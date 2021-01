Andy Rivera et Lina Tejeiro. Photo: instagram des artistes.

Lina Tejeiro, actrice et mannequin colombienne, a fait le point sur 2020 à travers ses histoires sur Instagram. Parmi les photos qu’elle a partagées avec ses fans, des mémoires qui, selon ses followers, impliquaient son ex-petit ami, le chanteur Andy Rivera, se sont démarquées.

Dans l’histoire partagée sur vidéo par la célébrité des médias, il a partagé un coucher de soleil dont il a été témoin lors d’une visite à Cancun, au Mexique. «En janvier, j’ai vu l’un des couchers de soleil les plus incroyables de ma vie. Je m’en souviendrai toujours “, a exprimé l’actrice de «La loi du cœur».

Plus tard, il a montré une photo d’elle, datée du 30 janvier, dans lequel il a souligné que pendant ce temps, elle était “l’officiel”. Après cette image, elle a montré une photo d’elle dans un ascenseur avec un homme. Dans cette histoire, l’actrice commente qu’elle était “très amoureuse”.

À la fin de la séquence, une capture en direct est vue sur Instagram dans laquelle l’actrice rencontre la comédienne Alejandra Azcárate. Sur cette photo, Tejeiro a commenté: “En juin, j’ai aussi fait un live pour parler de mon éternelle dépit.”

Les fans n’ont pas hésité à souligner que, dans ces histoires, L’actrice de ‘Padres e Hijos’ faisait référence à Andy Rivera, un joueur de reggaeton de Pereira et fils du célèbre chanteur de musique populaire Jhonny Rivera.

Cela a provoqué un émoi et une vague d’adeptes appelant le couple au retour: “J’espère que cette année ils laisseront les sottises et se marieront”, “Ils me manquent beaucoup Je veux qu’ils reviennent, ils s’aiment”, “Mon Dieu, je veux qu’ils reviennent, j’espère qu’ils réfléchissent aux choses”, “Ils devraient revenir” et “Comme c’est délicieux reviens “, sont quelques-unes des demandes que les fans ont pour les deux artistes.

De nombreux adeptes soulignent que, lors de ce voyage à Cancun, les artistes se sont réconciliés après leur rupture notoire début 2018.