Des dizaines de personnes attendent leur tour pour acheter sur un marché de La Havane (Cuba). . / Yander Zamora / Archives

La Havane, 29 novembre . .- Cuba a signalé ce dimanche 60 nouveaux cas positifs de covid-19, dont 33 étaient infectés à l’étranger, et a ajouté une personne décédée, selon le rapport quotidien du ministère de la Santé publique ( Minsap).

Le pays des Caraïbes accumule 8233 personnes diagnostiquées avec le coronavirus SRAS-COV-2, responsable du covid-19, ainsi que 134 décès dus à cette maladie et 7586 patients guéris (92,1%).

Le décès d’un patient de 88 ans, un résident de la province occidentale de Pinar del Río qui souffrait de divers maux, est le deuxième enregistré cette semaine.

Sur les 60 nouveaux patients, il y a 27 infections autochtones, les chiffres les plus élevés signalés à Pinar del Río (6), le territoire avec le taux d’incidence le plus élevé du pays (34,26) et la province de Cienfuegos (centre-est) avec onze positif.

Les cas importés se poursuivent avec une tendance marquée à la hausse, cette fois ils sont 33 et la majorité (17) situés à La Havane, qui depuis le 15 novembre a rouvert son aéroport international José Martí, principale porte d’entrée de l’île.

La Havane, qui est en phase 3 de la désescalade – prélude au stade “nouveau normal” – a diagnostiqué une infection locale dans les dernières 24 heures après être restée à zéro pendant cinq jours consécutifs.

Parmi les voyageurs infectés restants (16) figurent un citoyen bolivien et trois touristes russes qui ont été confirmés dans les provinces de Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos, Villa Clara, Ciego de Ávila, Holguín et la municipalité spéciale d’Isla de la Juventud.

Le rapport Minsap indique qu’à la clôture de samedi dernier, 3864 patients ont été admis dans les hôpitaux cubains pour une surveillance épidémiologique clinique, dont 870 suspectés d’être porteurs du coronavirus, 2483 autres restent en observation et 511 sont des patients confirmés.

Aujourd’hui, 509 patients évoluent sans complications et dans les salles de soins intensifs, une personne est signalée dans un état critique et une autre dans un état grave.

La veille, 10 466 échantillons de PCR ont été étudiés dans les laboratoires de biologie moléculaire de l’île, soit un total de plus de 1,1 million analysés à ce jour.

La plupart des territoires cubains – à l’exception de Pinar del Río et de la province centrale de Sancti Spíritus – sont dans le statut de “nouvelle normalité”, dernière étape du plan national de réouverture qui comprend l’activation des services à pleine capacité et l’ouverture de frontières aériennes et terrestres après 8 mois de fermeture.