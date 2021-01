Daniel Gollán est devenu le premier Argentin de plus de 65 ans à appliquer le vaccin contre le coronavirus

Après que l’Administration nationale des médicaments, des aliments et de la technologie médicale (ANMAT) a officialisé le fait que le vaccin russe Spoutnik V peut être appliqué aux personnes de plus de 60 ans, Le ministre de la Santé de la province de Buenos Aires, Daniel Gollán, 65 ans, a reçu ce mercredi la première dose de l’inoculant contre le coronavirus, à l’hôpital provincial de San Juan de Dios à La Plata.

De cette manière, il est devenu le premier Argentin de plus de 60 ans à appliquer Spoutnik V. Une fois vacciné, il a publié un message via son compte Twitter officiel: «Aujourd’hui, j’ai été vacciné avec le même espoir de millions d’Argentins que nous voulons la fin de la pandémie et nous savons que c’est ainsi ».

Message de Gollán après avoir reçu le vaccin (Twitter)

Outre Gollán, le gouverneur de la province de Buenos Aires, Axel Kicillof, a reçu la deuxième dose de l’inoculant russe, 21 jours après avoir reçu la première, de même que le vice-ministre de la Santé de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

«Nous avons réservé les doses au personnel de santé qui n’avait pas pu se faire vacciner et maintenant, avec l’arrivée d’un plus grand lot de vaccins, nous pouvons aller de l’avant avec les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies préexistantes, les membres des forces de sécurité et les communauté éducative », a déclaré Kicillof après avoir reçu le vaccin.

En outre, il a expliqué qu’au cours de la première étape du plan de vaccination, l’inoculant a été appliqué à 94 000 «travailleurs des soins intensifs et des laboratoires dans 169 centres de santé des 135 municipalités de la province». Et il a précisé que 250 écoles seront ajoutées à la campagne de Buenos Aires en tant que centres de vaccination, et nous espérons toucher un million et demi de personnes vaccinées en février.

Ministre Gollán avec Kicillof

Les agents de santé de la province de Buenos Aires, les mêmes qui ont commencé à se faire vacciner le 29 décembre, commencent à recevoir la deuxième dose du vaccin. Comme dans cette première étape, le nouveau lot d’inoculants contient 123 000 doses de Spoutnik V.

En ce sens, Gollán a souligné: «Si nous continuons à prendre soin de nous-mêmes, avec le vaccin, nous pourrons réduire la circulation virale et au deuxième semestre, nous aurons déjà protégé les secteurs les plus vulnérables. Nous avons le défi de vacciner des millions d’habitants de Buenos Aires et nous travaillons avec les maires pour aider ceux qui ont besoin d’aide dans le processus d’enregistrement numérique ».

Après la vaccination des fonctionnaires, le directeur exécutif de l’hôpital de San Juan de Dios, Noemí Logiurato, l’infirmière Juliana Torquati, la femme de ménage Alejandra Littieri et l’infectologue Melisa Solari.

Ce mercredi, le gouvernement national a officialisé que le vaccin russe Spoutnik V pouvait être appliqué aux personnes de plus de 60 ans, sur la base d’une recommandation de l’ANMAT.

L’ANMAT a approuvé l’application de Spoutnik V chez les personnes de plus de 60 ans (REUTERS / Agustin Marcarian)

La Casa Rosada avait reçu un dossier envoyé de Moscou, qui a été traduit et analysé en un temps record, dans lequel l’efficacité du médicament développé par l’Institut Gamaleya était garantie. «La sécurité, l’immunogénicité et l’efficacité sont dans une marge acceptable», indique l’ANMAT dans son rapport, qui permet au ministère de la Santé de publier une résolution officielle qui autorisera officiellement l’application de Spoutnik V dans le principal groupe à risque en Argentine. : environ 7 400 000 adultes à la merci du COVID-19. Y compris le président.

La définition était attendue cette semaine, comme Infobae l’avait découvert auprès de sources gouvernementales importantes après l’arrivée d’un document de plus de 200 pages de Moscou samedi, approuvant l’efficacité et la sécurité du vaccin produit par le Centre national d’épidémiologie. et microbiologie de Gamaleya chez les personnes de cet âge.

Après l’autorisation de l’ANMAT, le prochain avion avec des vaccins en provenance de Russie commence à être appliqué aux personnes de plus de 60 ans et aux résidents des maisons de retraite médicalisées ainsi qu’au reste des agents de santé et des forces de sécurité à travers le pays. Ensuite, des progrès seront réalisés avec les enseignants, bien que le ministère de l’Éducation de la Nation ait fait remarquer que la rentrée scolaire ne sera pas soumise à la vaccination des enseignants.

Les autorisations d’urgence – comme celle qui avait été accordée en décembre à la formulation – que reçoivent les traitements et vaccins contre le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 sont définies dans le cadre de la période pandémique que le monde mène presque 12 mois.

JE CONTINUE DE LIRE

L’ANMAT a officialisé la recommandation pour l’utilisation du vaccin Spoutnik V contre le coronavirus chez les personnes de plus de 60 ans

Axel Kicillof a reçu la deuxième dose du vaccin russe contre le coronavirus

L’ingrédient actif du vaccin Oxford-AstraZeneca est arrivé au Mexique en provenance d’Argentine