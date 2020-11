Même si le Musique mexicaine revient sans cesse à des talents éprouvés pour créer du nouveau contenu, il semble maintenant qu’un nouvelle génération se prépare, non seulement à suivre les étapes, mais à surpasser les succès de ses prédécesseurs qui, comme si cela ne suffisait pas, sont directement ses parents.

Et est-ce que les chanteurs aiment Angela Aguilar, qui prépare déjà ses propres productions et qui a repris le rôle de grande représentante de sa famille dans la musique populaire, jusqu’à la récente apparition de Lucero Mijares, qui en duo avec son père a montré le talent qui court comme un héritage dans son sang. Certains se sont déjà positionnés en chiffres et d’autres vont simplement parcourir le chemin compliqué du spectacle.

Parmi les chiffres qui commencent tout juste avec leur propre contenu Ange Gabriel Andrade, le fils de Gloria Trevi et Sergio Andrade, qui vient de sortir son premier single “Untitled” et se consacre à genre urbain. Il est né au Brésil, au moment où le couple a quitté le pays, au moment même où il y avait un mandat d’arrêt contre eux dans l’affaire Karina Yapor.

Le jeune Ange a toujours été clair qu’il voulait être un chanteur comme sa mère mais il voulait aussi son indépendance en tant que figure, alors il s’est éloigné des genres qui ont rendu “La Trevi” si célèbre.

Christian Nodal n’a que 21 ans et est déjà une star de renommée internationale, ce qui montre l’énorme talent de la nouvelle génération (Capture d’écran: Youtube – Chaîne de Christian Nodal)

Lucero Mijares, qui est l’héritier du talent de sa famille a récemment participé à un concert avec Manuel Mijares, tous deux ont fait une collaboration avec la chanson “Overcome love”, son succès s’est démarqué sur la plate-forme vidéo YouTube, où il a eu plus de cinq millions de vues, qui a attiré beaucoup d’attention sur les réseaux sociaux.

Malgré le fait que Mijares et plus tard Lucero ont affirmé que cette vidéo ce n’était pas la présentation de sa fille ou quoi que ce soit d’officiel, mais un moment plus familier, il est clair que le talent qu’elle a l’a rapproché pour collaborer non pas avec ses parents mais avec les artistes actuels de sa génération.

Voici comment Manuel Mijares le disait à l’époque:

Ce n’est pas le lancement. Je suis très reconnaissant que les gens ne vont pas la juger ou la critiquer comme si elle se jetait artistiquement, ce n’est pas l’idée. Elle chante très bien et elle aime beaucoup chanter, je n’oserais offenser ou blesser personne et moins un enfant, un jeune et moins quelqu’un qui n’est pas une personnalité publique en tant que telle

Celui qui s’est déjà aventuré dans son rôle d’artiste et même avec des collaborations et des listes de lecture dans des applications musicales est Ángela Aguilar, qui s’est déjà démarquée dans le monde du divertissement avec le talent et le travail de Pepe Aguilar et bien sûr Antonio Aguilar et Flor Silvestre, ses grands-parents paternels.

En fait, il a récemment participé avec Christian nodal, un autre jeune chanteur qui connaît un grand succès, ils ont sorti le single ensemble “Dis-moi comment tu veux” où les deux unissent leurs voix pour chanter et augmenter leur présence dans le genre régional mexicain qui leur a donné de très bons résultats.

Le single, qui a réussi à rassembler plus de 7 millions et demi de visites en une seule journée Et c’était aussi le numéro un des tendances sur YouTube qui raconte l’histoire d’un amour non partagé entre Angela et Nodal.

Les adeptes des deux n’ont pas laissé la controverse derrière eux et ils ont même assuré que Angela avait l’air bien meilleure en tant que partenaire possible de Nodal que Belinda elle-même.

