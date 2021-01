Daniel Gollán, ministre de la Santé de la province de Buenos Aires

Le Ministre de la Santé de la province de Buenos Aires, Daniel Gollan, a exposé des données inquiétantes qui tracent l’accélération de la courbe des cas positifs de coronavirus enregistrés ces dernières semaines.

Après la réunion dirigée par le gouverneur Axel Kicillof avec les maires de la côte atlantique, le responsable a fourni le rapport épidémiologique hebdomadaire, au cours duquel il a déclaré: «Ce n’est pas pour être calme ce que nous voyons».

“Nous voyons que ce qui se passe à l’intérieur de la province de Buenos Aires commence à ressembler à la zone métropolitaine”, a déclaré Gollán. Et il a expliqué: «Le nombre de cas augmente beaucoup plus rapidement que lors de la première vague».

A titre d’exemple, le responsable a rappelé qu’au cours de la première étape de la pandémie, l’AMBA de Buenos Aires avait atteint un pic de 5 300 positifs quotidiens après un processus de plusieurs semaines. Aujourd’hui, le district atteint des niveaux similaires trois semaines après avoir atteint le point bas à la mi-décembre. “Et bien pire, c’est ce qui se passe à l’intérieur de la province, où nous avons eu 540 cas et maintenant nous sommes en 1529, c’est-à-dire qu’il a triplé», A-t-il précisé.

Axel Kicillof, cet après-midi avec les maires

Tous ne sont pas pâles. Gollán a rapporté qu’après de nombreuses demandes de renseignements, la ligne 148 a enregistré trois jours d’aplatissement, ce qui pourrait répondre à une prise de conscience générale de la citoyenneté. «C’est un indicateur très prédictif de ce qui peut arriver et cela nous donne un peu d’espoir. Cela a à voir avec le fait que la société s’est beaucoup détendue et a ensuite commencé à voir ce qui se passait et ce qui se passait avec son environnement et a commencé un processus de prise de conscience », a-t-il déclaré.

L’autre indicateur sensible du conseil de santé de Buenos Aires est le nombre de lits de soins intensifs occupés, qui a atteint 610 dans l’AMBA alors qu’il était de 430 il y a trois semaines. «Avons-nous un plafond? Oui, mais une augmentation commence à se faire remarquer », a souligné le ministre de la Santé.

Au cours de la même conférence de presse, le gouverneur Axel Kicillof a souligné la campagne de vaccination qui a débuté le 29 décembre. Il a répondu à ceux qui ont semé des doutes sur Spoutnik V et a lancé: «La campagne anti-vaccin a échoué».

“Nous sommes dans une campagne de vaccination qui n’a jamais été faite, nous travaillons avec tous les maires. En février, nous estimons que nous recevrons un million et demi de vaccins et nous étendrons le dispositif de vaccination à 350 centres», Prévoyait-il.

De même, le gouverneur a informé tous les habitants de Buenos Aires qu’ils pouvaient se préinscrire pour être vaccinés conformément à la stratégie adoptée par le gouvernement. Actuellement, Spoutnik V est destiné au personnel médical qui est en première ligne de la bataille contre le virus.

“Le vaccin n’apporte rien, juste un peu de douleur dans le bras et rien d’autre. La sécurité du vaccin est très élevée et l’efficacité est également très élevée. Tous les vaccins qui tournent sont efficaces à 90% ou plus. Sur 10 vaccinés, un seul contracte la maladie et il le fait de manière très légère», A-t-il souligné.

Interrogé par des journalistes, le gouverneur a réitéré: “Si les cas continuent de s’aggraver, il faudra appliquer davantage de restrictions, collectives et individuelles.”

J’ai continué à lire

Retour en arrière: après la polémique, le gouvernement a assuré qu’il fournirait les deux doses du vaccin Spoutnik V