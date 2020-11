Par Martinne Geller

LONDRES, 23 novembre (.) – Le groupe alimentaire français Danone prévoit de supprimer jusqu’à 2000 emplois, de réduire son offre de produits et de réorganiser son activité mondiale pour devenir une entreprise plus efficace, capable de s’adapter à l’environnement après le passage de la pandémie COVID. -19.

Le plus grand producteur mondial de yaourt a déclaré lundi que ces mesures lui permettraient d’économiser 1 milliard d’euros par an d’ici 2023 et d’atteindre un nouvel objectif de marge à moyen terme.

«Nous n’avons jamais été aussi ambitieux chez Danone», a déclaré le PDG Emmanuel Faber.

Cependant, Danone s’est montré prudent à propos de 2021 et a projeté des marges plates, précisant que le premier semestre serait affecté par les comparaisons avec cette année, favorisé par les restrictions de provisionnement et de voyage dues au COVID-19.

Cette prudence et cette concentration sur la réduction des coûts, plutôt que sur la manière dont cela renforcera la demande de produits comme l’eau d’Evian et le yogourt Activia, ont déçu les investisseurs, car Danone s’est fixé des objectifs similaires par le passé et continue d’être à la traîne. leurs pairs.

“Danone double une stratégie qui n’a pas fonctionné depuis cinq ans”, ont déclaré les analystes de Bernstein.

Les actions de la société, qui, selon Faber, se négocient avec une décote de 30% par rapport à ses pairs, ont chuté de plus de 2% à Paris, portant sa chute depuis le début de l’année à plus de 30%, à malgré un retour plus tôt ce mois-ci alimenté par l’optimisme concernant un vaccin COVID-19.

Danone a déclaré avoir décidé de se concentrer d’abord sur l’efficacité, car cela est sous son contrôle. Il prévoit de fournir de nouvelles mises à jour sur ses plans d’ajustement annoncés le mois dernier.

L'entreprise prévoit de supprimer de 1 500 à 2 000 emplois aux sièges sociaux locaux et mondiaux, soit environ un quart de ces emplois, et une source proche de l'entreprise affirme qu'entre 400 et 500 d'entre eux seraient en France.