Sofía a promis de faire de son mieux pour représenter le Mexique (IG: sofaragon)

Après la controverse avec Lupita Jones, Sofía Aragón et autres anciennes reines de beauté Les Mexicaines ont décidé de former un front commun contre l’offense, la douleur, les agressions d’identité et les abus émotionnels et psychologiques dans les compétitions de ce typePar conséquent, ils ont promis de s’occuper de tout type de conduite qui viole «le rêve» de représenter le pays.

Ces dernières semaines, plusieurs reines de beauté du pays ont élevé la voix pour dénoncer les abus et les critiques qu’elles ont reçues du promoteur des concours, Lupita Jones.

Sofía Aragón, Daniela Leal, Luz Elena González, Elena Lizárraga, Cynthia de la Vega, Nebai Torres, entre autres, ont fait de fortes révélations sur leur expérience aux côtés de la première Miss Univers mexicaine, couronné en 1991.

Parmi les plaintes, celles de ceux qui ils ont souffert de discrimination, de pression avec leur poids, d’intimidation et d’attaques de Lupita Jones, qui a réagi avec une vidéo en proie à plus d’attaques et de comportements que personne n’aimait.

Bien que la promotrice se soit rapidement excusée pour sa performance, les attaques et la divulgation de détails sur sa vie se poursuivent.

Au milieu du scandale et avec l’intention de se positionner ensemble, Sofía Aragón et d’autres anciennes reines de beauté ont décidé d’élever la voix dans un communiqué intitulé “la couronne représente un rêve” et dans lequel ils ont rappelé toutes les attaques qui se sont manifestées ces dernières semaines, mais ils ont également souligné son intention de poursuivre son travail pour représenter le pays et aider d’autres femmes à réaliser leur rêve.

«Ces derniers jours, il y a eu une série de déclarations qui ont porté atteinte à l’intégrité identitaire de nombreuses anciennes reines de beauté. Nous avions tous le même rêve, représenter notre pays et les valeurs des femmes mexicaines dans le monde», Lit le document publié sur le compte Instagram de Sofía Aragón.

Ils ont apprécié le travail que chaque représentant a accompli tout au long de ces années et ont même reconnu le travail des personnes derrière l’organisation des concours, mais ils ont absolument désapprouvé les comportements agressifs.

«Nous honorons l’engagement des personnes impliquées dans l’organisation qui participent à la préparation et à la formation de femmes dignes de représenter le Mexique, cependant, Nous condamnons catégoriquement le délit, la douleur et la violence psychologique émotionnelle auxquels nous avons été confrontés dans ce processus», Ont-ils assuré.

Ils se sont dits engagés dans leur travail pour encourager d’autres femmes à réaliser “leur rêve grâce à un leadership sain” et ainsi “marcher ensemble en faveur des femmes, en particulier soutenir la prévention et la prise en charge de tout type d’abus, ainsi que les atteintes à l’identité ».

“Nous vous exhortons à élever la voix et à vous unir afin de mettre un terme à ce type d’abus, nous partageons cette déclaration comme symbole d’union et de solidarité envers nos collègues, professeurs, collaborateurs et toutes les personnes impliquées », ont conclu les anciennes reines de beauté.

Ce document a été publié après que plusieurs reines de beauté aient partagé leur expérience et juste avant que l’entraîneur qui l’a aidée à remporter le titre de Miss Univers 1991, Gustavo Castañeda, ne révèle certains de ses secrets.

“La Lupita pre corona, avec moi [era] adorable, une très jolie fille, très obéissante, très docile, très humble, très douce, très respectueuse. Peu de temps après, il a remporté la couronne, sous cette mauvaise influence qu’elle a associée, c’était déjà le changement complet», A avoué le coach.

Castañeda a mentionné que Jones ne voulait pas être le seul à obtenir un diplôme en beauté au Mexique: “Je ne veux pas qu’aucun d’eux ne me fasse voler, je veux être le seul parce que mon travail m’a coûté.”

