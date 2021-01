(Photo: .)

La dépendance du Mexique à l’égard des envois de fonds des Mexicains résidant étranger atteindra un niveau record à 3,8% du PIB en 2020, a estimé ce lundi la banque BBVA.

Dans un communiqué, l’institution a mentionné que parmi les facteurs expliquant la croissance des envois de fonds Les migrants mexicains ont reçu des stimuli économiques du gouvernement des États-Unis.

En outre, en raison du confinement et des restrictions de mobilité, de nombreux migrants ont envoyé des fonds au Mexique au lieu de les livrer directement, et aussi qu’en raison de la pandémie de covid-19, le taux de change moyen du peso-dollar a considérablement augmenté.

«Ces facteurs qui ont stimulé la croissance des envois de fonds, qui devraient clôturer 2020 avec une croissance de plus de 10,5%, ajoutés au fait qu’en raison de la pandémie, le PIB du Mexique pourrait se contracter de plus de 9%, ils conduisent au fait qu’en 2020, les envois de fonds pourraient représenter 3,8% du PIB national du Mexique, 0,9 point de pourcentage de plus qu’en 2019 (2,9%) “, a déclaré BBVA.

Il a souligné qu’en raison du confinement et des restrictions de mobilité à la frontière terrestre entre le Mexique et les États-Unis, de nombreux migrants transfrontaliers et «navetteurs» envoyaient des fonds au Mexique au lieu de les livrer directement. (Photo: .)

La filiale de la banque espagnole a rappelé que lorsque les États-Unis ont commencé à entrer dans un confinement, qui a conduit à la fermeture d’activités économiques et au licenciement de nombreux travailleurs, «une forte contraction de la réception des envois de fonds était également attendue dans le monde et pour le Mexique. ».

Cependant, “Cela ne s’est pas produit, mais au contraire, ils ont augmenté plus que prévu pour 2020”.

Dans le rapport, BBVA a expliqué que les migrants mexicains «bien qu’ils aient été fortement affectés au travail par les mesures de confinement» (en avril 2020, le taux de chômage des migrants mexicains atteignait 17,0%) “Ils ont également reçu des stimuli économiques du gouvernement des États-Unis.”

En outre, en raison de la pandémie, le taux de change moyen du pesos par dollar américain a augmenté de manière significative.

«Cela a incité les Mexicains résidant aux États-Unis à envoyer plus de fonds, car pour chaque dollar qu’ils envoyaient, ils étaient convertis en plus de pesos. En moyenne, le taux de change peso-dollar était de 11,6% plus élevé en 2020 qu’en 2019», A-t-il indiqué.

ENREGISTREMENT DES REMISES

Avec ces chiffres, le Mexique a battu le record des envois de fonds reçus chaque année (PHOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ / CUARTOSCURO)

Ce lundi, la Banque du Mexique (Banxico) a rapporté que le pays avait reçu un record de 36945,63 millions de dollars d’envois de fonds entre janvier et novembre 2020, une augmentation de 10,88% par rapport à la même période de 2019 malgré la crise du covid-19.

Et bien que les données de décembre soient toujours manquantes, avec ces chiffres, le Mexique a battu le record des envois de fonds reçus chaque année, atteint en 2019 avec un montant historique de 36,048 millions USD pour toute l’année.

On estime qu’environ 12 millions de migrants mexicains résident aux États-Unis, dont 3,3 millions ont la citoyenneté américaine et 3,3 millions de résidents permanents.

