Au milieu de la controverse sur l’achat de 25 millions de doses du vaccin russe, le Ministre de la Santé de la Province de Buenos Aires, Daniel Gollan, a assuré que “Lorsqu’un vaccin est approuvé sous forme pandémique, il est totalement sûr et efficace” et il a fait remarquer que si Spoutnik V – ou n’importe quel autre – obtient l’approbation de la phase 3, nous devons profiter de l’été “pour vacciner le plus de personnes possible”.

«Ceux qui ne veulent pas être vaccinés seront très peu nombreux, un petit groupe de personnes irresponsables. Notre problème va être de savoir comment vacciner le plus grand nombre de personnes en moins de temps en raison de l’énorme demande », a souligné Gollán, qui a indiqué que« 99% des gens veulent se faire vacciner »

Le responsable a déclaré que ces jours-ci, ils ont annoncé les progrès réalisés avec divers vaccins, comme celui de Pfizer qui était efficace à 90%, “Les réservations d’hôtels ont augmenté de 3 500% et les réservations de voyages aériens ont augmenté de 500% parce que les gens attendent énormément du vaccin.”

Pour Gollan, “99% des spécialistes disent ce que nous disons” donc “il ne faut pas s’emparer des anti-vaccins”. Et j’ajoute: “La plupart des Argentins voudront accéder au vaccin.”

En ce sens, il a affirmé que si notre pays assure des vaccins “nous pourrons éviter la deuxième vague d’infections que connaît l’Europe”. Et il a ajouté: “Profitons du fait que le virus se relâche en été mais ne nous relâchons pas et profitons de cette saison pour appliquer le vaccin au plus vite et que notre hiver est beaucoup plus calme.”

En outre, il a souligné que si cela se produit “l’année prochaine, nous pourrons avoir une vie plus normale, et l’année prochaine, nous pourrons traiter le coronavirus comme une grippe qui peut être gérée ».

Au-delà de la controverse avec le vaccin russe, Gollan a insisté: «Il n’est pas question que tout vaccin approuvé est parce qu’il est absolument sûr. Il est plus risqué de prendre du paracétamol ou de l’ibuprofène et de s’automédiquer que d’appliquer un vaccin ».

Après la conférence de presse, le responsable a déclaré à Radio Provincia que “si le vaccin arrive le 26 décembre, entre 3 ou 4 mois, il nous faudra pour vacciner 6 millions de personnes”.. Il a également souligné que 75% de la population doit être vaccinée pour obtenir l’immunité collective.

A un autre moment de l’interview, il a souligné l’utilisation permanente de la jugulaire pour prévenir d’autres maladies: “En utilisant le capuchon nasal et buccal nous n’avons pas eu la grippe cette année, nous n’avons pas eu de bronchiolite, il faut se demander si ce n’est pas un outil utile à intégrer.”

Comme Gollan, le chef d’état-major de Buenos Aires, Carlos Bianco, s’est également imposé comme le défenseur du Spoutnik V: «Il y a une campagne de désinformation très importante. Ils ont essayé d’établir une idéologie politique avec le vaccin, qui ne l’a pas. Il n’a d’effet politique que sur la santé ».

Et il a maintenu: «Dans le cas où le gouvernement national avance avec le vaccin russe ou un autre vaccin, nous administrerons ces vaccins à notre population. Nous progressons dans le programme de vaccination. Nous allons commencer par la population à risque et continuer avec le reste ».

En ce qui concerne une éventuelle épidémie, il espère que “nous ne l’aurons pas tant que nous pourrons appliquer le vaccin de manière élargie”. Pour Blanco, “l’impact sera peut-être moindre car la population sera déjà vaccinée, mais cela nécessitera un autre type de contrôle”.

Au cours de la conférence de Blanco, il a également évoqué la nouvelles activités qui seront activées dans le quartier à partir du mardi 17 dans les communes qui sont entrées dans la phase de distanciation sociale préventive.

Tant que les cas continueront de baisser, les activités suivantes seront autorisées dans les communes qui sont en phase 4 et 5: les travailleurs domestiques qui se rendent dans divers foyers, bars et restaurants avec 30% de leur capacité occupée à l’intérieur, gymnases avec protocole, construction dans tous types de travaux et activités sportives jusqu’à 10 personnes en extérieur ou espaces clos avec ventilation.

«Le football sera activé dans les terrains avec des hangars qui permettent la circulation de l’air, mais s’ils sont des murs fermés sans ventilation, ils sont strictement interdits, a précisé Bianco.

A partir d’aujourd’hui, il n’y aura plus de limitation à circuler dans l’AMBA. «Vous n’avez pas besoin du certificat de circulation. Mais si l’on quitte l’agglomérat en particulier vers ceux qui sont en ASPO, ils doivent avoir un certificat et une justification », a déclaré Bianco.

Pendant ce temps, les activités qui continuent d’être interdites sont: les événements culturels, récréatifs et religieux de plus de 10 personnes (sauf exceptions qui avec l’autorisation du gouvernement national ont permis jusqu’à 20), les cinémas, les théâtres, les clubs et les centres culturels, le service public des transports publics des passagers interurbains, nationaux et internationaux, des réunions dans des espaces fermés – sauf s’ils sont des membres de la famille. et pratiquer des sports à l’intérieur avec plus de 10 personnes.

