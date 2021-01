Le ministère de la Santé publique (Minsap) a également signalé trois nouveaux décès, portant le nombre total de décès dus au coronavirus SRAS-CoV-2 à 191 depuis le début de la pandémie, alors que le nombre cumulé de cas s’élève à 20627. . / Yander Zamora / Archives

La Havane, 23 janvier . .- Cuba a enregistré 567 nouveaux cas de covid-19 ce samedi, le deuxième jour consécutif au cours duquel les positifs dépassent un demi-mille et le chiffre le plus élevé depuis le record de 650 en une seule journée atteint dimanche dernier.

Le ministère de la Santé publique (Minsap) a également signalé trois nouveaux décès, portant le nombre total de décès dus au coronavirus SRAS-CoV-2 à 191 depuis le début de la pandémie, alors que le nombre cumulé de cas s’élève à 20627.

Sur les 567 infectés signalés samedi, 508 étaient des contacts de cas précédemment confirmés, 35 ont contracté le virus à l’étranger et 24 pour le moment, la source de l’infection est inconnue. Pour les détecter, 14 371 tests PCR ont été réalisés.

Cuba compte actuellement 4 520 patients actifs admis pour covid-19. Parmi ceux-ci, 4 474 n’ont pas de complications, 13 sont dans un état critique et 33 sont graves.

Samedi, 570 patients guéris ont été libérés, tandis que 9 068 personnes sont sous surveillance clinique, dont 3 244 sont soupçonnées d’être porteuses du virus.

Cuba a subi une augmentation considérable des cas de coronavirus ces dernières semaines, c’est pourquoi les autorités ont intensifié les restrictions dans plusieurs provinces.

La Havane est en phase zéro (épidémie) ou “transmission autochtone limitée” depuis le 11ème jour avec l’application de mesures plus restrictives telles que la suspension des cours, la fermeture des établissements de services, la limitation des transports publics de nuit et de lourdes amendes pour les contrevenants.

Ces mesures sont également appliquées dans les provinces de Villa Clara (à partir de mercredi), Matanzas, Guantánamo et Santiago de Cuba.

L’utilisation obligatoire du masque est maintenue dans tout le pays et les voyageurs internationaux sont tenus de faire effectuer un test PCR négatif 72 heures avant leur arrivée sur l’île, auquel s’ajoute un échantillon prélevé à l’aéroport et leur isolement strict jusqu’à connaître le résultat.

Cuba prépare quatre vaccins candidats pour le covid-19, mais pour le moment, ils sont dans une phase intermédiaire d’essais cliniques et l’État n’a pas acquis de doses sur le marché international.