15 minutes. Le principal épidémiologiste de la Maison Blanche, Anthony Fauci, a souligné ce dimanche que les États-Unis (USA) pourraient revenir à une «relative normalité» vers le deuxième ou le troisième trimestre 2021. Bien sûr, tout dépendra d’un certain nombre de facteurs, comme les futurs vaccins.

“Nous devons amener les gens à se faire vacciner. Si nous pouvons faire en sorte qu’une majorité écrasante de gens le reçoive et que, d’une part, vous en avez un efficace et, d’autre part, un niveau d’utilisation élevé, nous pourrions recommencer à rendre les choses relativement normales alors que nous entrons dans les deuxième et troisième trimestres. de l’année. »Fauci l’a dit dans une interview accordée à la télévision CNN.

Même ainsi, il a insisté sur le fait qu’une série de facteurs doivent se produire. «Nous avons un vaccin, il doit être livré et nous ne pouvons pas abandonner les mesures fondamentales de santé publique. Vous pouvez atteindre un certain degré de normalité tout en faisant des tâches fondamentales de santé publique” Aux États-Unis.

Transition

Interrogé sur le processus de transition de l’administration de Donald Trump au futur gouvernement du démocrate Joe Biden, le Fauci a déclaré qu’il serait préférable que les responsables gouvernementaux commencent à travailler le plus tôt possible avec l’équipe de l’ancien vice-président de Barack Obama (2009-2017). , en ce qui concerne la crise sanitaire.

“Bien sûr, ce serait mieux si nous pouvions commencer à travailler avec euxC’est ainsi que l’a dit le directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses (NIAID).

“Comme vous le savez,” ajouta-t-il, J’ai traversé plusieurs transitions, ayant servi 6 présidents pendant 36 ans. Et il est très clair que le processus de transition que nous traversons est vraiment important pour une diffusion fluide des informations, comme s’il s’agissait du relais d’une course ».

“Vous ne voulez pas vous arrêter et le donner ensuite à quelqu’un. Vous voulez essentiellement continuer à marcher”, fit-il remarquer.

Le 7 novembre, Biden a été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle par les projections des médias; il n’y a pas encore de verdict officiel. De son côté, le président Trump n’a pas reconnu sa quasi-défaite en alléguant une fraude. En outre, il a indiqué que cela ne facilitera pas une transition pacifique du pouvoir.

Le coronavirus aux États-Unis est loin d’être normal

La semaine dernière, Les États-Unis, le pays le plus touché par la pandémie avec près de 11 millions de cas et plus de 245000 décès, ont subi des records quotidiens des nouvelles infections du coronavirus SRAS-CoV-2. Il a atteint un record de 187 095 nouvelles infections vendredi.

Malgré cette augmentation, Fauci a exclu qu’un confinement national soit déclaré. Au lieu de cela, il a prédit des ordres de quarantaine dans des endroits spécifiques.

«Si nous ne renversons pas le rebond (…) nous n’allons pas imposer un verrouillage national, Je pense que c’est très clair, mais je pense que nous allons commencer à voir au niveau local, c’est-à-dire des gouverneurs, des maires ou des personnes au niveau local qui feront, comme vous l’avez dit, des restrictions de type chirurgical, qui sont l’équivalent fonctionnel de un confinement local ».

Cette semaine, la société pharmaceutique américaine Pfizer a annoncé que son vaccin contre le SRAS-CoV-2 est efficace à 90%, au-dessus de ce qui est exigé par les régulateurs du pays, ce qui promet une autorisation d’urgence rapide pour sa disponibilité à la Publique.