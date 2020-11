Photo: Cynthia Klitbo / IG – Rey Grupero Extremo Oficial / IG

Après que le journal télévisé Maxine Woodside ait relancé la polémique dans laquelle Luis Alberto Ordaz, dit «El Rey grupero», a été impliqué pour l’agression sexuelle subie par le journaliste Andrea Noel le 8 mars 2016, Cynthia Klitbo, l’actuelle partenaire de l’influenceur, est venue le défendre.

Selon Cynthia, une actrice mexicaine renommée qui est apparue dans des feuilletons tels que La Dueña, Teresa et Atrévete a Soñar, les allégations qui ont été faites lors de l’émission de Maxine ne sont pas fondées. Elle a exprimé son mécontentement et a accusé un manque de preuves depuis que Luis Alberto Ordaz a été arrêté pour l’attaque que le journaliste a subie il y a des années.

El Rey Grupero et Cynthia interprètent le fait que cette affaire soit à nouveau révélée comme une tentative de salir l’influenceur. Luis Alberto est connu pour avoir participé à des programmes de farces de rue dans lesquels ses victimes sont supposées être des spectateurs ou des personnages du divertissement mexicain. Célèbre, ses blagues dans lesquelles il abaisse les pantalons et les sous-vêtements des personnes qui errent dans les rues sont particulièrement connues.

C’était juste la nature de l’attaque contre la journaliste Andrea Noel en 2016. L’événement est devenu connu après qu’elle a elle-même posté une vidéo sur ses réseaux sociaux demandant de l’aide pour reconnaître son agresseur. Dans la vidéo, on le voit se promener dans les rues du quartier Condesa à Mexico (où il vivait), lorsqu’un homme s’approche de lui par derrière et soulève sa jupe pour baisser ses sous-vêtements. En ce moment, Andrea Noel tombe au sol pour tenter de se défendre pendant que son agresseur s’enfuit.

C’est elle-même qui a obtenu la vidéo dans laquelle l’événement est observé. Plus tard, le journaliste a reconnu Andoni Echave dans la vidéo, qui a participé avec El Rey Grupero à un programme de blagues appelé Master Troll. Elle a rendu sa plainte publique, ce qui a généré une vive controverse et l’a amenée à être attaquée via les réseaux sociaux.

Plus tard, Andoni Echave a lui-même fait des efforts pour prouver son innocence. Dans une conférence de presse qu’il a donnée avec Andrea Noel, il est expliqué comment Andoni a obtenu une autre vidéo dans laquelle il est possible d’observer l’attaquant plus en détail et d’exclure ainsi qu’il s’agissait d’Andoni. Andrea Noel a reconnu son aide et l’a dégagé de ses responsabilités.

L’affaire n’a pas vu d’autres progrès. Cependant, Plusieurs personnes ont félicité le journaliste d’avoir rendu visible le problème du harcèlement de rue subi par les femmes au Mexique. En outre, son cas a révélé l’incapacité des autorités mexicaines à faire face à ces attaques.

Dans le contexte où Maxine Woodside a repris l’affaire, Luis Alberto Ordaz, Le Grouper King s’est défendu en appelant Andrea Noel dirigeant un mouvement «féminazi». Selon lui, ce qui s’est passé en 2016 était un montage à travers lequel il a tenté de créer la perception qu’il était assiégé.

Selon lui, Andrea Noel avait un ami dans un immeuble près du lieu de l’attaque avec lequel il a accepté d’enregistrer l’événement. Cependant, il ne donne pas d’autres explications. Luis Alberto a exigé une plainte publique du journaliste qui a relancé l’affaire parce que, assure-t-il «Je ne suis pas une personne qui vit une vie exigeante. C’est pas mon style”. Il a assuré que le nom du journaliste qui participe avec Maxine Woodside est Marco Antonio.

En outre, il assure que la question a été relancée en raison de la récente procédure pénale contre l’acteur mexicain Eleazar “N”. La plainte pour égalité de violence familiale est le résultat du modèle péruvien, Stephanie Valenzuela, qui a décidé de mettre le problème en lumière. Après elle, d’autres femmes qui étaient également des victimes présumées d’Eleazar se sont jointes au procès.

