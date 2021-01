Un enseignant dans une classe vide. . / Paco Santamaria / Archives

Malgré le fait que ce matin, le président Andrés Manuel López Obrador a demandé aux autorités de rouvrir les écoles de Campeche et du Chiapas, car ce sont les États qui sont de couleur «vert» (faible risque de contagion) au feu épidémiologique, semble-t-il cela peut ne pas être possible.

Et c’est que pour revenir aux cours en présentiel, les enseignants doivent d’abord être vaccinés contre le coronavirus (COVID-19). C’est ce qu’a déclaré ce soir Alfonso Cepeda Salas, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE).

La condition pour retourner aux cours serait que le feu soit vert, mais l’autre est que les éducateurs, tous sans exception (soient vaccinés); puis, on attend que cette condition soit remplie

San Juan: Les élèves de tous niveaux retournent en classe, avec des protocoles sanitaires stricts, dans le cadre de la pandémie Covid-19. Photo: Ruben Paratore / . / cgl 10082020

Dans une interview pour Grupo Fórmula, Cepeda Salas a souligné qu’à Campeche, le SNTE compte 25 000 enseignants inscrits et au Chiapas entre 45 000 et 48 000.

De son côté, Pedro Gómez Bamaca, chef de la section VII du Coordonnateur national des travailleurs de l’éducation (CNTE), a assuré en visioconférence qu’il n’y avait pas de conditions pour retourner en présentiel au Chiapas, le gouvernement local ne garantissant pas les conditions qui minimisent le risque de contagion, il serait donc irresponsable de convoquer les nourrissons et les jeunes à des cours en présentiel.

Il a expliqué que les écoles doivent recevoir ce qui est nécessaire, des balais, du chlore, des savons, des désinfectants, des masques, des gants, entre autres fournitures; en particulier dans ceux qui sont situés dans les montagnes, la jungle et d’autres communautés où la marginalisation est élevée.

Nous comprenons également que la gestion du feu tricolore épidémiologique répond également à des demandes politiques

PHOTO DE DOSSIER: Une infirmière prépare une dose du vaccin Pfizer / BioNtech contre la maladie à coronavirus (COVID-19) à l’hôpital Posta Central de Santiago, Chili, le 24 décembre 2020. REUTERS / Ivan Alvarado / File Photo

La CNTE a ajouté que le gouvernement peut être d’accord avec ce que le président a dit mais “en fin de compte, ce sont les parents qui décideront si leurs enfants retournent ou non aux cours en présentiel”.

Nous sommes obligés d’être solidaires du peuple

Le retour en classe se fera le 11 janvier, virtuellement et avec l’aide du programme Apprendre à la maison et des activités définies par chaque école.

Esteban Moctezuma Barragán, chef du ministère de l’Éducation publique (SEP), a souligné que le retour aux cours en présentiel aura lieu dans chaque État lorsque le feu épidémiologique sera au vert et tant que les autorités de l’État seront d’accord.

MEXICO CITY, 17 MARS 2020 – Dans le cadre des mesures que le ministère de l’Education publique (SEP) a annoncé ces derniers jours pour la prévention de la contagion du Coronavirus Covid-19, qui enregistre déjà 82 ​​cas confirmés dans notre pays, plusieurs filtres de des établissements de santé ont été installés aux entrées des écoles de l’enseignement de base, parmi lesquels l’application de gel antibactérien, la signature d’une lettre réactive attestant que le mineur n’est pas malade et le retour à la maison de tout élève présentant des symptômes de maladies respiratoires. De même, les cours seront suspendus du 20 mars au 20 avril, donc la période des vacances de Pâques durera un mois. PHOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Le retour en classe concerne plus de 25 millions d’élèves et un million 225 000 341 enseignants, répartis dans plus de 230 000 écoles publiques et privées du pays.

À l’heure actuelle, les élèves de l’enseignement de base n’ont pas suivi de cours en présentiel depuis près de 10 mois.

Selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé (Ssa), Campeche enregistre 37 cas actifs de COVID-19, tandis que le Chiapas 108; c’est-à-dire les personnes qui ont présenté des symptômes au cours des 14 derniers jours.

Concernant la disponibilité hospitalière, Campeche ne compte que 5% de lits généraux occupés et 2% de lits avec ventilateurs; tandis que le Chiapas en a respectivement 6 et 4%.

