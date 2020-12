Dans une interview avec Vea Magazine, Daniella Álvarez a révélé qu’elle avait un coronavirus.

L’ancienne colombienne Daniella Álvarez est devenue un exemple à suivre pour sa lutte et sa force, après avoir été amputée de la jambe gauche en juin dernier en raison d’une ischémie vasculaire. Cependant, pendant tous ces mois, elle avait gardé le secret qu’elle et sa famille devaient ajouter une autre situation difficile à laquelle ils vivaient déjà: ils étaient positifs pour le covid-19, comme l’a révélé une interview exclusive avec Vea Magazine.

“C’était horrible. Mon père a contracté la maladie et nous a tous infectés par inadvertance, trois semaines après mon opération. Je n’ai jamais dit ça, c’était trop pour ajouter à l’histoire que toute ma famille l’avait”Álvarez a avoué au magazine colombien.

Bien que la mannequin et la présentatrice aient déjà fait savoir en octobre dernier à travers une vidéo sur son compte Instagram que son père avait eu un coronavirus – qui a ensuite été supprimé -, c’est la première fois que Daniella confirme publiquement qu’elle il avait également un coronavirus.

Daniella Álvarez révèle que son père avait le covid-19

Selon ce que le mannequin a dit au magazine Vea, la contagion de son père, Gustavo Álvarez, s’est produite en raison d’un oubli de sa part, et il a également déclaré que la situation l’avait fait traverser, elle et sa famille, pendant une très A duré, Eh bien, son père a passé 40 jours à l’unité de soins intensifs (USI), où il a été intubé.

“Il s’en fichait. C’est une personne très détendue, il a vécu avec un masque sur la nuque! Je venais de quitter l’USI et mon père entrait. Je me suis mis à pleurer. Mon père est plus âgé et souffre de MPOC (maladie pulmonaire obstructive chronique)»Dit Álvarez.

Pour la présentatrice, le plus difficile dans la situation était de ne rien savoir de son père, puisqu’ils découvraient à peine son état de santé à partir d’un rapport quotidien que les médecins donnaient à sa famille, ce qui selon elle était décourageant, car son père ne montrait aucun signe d’amélioration.

Concernant sa contagion, Le modèle a déclaré que bien qu’elle ait été testée positive pour la covid-19, selon elle, elle n’a jamais eu de symptômes, ce qu’Álvarez attribue à la quantité de médicaments qu’elle a dû prendre avec sa jambe tout au long du processus..

Daniella a également déclaré dans l’interview avec Vea que sa mère a également dû être hospitalisée pendant 10 jours à cause du coronavirus, et que ses frères et sœurs avaient également des symptômes. Selon le modèle, Ricardo ‘Ricky’ avait des frissons et de la fièvre, et sa sœur Andrea avait de l’urticaire sur tout le corps, très similaire à la varicelle.

“Nous avons prié pour mon père, pour ma jambe, pour mon autre pied, j’ai demandé à Dieu de nous aider et de mettre fin à cette tragédie”, a déclaré Álvarez à la sortie.

“Jusqu’au jour où … l’homme a survécu! ça nous est arrivé à tous“, En riant, l’ex-Miss Colombie a ajouté au milieu.

Selon Daniella, son neveu mineur et son petit ami Lenard Vanderaa étaient également infectés, mais asymptomatiques.

La nouvelle prothèse de Daniella Álvarez

Ce jeudi, la mannequin et présentatrice a annoncé via un post sur son compte Instagram qu’elle avait déjà sa nouvelle prothèse. La nouvelle est venue avec une photo de la couverture de son interview avec Vea Magazine. Daniella Álvarez était ravie de le montrer pour la première fois dans les médias colombiens.

“C’est mon premier jour avec la prothèse, ici sur les photos; J’essaie de voir comment il est utilisé, comment je peux mieux poser, je le reconnais en quelque sorte de plus en plus.»A déclaré Álvarez dans une vidéo des coulisses publiée par Vea.

Dans les coulisses de Daniella Álvarez dans son interview avec Vea Magazine.

L’annonce a également été faite, après que l’ancienne Miss Colombie ait rapporté les jours précédents via une vidéo sur le même réseau social qu’en raison d’une blessure très grave causée par une ischémie qui lui avait fait perdre sa jambe gauche, son pied droit ne reviendrait pas. travailler.

«Le docteur Guevara m’a dit après lui avoir passé les examens: ‘Eh bien Daniella, je voulais que ce moment vienne vous dire quelles attentes nous pourrions continuer à avoir de votre pied, et je veux vous dire que comment je m’y attendais, votre tibia et vos nerfs péronés ils étaient complètement endommagés. Il vous est très difficile de bouger à nouveau le pied droit », a déclaré l’ancienne Miss Colombie.

Daniella Alvarez avoue que son pied droit ne fonctionne pas

