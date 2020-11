Pour ce Cyber ​​Monday, Vinosyspirits.com propose des remises allant jusqu’à 45% et 6 versements sans intérêt.

Comme d’habitude dans la dernière partie de l’année, le Cyber ​​Monday a commencé, l’événement de commerce électronique le plus important en Argentine, où les consommateurs peuvent profiter de remises intéressantes sur des marques de toutes sortes: de la nourriture et des boissons, des vêtements, des chaussures, à l’électronique et à la technologie, aux appareils ménagers, parmi de nombreux autres domaines.

Les achats en ligne ont augmenté au cours de la dernière décennie grâce aux progrès des technologies et des plates-formes, mais cette année, on s’attend à ce que les achats augmentent en raison du contexte actuel où le numérique est devenu le protagoniste dans chacun des aspects de la durée de vie.

Il y a plus de 800 marques qui participeront à cette édition du Cyber ​​Monday et parmi toutes est VinosySpirits.com, une plate-forme de boissons qui se distingue non seulement par la qualité de ses produits, mais qui dispose également d’experts qui effectuent un achat guidé pour le client. Pour ce Cyber ​​Monday, la plateforme propose des remises allant jusqu’à 45% et 6 versements sans intérêt.

Là, en plus d’une grande variété de vins de toutes les souches, spiritueux et whiskies. La bonne nouvelle, c’est qu’avec le Cyber ​​Monday, les consommateurs pourront bénéficier de remises exceptionnelles les 2, 3 et 4 novembre – les jours où l’événement a lieu.

A l’intérieur des vins, vous trouverez un 45% de réduction dans le Navarro Correas Cabernet Sauvignon Collection Privée, ainsi que 45% de réduction sur le Don David Reserva Sauvignon Blanc d’El Esteco. Un autre rabais difficile à laisser passer est le vin Fond de Cave Cabernet Franc par Bodega Trapiche à 40% de réduction.

De leur côté, ceux qui sont plus en faveur du whisky que du vin, pourront trouver un 30% de réduction dans le Réserve aurifère Johnnie Walker.

Enfin, ceux qui souhaitent trouver des liqueurs de qualité, les meilleurs spiritueux, auront la possibilité de trouver des offres telles que les suivantes: 30% de réduction sur un Crème Espresso Baileys.

Mais les offres ne s’arrêtent pas là mais, depuis la plateforme, ils participeront avec des méga offres au sein du site CACE et avec plus de 50 offres sur des produits au sein de leur site. En outre, ils participeront à “Offres de bombes” avec des remises surprises sur certains produits pendant une heure.

Un détail non mineur est la livraison gratuite dans tout le pays. En cas d’achat de CABA et GBA, la livraison est gratuite sur les achats de plus de 2500 $. À l’intérieur du pays, à partir de 4 500 $.

Comme chaque année, le Cyber ​​Monday est une journée unique pour profiter de l’occasion pour se livrer ou acheter ce produit que vous vouliez tant. Dans ce cas, l’occasion de compléter la cave, de donner un bon vin ou de déguster une nouvelle boisson.