe dans une mauvaise passe, à l’exception de Wilmar Barrios, qui consolide chaque jour comme un mur au milieu du terrain.

Contre les Italiens, Barrios a montré pourquoi il est l’un des meilleurs «cinq» d’Europe en ce moment.

Le Colombien a joué les 90 minutes, et s’est démarqué avec neuf duels remportés sur 13 qu’il a disputés devant la moitié de fer du court des hommes de Simone Inzaghi.

De plus, il a effectué deux dégagements, bloqué deux tirs dangereux pour le but de Kerzhakov et intercepté deux passes à Correa, Immobile et compagnie.

Le match a débuté de manière positive pour l’équipe de Saint-Pétersbourg, qui a ouvert la lumière grâce à un but d’Erokhin à la 33e minute, terminant la première mi-temps sur le résultat 1-0.

En deuxième période est venu le but de la Lazio, qui a mis les tables avec un but de Caicedo à la 82e minute, mettant ainsi fin à la confrontation avec un score de 1-1 au tableau de bord.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs de remplacement. L’entraîneur du Zenit Saint-Pétersbourg a admis Mostovoy, Krugovoi, Wendel et Sutormin pour Erokhin, Zhirkov, Ozdoev et Kuzyaev, tandis que la Lazio a fait venir Cataldi, Pereira, Caicedo et Luiz Felipe pour Parolo, Fares, Vedat Muriqi et Correa.

L’arbitre a décidé d’avertir huit joueurs. Pour les locaux, le carton jaune est allé à Kuzyaev, Barrios, Lovren et Krugovoi et à Lazio, Akpa-Akpro, Milinkovic-Savic, Caicedo et Reina.

Vidéo: Luis Carlos Vélez est une tendance nationale pour son opinion sur ce que Joe Biden devrait faire

Rigoberto Urán a quitté la salle d’opération et a parlé de sa procédure