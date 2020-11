La première fois robuste de Dalia Gutmann et Sebastián Wainraich (Vidéo: “Podemos Hablar”, Telefé)

Dahlia gutmann Il est en couple depuis 19 ans Sebastian Wainraich, avec qui elle a eu ses deux enfants: Kiara Oui Frédéric. Cependant, invité à PH, Podemos Hablar, sur Telefe, le comédien a fait un pas en avant lorsque Andy Kusnetzoff Il a posé des questions sur ceux qui “avaient une date à laquelle tout allait mal”. Et il a révélé à quoi ressemblait sa première fois cahoteuse avec l’animateur de radio.

«Je sortais quand j’ai commencé à rencontrer Seba. Oui, j’ai trompé mon ex-petit ami », a commencé l’actrice. Et puis il a donné des détails sur ce qui était sa première rencontre intime ratée avec Wainraich. “J’étais très nerveux. Je venais de déménager pour vivre seul et j’ai commencé à me décomposer. Tout: vomissements, diarrhée … “dit-il sans euphémismes.

Et puis il a poursuivi son histoire: «Un médecin est venu me soigner chez moi car je me suis déshydraté». Qu’a fait Wainraich dans cette situation? “Il est resté. Nous étions prêts à tout quand j’ai commencé à me décomposer. Nous n’oublierons jamais, car un médecin très petit est venu. Il m’a donné des médicaments et il est allé me ​​les acheter à la pharmacie».

Dalia a réfléchi que, évidemment, Sebastian voulait vraiment qu’elle passe à autre chose après avoir été témoin de cette scène. “Imaginez un autre gars s’il vous voit vomir!” S’exclama-t-il. Et puis il a avoué que, au début, elle “était convaincue” que le chauffeur était homosexuel. «Je suis devenu ami avec lui parce que j’ai étudié la voix off et qu’il faisait de la radio. Nous étions également voisins et il est venu chez moi. Mais rien ne s’est passé. J’avais l’habitude de me lier avec lui en tant qu’ami gay », a-t-il expliqué.

Dalia lors d’une sortie en couple avec Wainraich

Après avoir réalisé que Wainraich allait rougir à cause de ce qu’il racontait, le comédien a ajouté: «Il était scénariste pour (Fernando) Peña et j’étais avec lui toute la journée et Ronnie (Arias)». Puis Andy a clarifié avec humour que l’orientation sexuelle n’était pas contagieuse. Et elle a ajouté: «Mais ils sont sortis ensemble et J’ai dit par transition: “ Il est gay ”. Préjugé total! “

Cela dit, Dalia a rappelé qu’avant de quitter sa maison, le chauffeur lui avait dit: “Ne dis rien que tu ne veux pas.” Et il a souligné que maintenant il comprenait pourquoi il lui avait dit. Mais il a poursuivi: «Enfin, quand nous étions ensemble je suis tombé amoureux fort, plus que jamais. J’étais toujours très nouveau, mais quelque chose de différent m’est arrivé avec Seba. C’est comme si j’avais l’impression d’avoir trouvé mon partenaire de vie ».

Cependant, elle a reconnu que les premiers Wainraich avaient honte d’elle. «Je ne savais pas avant qu’il était un comédien, j’ai découvert le rôle qu’il a joué. J’étais un annonceur, je voulais être Liliana López Foresi, Monica Gutierrez… Le premier anniversaire de Seba, il y avait des amis qui ne me connaissaient toujours pas, et j’ai allumé la musique et commencé à faire une chorégraphie pour animer la fête. Le gamin voulait se suicider!»Se souvient-il.

Quelques minutes plus tôt, Dalia avait déclaré que le père de ses enfants ne lui avait jamais demandé de l’épouser et que, lorsqu’elle lui avait proposé après avoir découvert les prix et d’autres détails, il avait dit non. Mais elle a précisé qu’en réalité, elle voulait passer par le registre de l’état civil juste pour vivre l’expérience et non parce qu’elle était trop intéressée par les papiers.

