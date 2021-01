15 minutes. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a assuré ce dimanche qu’il n’obtiendrait pas le vaccin contre le coronavirus tant que les membres des communautés minoritaires du même groupe d’âge n’y auront pas accès pour s’assurer qu’il soit distribué de manière égale.

“Je suis attaché à la justice sociale et raciale dans la distribution de ce vaccin”, a déclaré Cuomo dans un message vidéo diffusé ce dimanche. “Race ou revenu ne déterminera pas qui vit ou qui meurt. Et je le pense », a-t-il insisté.

“Je me déplace beaucoup et entre en contact avec beaucoup de gens et je me sentirais beaucoup plus en sécurité si je me faisais vacciner. Mais je ne recevrai pas le vaccin tant qu’il ne sera pas disponible pour les personnes des communautés noires, hispaniques et pauvres de New York”, a-t-il ajouté.

Dans son discours, le gouverneur a souligné que le COVID-19 “a révélé de nombreuses injustices existantes dans notre société” telles que “les disparités liées à la santé et le nombre de communautés qui n’ont pas un accès équitable à la santé”. Dans le même temps, il a rappelé que le coronavirus avait tué deux fois plus de citoyens noirs aux États-Unis que de blancs, et 1,5 fois plus d’Hispaniques.

Il a également expliqué que les tests de coronavirus étaient plus disponibles dans les communautés blanches et riches. bien que le taux d’infection soit plus élevé dans les régions noires, hispaniques et pauvres.

Par conséquent, l’État a formé un groupe spécial pour veiller à ce que la même chose ne se produise pas avec le vaccin. Il a également annoncé des unités mobiles qui se rendront dans des complexes de logements sociaux, des églises et des centres communautaires de New York.

«Tant que le vaccin ne sera pas disponible dans le South Bronx, East Buffalo et Wyandanch, et le sud de la Jamaïque, et Edgerton et East Utica, nos déserts de soins de santé, notre travail n’est pas terminé», a-t-il déclaré. Cuomo, qui a également exhorté les citoyens à se faire vacciner.

“Je ferai ma part, mais vous devez faire la vôtre”, at-il ajouté.