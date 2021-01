Derrière la cérémonie d’inauguration présidentielle, il y a de nombreuses curiosités.

REDACTION. La cérémonie d’inauguration de la présidence des États-Unis il est plus marqué par la tradition que par le protocole. Cela n’impose comme acte obligatoire que le serment à la Constitution, le reste étant des actes modifiables.

À l’intérieur de tout le protocole Il existe des données extrêmement curieuses, qui se répètent à chacune des inaugurations des présidents américains. Dans cet espace, vous apprendrez quelques vérités sur cet acte historique.

Lisez aussi: Les États-Unis ont un nouveau président: Joe Biden et Kamala Harris prêtent serment

Traditionnellement, les présidents des États-Unis ont pris leurs fonctions le 4 mars, car c’était le jour du lancement de la première administration des États-Unis en 1789, bien qu’il y ait eu des exceptions.

En 1937, la date du 20 janvier a été fixée selon le vingtième amendement afin de raccourcir la période entre les élections et l’inauguration, à laquelle les représentants devaient assister, en supposant un voyage compliqué dans les premières années de l’État , mais aussi devoir prendre en compte les mandats du Congrès et du Sénat.

Depuis 1801, il se tient au siège de l’organe législatif américain, le Capitole, dans l’une de ses salles ou, surtout, en public. Depuis 1981, il a lieu devant la façade ouest. La cérémonie, en plus des législateurs, est suivie par le grand public.

Les conditions météorologiques ont parfois amené la cérémonie à l’intérieur du Capitole et certains mandats de vice-présidents qui ont pris leurs fonctions en raison du décès ou de la disqualification du président ont été prononcés à la Maison Blanche ou ailleurs.

Outre le grand public, pour qui l’espace est permis, l’inauguration est traditionnellement fréquentée par président et vice-présidents entrants et sortants, membres du Congrès et du Sénat, juges de la Cour suprême, officiers militaires de haut rang, anciens présidents, récipiendaires vivants de la médaille d’honneur et autres dignitaires.

Cette 2021, la capacité sera réduite en raison des restrictions sanitaires dues à la pandémie COVID-19.

Le seul élément légalement requis est le serment de la Constitution. Le reste des éléments correspond à la tradition. Le cérémonial de base est l’arrivée au Capitole.

Ensuite, le serment est prêté et ensuite il est donné le discours présidentiel. Ce serment peut être prêté par toute personne ayant la capacité juridique d’agir à titre de témoin, bien qu’il soit généralement fait par le juge en chef.

Après le serment, le United States Navy Band exécute le «Salut au chef» et 21 coups de canon sont tirés. Ensuite, le président prononce son discours inaugural, avec les lignes de base de son travail gouvernemental.

Le discours le plus court fut celui de George Washington en 1793, avec 135 mots. Le plus long, celui de William Henry Harrison en 1841, avec 8445. Depuis 1937, une prière finale a été ajoutée, qui peut être suivie de services religieux après la prise de contrôle.

Cinq cérémonies, depuis 1961, ont intégré la lecture de la poésie: celles de Kennedy (1961), Clinton (1993 et ​​1997) et Obama (2009 et 2013). De nombreux événements, notamment ceux impliquant le public, seront virtuels cette année.

Quel serment le président des États-Unis doit-il prêter?

Le texte est réglementé légalement: “Je jure (ou promets) solennellement que je remplirai fidèlement la fonction de président des États-Unis et que, au mieux de mes capacités, je préserverai, protégerai et défendrai la Constitution des États-Unis.”

Parfois, il est ajouté «avec l’aide de Dieu», mais il n’appartient pas à la formule légale. Il n’y a aucune obligation d’utiliser la Bible, mais les présidents lèvent traditionnellement leur main droite et placent leur gauche sur une Bible.

Il n’a pas été utilisé par John Quincy Adams en 1825 et par Theodore Roosevelt en 1901. En 1853, Franklin Pierce a promis plutôt que de jurer.

La sécurité du président des États-Unis dépend des services secrets. Le département de la sécurité nationale, le département fédéral de la protection, les forces armées, la police du Capitole, la police des parcs des États-Unis et le district métropolitain de Columbia participent également à l’inauguration.

L’hymne national a été interprété par Stefani Joanne Angelina Germanotta, plus connue sous le nom de “Lady Gaga”, Jennifer Lopez fera également une présentation musicale.