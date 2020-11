(Conseil de la magistrature de la nation)

Le juge fédéral Daniel Rafecas rester confiant pour devenir le prochain Procureur général de la nation. Avec une photo de la Constitution nationale et l’article qui parle de l’indépendance du parquet, le magistrat a publié un message suggestif sur ses réseaux sociaux: «La Constitution nationale est toujours un bon début… ».

«Nous continuons à préparer l’audition publique et, espérons-le, à assumer le poste de procureur général de la Nation, dont la déclaration, sur proposition du président @alferdezok, est entrée au H. Sénat de la Nation en mars, après avoir reçu 700 soutiens (dont l’UBA et toutes les organisations de défense des droits de l’homme) et seulement 3 défis », écrit-il brièvement. Bien qu’il en dise peu, il en dit beaucoup.

Rafecas esquive la presse, tandis qu’au gouvernement le président Alberto Fernandez et le vice-président Cristina Kirchner Ils semblent se débattre avec le poste de procureur général. Sa déclaration a été envoyée au Sénat en mars, la pandémie a retardé le processus mais maintenant le Kirchnerisme ne progresse pas dans le traitement de sa demande.

Comme ils l’ont dit Infobae dans l’environnement de Rafecas, le juge reste optimiste. Surtout parce qu’il a l’aval du président Fernández, qui continue de le souligner publiquement comme son seul candidat pour devenir avocat.

Pour l’instant, ils soulignent que jusqu’à présent, le bloc au pouvoir au Sénat n’a rien fait de lui-même. Il n’a dépoussiéré que deux projets de la Commission de la justice, entre les mains de la Cristinista Oscar Parrilli, que les législateurs de l’opposition avaient présenté Martín Lousteau et Lucía Crexell dans la direction précédente, qui visait à fixer un mandat de 6 et 5 ans, respectivement, au chef des procureurs. Maintenant, l’avancée du rionegrino l’a rejoint Alberto Wereltineck, ce qui suggère de changer les majorités et aussi l’intégration du jury d’accusation pour les procureurs. Il y a eu une répudiation énergique des associations de juges et de procureurs pour cette initiative.

Rafecas avait déjà dit que il a convenu que le poste devrait être temporaire. Mais il a également été très clair lorsqu’il s’agissait de soutenir que le procureur en chef devait être nommé avec le deux tiers des voix du Sénat. Il n’est pas le seul à le soutenir. Convoquée par le Sénat, le juriste Alberto Binder, Chef de l’Institut d’études comparées en sciences criminelles et sociales (INECIP), il a évoqué il y a quelques jours la nécessité d’avoir un soutien majoritaire face au rôle que le chef des procureurs va commencer à avoir avec le nouveau code accusatoire. À son avis, la possibilité de réduire cette exigence à la moitié plus un des sénateurs serait viable si le poste était de quatre ans, parallèlement à l’époque d’un gouvernement élu.

Déjà en août, Rafecas écrivait sur son profil: «Je suis également convaincu que la Commission d’experts qui travaille sur des recommandations dans le domaine de la justice maintiendra l’exigence que chaque candidat à la fonction d’avocat est approuvé par une majorité spéciale des deux tiers au Sénat de la Nation ».

La commission de onze juristes que le président Fernández a convoquée fin juillet, lorsqu’il a présenté la réforme judiciaire dans la salle blanche de la Casa Rosada, achèvera ses travaux et les remettra au président. Là, en plus d’analyser les réformes du Conseil de la magistrature et de la Cour suprême, les spécialistes doivent donner leur avis sur la manière dont un procureur doit être élu et révoqué, et aussi si le poste doit cesser d’être à vie.

Tel que publié Infobae dimanche, le groupe d’experts proposera de fixer un délai sur le poste et de maintenir l’exigence des deux tiers des voix du Sénat fixée pour révoquer un procureur. Le dilemme est sous la forme de la nomination: les avis sont partagés entre la majorité absolue (la moitié plus un des membres de la Chambre haute) ou les deux tiers.

Aujourd’hui, le gouvernement n’a pas ces deux tiers pour nommer quelqu’un à ce poste, sans négocier. Ni l’un ni l’autre n’avait Mauricio Macri quand il a proposé au juge de la ville Inés Weinberg de Roca, l’un des membres – précisément – des juristes convoqués par le président pour donner son avis sur le sujet.

