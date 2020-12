Dalma Maradona

18 jours après la mort de Diego Maradona, les internes de la famille et le dernier environnement de la star du football deviennent de plus en plus rudes, tandis que Justice tente de déterminer si les Dix ont reçu des soins médicaux adéquats avant l’issue tragique. La situation n’est pas facile pour vos proches, qui ils essaient de se souvenir de lui avec l’amour et l’affection qu’il mérite.

Ce dimanche, Dalma a partagé avec ses près de deux millions de followers une jolie photo rétro avec son père. Sur l’image, vous pouvez la voir alors qu’elle n’était qu’un bébé, essayant de faire ses premiers pas. Diego la regarde tendrement et la tient pour l’empêcher de tomber.

En plus de la photo, la jeune actrice a publié un texte court mais émouvant, accompagné de l’emoji d’un cœur brisé: “Lorsque les hommages seront terminés, je me souviendrai de vous tous les jours. Chaque jour tu me manques un peu plus». Il n’a pas permis aux commentaires de ses abonnés de s’exprimer à ce sujet, mais en quelques minutes, le message a dépassé 100 000 “j’aime”.

La tendre publication de Dalma à la mémoire de Diego (Photo: Instagram)

Ces derniers jours, Dalma avait déjà eu recours à d’autres images rétro pour se souvenir de son père. Justement, il a trouvé par hasard sur Instagram une vidéo d’il y a 26 ans qui reflète une situation familiale qui a été enregistré par les caméras d’El Grafico lors de la concentration de l’équipe nationale lors de la Coupe du monde 1994 aux États-Unis. Il s’agit de la compétition dans laquelle l’idole a immortalisé la phrase “ils m’ont coupé les jambes” après que le résultat ait été positif. d’un test antidopage.

Dans la vidéo, Diego tourne le dos à la caméra à tout moment et porte une chemise argentine. Il n’est pas non plus possible de voir le visage de Claudia Villafañe, qui est assis sur ses genoux. Ils apprécient tous les deux Dalma et Gianinna, qui à l’époque avait respectivement sept et cinq ans.

La vidéo inédite de Diego avec Claudia Villafañe, Dalma et Gianinna, lors de la Coupe du monde 1994 (Vidéo: Instagram)

La passion de Maradona pour la musique est connue du public – pour ceux qui ont suivi sa carrière, bien sûr. Il pouvait chanter à partir d’un tango, d’une chanson rock ou d’une ballade. De plus, il l’a fait dans différentes langues, notamment l’italien, pays où il a vécu pendant des années. Cette même admiration pour la musique inculquée à ses filles, avec qui a chanté une chanson de Cristian Castro dans la vidéo que Dalma a partagée sur Instagram Stories la semaine dernière.

D’autre part, vendredi dernier, il a été confirmé que Dalma et Gianinna ils font officiellement partie du dossier d’enquête sur la mort de son père. Avec la signature du juge Orlando Diaz, les filles d’El Diez ont été acceptées comme personnes concernées et maintenant, avec leurs avocats, elles ont un accès illimité au dossier et peuvent demander des preuves auprès de l’avocat Fernando Guntin. De cette façon, ils ajoutent à Veronica Ojeda, qui avait déjà été acceptée au nom de son fils, Dieguito fernando, avec l’avocat Mario Baudry.

Gianinna, Diego, Dalma et Claudia Villafañe en 2008 (Photo: James Mccauley / Shutterstock -765367g-)

“De la cour, c’était cohérent avec ce qui avait été répondu à l’époque aux sœurs de Maradona lorsqu’elles voulaient également se présenter comme des victimes privées parrainées par l’avocat. Matías Morla. A cette époque, il a été précisé que la priorité est aux enfants, donc maintenant la demande des deux filles aînées était acceptée », a expliqué une source des tribunaux de San Isidro où l’affaire est en cours d’élaboration.

