MADRID, 28 ANS (EUROPA PRESS)

Parmi les nombreux changements que la pandémie de coronavirus a causés en 2020, il y a le fait que de nombreux films prévus pour cette année ont été retardés ou seront diffusés directement sur les services de streaming, dont la popularité a considérablement augmenté. Cela rend l’avenir des salles de cinéma un peu précaire, mais Tom Hanks pense que les films Marvel et autres superproductions sauveront l’entreprise traditionnelle.

Dans une récente interview avec Collider, la star de Forrest Gump et Saving Private Ryan a expliqué que si le passage à un modèle hybride de diffusion en continu et de sorties en salles semble inévitable, il reste encore un long chemin à parcourir avant que les théâtres ne deviennent obsolètes. , car il existe encore de grandes franchises capables de les faire survivre.

“Un changement radical était attendu de toute façon. Il devait arriver”, a déclaré Hanks. “Les cinémas survivront-ils? Absolument, ils le feront. D’une manière ou d’une autre, je pense que les exploitants, une fois qu’ils rouvriront les salles, choisiront les films qu’ils veulent projeter. Et les films de grands événements régneront ce jour-là dans les salles.” il ajouta.

Hanks a poursuivi en expliquant que “News of the New World (sa prochaine sortie) pourrait être le dernier film pour adultes sur des gens qui disent des choses sympas à montrer sur grand écran. Parce qu’alors, pour nous assurer que les gens reviennent dans les salles, nous allons ont l’univers Marvel et toutes sortes de grandes franchises. “

Cela signifie que, de l’avis de l’acteur vétéran, ce seront les univers cinématographiques, les films interconnectés et les grandes sagas, qui feront renaître le cinéma tel que nous le connaissons après cette année insolite. Bien sûr, il y aura toujours de la place pour des productions plus petites et indépendantes, mais d’une manière qui semble inévitable, son avenir est en streaming.

Enfin, Hanks a souligné que les gens préféreront toujours voir des films “sur grand écran, car les regarder sur le canapé à la maison peut quelque peu réduire l’impact visuel. Mais le changement radical que COVID-19 a apporté est un train lent qui approche. “

“Je pense qu’il y aura beaucoup de films qui ne seront diffusés qu’en streaming, et je pense qu’il est bon de les voir de cette façon car en réalité ils seront construits et réalisés pour la dernière technologie de télévision dans nos foyers”, a déclaré l’acteur.

