Les plateformes vous permettent de comparer les prix des semaines précédant l’événement

A partir de ce lundi et jusqu’au mercredi 4 novembre, se tiendra une nouvelle édition du CyberMonday 2020, les journées de réductions pour acheter en ligne organisées par la Chambre argentine de commerce électronique (CACE). Parmi ceux qui recherchent des offres, l’une des principales questions est de savoir si elles sont réelles ou non. La chambre a mis en place différents mécanismes de contrôle pour que les marques n’augmentent pas les prix les semaines précédentes, puis les baissent pendant l’événement sous forme de remises, mais il existe également des plateformes de comparaison de prix qui permettent d’obtenir un aperçu des prix du marché. et son évolution ces derniers jours.

Parmi les sites qui comparent les prix figurent Muy Shopper, Comparacity, Price History et Baratometer. En général, lorsque vous accédez à ces plateformes, vous pouvez voir un historique de l’évolution du prix d’un produit – il peut être sélectionné par marque et modèle – au cours des dernières semaines et sur différents sites de commerce électronique.

Les plateformes montrent si un produit a connu une augmentation ces dernières semaines et aujourd’hui, il est proposé au même prix qu’avant l’augmentation, ce qui ne serait pas une véritable offre.

«Je pense que le problème des questions s’est un peu amélioré dans les jours qui ont précédé l’événement. Avant, on voyait que certaines marques pouvaient augmenter certains produits quelques jours avant, puis baisser. Mais on voit qu’aujourd’hui les baisses concernent des prix qui ont pris plus de deux semaines », a-t-il dit. Julian Gurfinkel, créateur de Comparacity.

Comparaison de prix réalisée par la plateforme Muy Shopper dans les jours précédant le Cyber ​​Monday

Par exemple, pour un téléviseur intelligent Philips 32 HD, on peut voir que le prix moyen il y a deux semaines (15 octobre) était de 25 000 $ et aujourd’hui il est de 23 749 $; toute remise en dessous de ce prix peut être considérée comme une offre.

Comme expliqué dans Baratometer, qui fonctionne comme un moteur de recherche d’articles comparant les principaux magasins e-commerce, la plateforme n’intervient pas dans le processus d’achat entre l’utilisateur et le magasin. «Cependant, avant d’afficher les prix d’un site Web, nous effectuons toujours une analyse préliminaire pour nous assurer que nos utilisateurs pourront accéder aux offres qui sont annoncées et, par conséquent, nous ne montrons pas les offres des sites Web qui n’ont pas dépassé cette évaluation initiale », ont-ils souligné.

La Chambre argentine de commerce électronique a annoncé que les produits ou services dont le prix de base était supérieur à celui qu’ils avaient jusqu’au 19 octobre dernier ne participeraient pas à l’offre officielle

Dans les semaines précédant le Cyber ​​Monday 2020, CACE a annoncé que les produits ou services dont le prix de base était supérieur à celui qu’ils avaient jusqu’au 19 octobre dernier “ne participeront pas” à l’offre officielle.

Les plus de 800 entreprises participant à cette édition ont été informées que les articles qui ont modifié le prix de base à la hausse seront abaissés pendant au moins deux heures et qu’ils ne seront pas autorisés à utiliser le logo de l’événement tant que le prix de base ne sera pas retourné à la valeur à cette date.

Les acheteurs ont déjà pris l’habitude de consulter les prix des produits ou services qu’ils envisagent d’acheter dans les jours précédant des événements tels que CyberMonday ou Hot Sale, pour trouver les vraies remises lors de ces jours spéciaux.

Selon un rapport du cabinet de conseil Kantar TNS pour la caméra, un internaute sur dix a effectué son premier achat électronique jusqu’à présent cette année et deux bons de commande sur dix provenaient de nouveaux clients sur les plateformes.

