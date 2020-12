(Photo: Kacper Pempel / .)

La controverse en tant qu’élément intrinsèque de Cyberpunk 2077, le jeu vidéo développé par CD Projekt Red qui agaçait les joueurs en échecs et erreurs trouvés dans les versions finales de PS4 et Xbox One. Face aux réclamations des utilisateurs, Sony et Microsoft ils ont décidé retirer de leurs magasins le titre et offre remboursements aux acheteurs.

Sony Interactive Entertainment (SIE), dans un communiqué, a annoncé qu’il donnerait remboursements complets à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 par PlayStation Store, en plus que ils retireraient ce jeu vidéo de la plate-forme “jusqu’à nouvel ordre”.

Pour sa part, Microsoft ont fait de même à travers une publication sur les réseaux sociaux, où ils ont commenté la extension de votre politique de remboursement existante, afin que les utilisateurs qui ont acheté le titre dans le Microsoft Store ils pourraient récupérer leur argent.

Dans leur cas, ils ont souligné que CD Projekt Red a travaillé très dur sur ce jeu vidéo sous “Des circonstances extrêmement difficiles”, mais a reconnu le mécontentement de la part des joueurs Xbox One, qui ont eu un expérience différente à ceux qui ont un console de nouvelle génération, dont les capacités sont plus grandes.

(Photo: Kacper Pempel / .)

Une première recommandation avant d’effectuer le processus de remboursement est de prendre en compte attends un peu. CD Projekt Red a mentionné que dans les mois à venir, le jeu recevra mises à jour à partir de laquelle vous pouvez résoudre certains des problèmes qui a surgi dans le jeu.

Cependant, si le souhait de l’utilisateur est récupère ton argent, voici quelques-unes des étapes qui doivent être effectuées.

Dans la boutique playstation officielle, le processus commence par une demande de remboursement sur la page du service client que Sony a activée à cet effet. Là il devrait remplir un formulaire où l’achat sera détaillé en plus des problèmes rencontrés par le jeu vidéo. Après cela, le remboursement prendrait après quelques jours.

À propos Xbox, le processus sera basé sur la saisie de votre page et la connexion avec le même utilisateur qui a effectué l’achat. Ensuite, vous irez à la section où le dernier shopping et là, vous devez appuyer sur le jeu en question, ainsi que sur le bouton “Demande à être remboursé”.

En ce qui concerne copies physiques, le processus est extrêmement compliqué, mais pas impossible, car seulement certains magasins de détail Partout dans le monde, ils ont mentionné qu’ils accepteraient les retours.

Photo d’archive d’un groupe de personnes faisant la queue à l’E3 en Californie avec une image de Cyberpunk 2077 en arrière-plan. (Photo: Mike Blake / .)

Cependant, les responsables du titre, CD Projekt Red, ont publié un message sur leurs réseaux sociaux dans lequel ils mentionnaient qu’ils pouvaient leur envoyer un e-mail et, si nécessaire, l’étude se chargerait de restituer l’argent. L’adresse à laquelle vous devez envoyer votre demande est helpmerefund@cdprojektred.com avant 21 décembre.

CD Projekt Red s’est exprimé à plusieurs reprises depuis le lancement de Cyberpunk 2077, offrant Désolé pour ne pas être honnête avec les joueurs PlayStation 4 et Xbox One, ainsi que pour avoir rejeté le niveau du problème cela complique le statut du titre sur les consoles de dernière génération.

Il ne faut pas oublier qu’avant le lancement, la société a envoyé le titre avec accès anticipé à certains médias à travers le monde dans leur version de PC: celui qui propose, malgré ses bugs, le expérience au plus près de la vision de ses créateurs.

Les principales conséquences de cet échec ont été vues par le développeur polonais en termes économique, car après quelques jours de son lancement officiel et de la les plaintes inondent Internet, leur les stocks ont piqué du nez.

PLUS SUR CE SUJET

Débâcle de Cyberpunk 2077: comment la sortie la plus attendue de 2020 s’est transformée en cauchemar

Sony supprime Cyberpunk 2077 du magasin jusqu’à nouvel ordre et propose de rembourser les utilisateurs