'Da 5 Bloods: Brothers in Arms', de Spike Lee, le meilleur film de 2020 pour le National Board of Review. La course aux Oscars 2021 commence à faire ses premiers pas avec les prix de pré-attribution de la Hollywood Academy. Le National Board of Review, la prestigieuse association créée en 1908 et composée de cinéastes, d'universitaires et de professionnels de l'industrie cinématographique américaine, a publié ses récompenses, couronnant " Da 5 Bloods: Brothers in Arms ", le film Spike Lee pour Netflix, comme le meilleur de l'année.

Après avoir triomphé avec le célèbre “ Infiltrated the KKKlan ” en 2018, Lee revient par la grande porte de la saison des récompenses, remportant trois prix du National Board of Review: meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur casting. Riz Ahmed et Carey Mulligan ont remporté respectivement les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice pour leurs rôles dans «Sound of Metal» et «A Promising Young Woman».

Lee Isaac Chung a remporté le prix du meilleur scénario original pour ‘Minari. Historia de mi familia », tandis que Paul Greengrass et Luke Davies ont remporté le scénario le mieux adapté pour« Noticias del gran mundo ». «Soul» de Pixar a remporté le prix du meilleur film d’animation, tandis que le film guatémaltèque «La llorona» de Jayro Bustamante a remporté le prix du meilleur film en langue étrangère.

De plus, le National Board of Review a partagé ses listes des dix meilleurs longs métrages de 2020, ainsi qu’un autre dans lequel apparaît sa sélection des meilleurs films indépendants, avec dix titres également. La NBR a également partagé sa liste des six meilleurs films étrangers et des six meilleurs documentaires.

Voici la liste complète des lauréats des Prix du Conseil national d’examen 2021:

PALMARÈS:

Meilleur film: Da 5 Bloods: Brothers in Arms

Meilleure réalisation: Spike Lee – Da 5 Bloods: Brothers in Arms

Meilleur acteur: Riz Ahmed – Sound of Metal

Meilleure actrice: Carey Mulligan – Une jeune femme prometteuse

Meilleur acteur dans un second rôle: Paul Raci – Sound of Metal

· Meilleure actrice dans un second rôle: Youn Yuh-jung – Minari. Histoire de famille

· Meilleur scénario original: Lee Isaac Chung – Minari. Histoire de famille

Meilleur scénario adapté: Paul Greengrass et Luke Davies – Noticias del gran mundo

Meilleur film d’animation: Soul

Meilleur film en langue étrangère: La llorona (Guatemala)

Meilleur film documentaire: Time

Meilleure performance d’évasion: Sidney Flanigan – Jamais, presque jamais, parfois, toujours

Meilleur nouveau réalisateur: Channing Godfrey Peoples – Miss Juneteenth

Meilleur casting: Da 5 Bloods: Brothers in Arms

Meilleure photographie: Joshua James Richards – Nomadland

Prix ​​NBR pour la liberté d’expression: une nuit à Miami …

Prix ​​de l’icône NBR: Chadwick Boseman

MEILLEURS FILMS DE L’ANNÉE:

Give 5 Bloos: Frères d’armes

Ciel de minuit

Première vache

Minari. Histoire de famille

Nomadland

Des nouvelles du grand monde

Rappeur à 40 ans

Âme

Son du métal

Une jeune femme prometteuse

MEILLEURS FILMS INDÉPENDANTS:

Sommet de l’amitié

Allées

Adieu l’amour

Mlle Juneteenth

Jamais, presque jamais, parfois, toujours

Relique

Sainte Frances

Le nid

L’avant-poste

Wolfwalkers

MEILLEURS FILMS NON ANGLAIS:

La llorona (Guatemala)

Pommes (Grèce)

Collectif (Roumanie)

L’agent taupe (Chili)

La Nuit des Rois (Côte d’Ivoire)

Chers camarades (Russie)

MEILLEURS FILMS DOCUMENTAIRES:

Temps

All In: la lutte pour la démocratie

État des garçons

Repose en paix, Dick Johnson

Miss américaine

Les chasseurs de truffes