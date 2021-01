Martín Guzmán avec Wado de Pedro et Gustavo Bordet

Une visite d’une usine à San Martín avec le maire, un “picadito” avec Matías Lammens à Barracas Juniors, une rencontre médiatisée avec le gouverneur du Chaco, une conférence à l’Université d’Entre Ríos, des fils sur ses réseaux sociaux, une visite à Neuquén avec le ministre de l’Intérieur Eduardo de Pedro, interviews télévisées, visite de différentes villes d’Entre Ríos avec Wado de Pedro. La liste ci-dessus est un bref extrait de l’itinéraire que le ministre de l’Économie Martín Guzmán a organisé le mois dernier et, comme prévu, il a attiré l’attention à l’intérieur.

Concrètement, l’administration Guzmán doit faire face à une réalité moins choquante pour cette élection 2021 qui vient de commencer. Avec une réalisation notée pour consolider son nom avec la renégociation de la dette entre des mains privées qui comprenait une réduction du capital, le ministre a réussi que, au cours de cette année, l’Argentine ne devrait pas payer les obligataires tout en essayant de conclure un accord similaire avec le Fonds monétaire international en un contexte mondial qui pousse le prix du soja à des niveaux jamais vus depuis sept ans.

De cette manière, des intrigues surgissent entre les différents points de vue des consultants, allant d’une prévision positive en reprise pour cette année qui vient de commencer et d’autres qui voient un panorama différent. De part et d’autre du comptoir, ils envisagent les mêmes données, mais ils diffèrent dans leur confiance envers le cabinet économique: réussir ou non à surmonter le scénario d’inflation qui s’est accélérée ces derniers mois alors que les taux continuent d’être bafoués et que les planchers non imposables ne bougent pas. dans de nombreuses taxes qui touchent directement la classe moyenne, le risque pays au-dessus de 1400 points, une dévaluation cumulée de 100% en termes réels en un an, le déficit budgétaire proche de 9% par an et la grande inconnue de ce qui sera fait pour contrecarrer l’expansion de la base monétaire à la suite de la pandémie.

Martín Guzmán saluant le Président (photo REUTERS)

Différentes voix

“Il n’y a rien d’étrange, Alberto a demandé aux ministres de mettre la direction en faillite”, affirme un responsable du Palacio de Hacienda et minimise tout changement dans les noms de la gestion économique.

De l’autre côté de la rue Yrigoyen, on dit le contraire. “Le départ de (le directeur de la Banque centrale, Carlos) Hourbeigt a été mal interprété par les médias”, a déclaré un responsable régulier du Patio de las Palmeras et a expliqué que la démission du responsable du rein de Roberto Lavagna “a été considérée comme une croissance de L’influence de Guzmán dans la Centrale quand il s’agit d’un poste très mineur pour quelqu’un qui était sous-secrétaire aux Finances de la Nation », en référence au remplacement de Hourbeigt, Diego Bastourre. Cette version se heurte à celle émanant du Trésor, où ils affirment que Guzmán avait besoin de quelqu’un en qui ils avaient confiance dans le conseil d’administration et Lavagna céda, estimant que Hourbeigt reviendrait à la Commission nationale des valeurs mobilières. Hourbeigt n’a pas accepté.

Le nouveau membre du conseil d’administration de la Centrale était en décembre aux États-Unis dans le cadre du groupe qui négocie avec le Fonds monétaire international le refinancement de la dette de l’Argentine avec l’organisation et aurait été l’un des fusibles qui ont brûlé après treize mois de la gestion. Le changement a eu lieu à la volée malgré le fait que les noms forts de la négociation sont Sergio Chodos et l’ambassadeur d’Argentine à Washington, Jorge Argüello. Pour calmer les négociations, le nouveau remplaçant de Bastourre, Leandro Toriano, a déjà été en contact avec le FMI.

Cependant, cette semaine, un autre mouvement est passé inaperçu malgré l’ampleur du changement: le chef de cabinet des conseillers de Martín Guzmán, l’économiste Santiago Pérez Pons, a également quitté la fonction nationale pour se rendre dans la province du Chaco. Là-bas, l’homme de 27 ans prendra la relève du ministère du Plan, des Finances et des Infrastructures.

Selon Pérez Pons lui-même, parmi ses fonctions au niveau national figuraient «l’administration budgétaire et financière des politiques nationales de recettes et de dépenses publiques» ainsi que «la planification et la coordination des systèmes budgétaire, de trésorerie et de comptabilité» et “Calcul général des recettes publiques, contrôle de son exécution et dimension de l’impact fiscal des propositions de réforme des ressources fiscales, douanières et sociales”. Pratiquement tous les points sur lesquels repose le projet de réforme fiscale annoncé par Guzmán en août 2020. Ce n’était évidemment pas un poste mineur pour qui était également directeur de la planification stratégique du gouvernement de María Eugenia Vidal et conseiller du ministère de la Développement économique du gouvernement de Mauricio Macri. Mais il est allé à l’intérieur des terres.

Miguel Pesce, président de la Banque centrale

Les blessés

Le directeur de la Banque centrale, Miguel Ángel Pesce, est un homme avec une longue carrière politique et très proche d’Alberto Fernández. Depuis les escaliers du bâtiment de la rue Reconquista, ils ont soutenu qu’ils n’étaient pas très satisfaits de la direction que Guzmán avait prise et ont ajouté que “Il a fallu beaucoup de temps pour négocier la dette”, en référence à la restructuration avec les obligataires argentins clôturée en 2020, et que le coût de ce résultat a eu un impact plus que négatif sur l’économie argentine en raison des mois d’incertitude qui ont entraîné une augmentation du prix du dollar et le transfert consécutif vers l’inflation et les coûts des intrants pour la production. Cependant, c’est précisément cette négociation qui a permis à Alberto Fernández de montrer une autre réalisation politique au cours de l’année qui vient de s’achever.

Des plates-formes syndicales, ils n’aiment pas non plus célébrer. Les secteurs les plus difficiles – essentiellement les syndicats péronistes traditionnels – n’ont jamais pris un ministre de l’économie très au sérieux, et le cas de Guzmán ne fait pas exception. Vous pouvez à peine le voir main dans la main avec les Fatties, qui blâment toujours la direction économique de l’effondrement du syndicat des œuvres sociales. De la parité en dessous de l’inflation acceptée par de nombreux syndicats, ils préfèrent ne pas parler.

Facteur Lavagna

En fin d’année, l’ancien ministre de l’Economie d’Eduardo Duhalde et Néstor Kirchner a publié une lettre ouverte dans laquelle il a attaqué la “créativité fiscale” qui génère plus de “déviations”, pointé du doigt la croissance de l’emploi public (“un million en quinze ans” ), a demandé à l’État de réduire sa taille bureaucratique pour se réconcilier avec le peuple et a exigé des politiques visant à créer des emplois privés. Enfin, Lavagna a déclaré que «les Argentins ont besoin d’une bouffée d’air frais, d’une plus grande liberté pour se déplacer de manière créative; être productif, ne pas chercher habilement des rentes extraites de l’État, qui doit prendre soin de l’éducation, de la santé, de la création de l’égalité des chances, de la sécurité, de la science et de la technologie ».

La lettre de Lavagna n’a pas bien descendu dans un contexte où le prix du soja remonte à des niveaux d’avant la stagnation. Et si quelqu’un connaît les bienfaits du soja à haute teneur dans un contexte de crise, c’est Lavagna. C’est peut-être pour cela que sa lettre portait sur la taille de l’Etat: c’est aujourd’hui un Etat dix fois plus grand qu’en 2003. Avec le soja, il se rétablit à court terme, mais n’atteint pas le moyen terme.

Interrogé sur la gestion de Guzmán, les représentants de l’espace Lavagna ont seulement rappelé que dans son livre “Treize mois cruciaux dans l’histoire de l’Argentine”, l’ancien ministre a expliqué que son agenda sur les questions économiques urgentes était si chargé qu’il n’avait pas eu le temps de faire de la politique.

Roberto Lavagna

Le facteur Lavagna n’a pas tant d’impact sur la gestion économique que sur d’autres questions: les trois députés de leur espace sont nécessaires pour que la chambre basse puisse tenir des séances et donner le débat, ce dont le parti au pouvoir a besoin pour faire avancer l’extraordinaire. Lavagna a donné le feu vert aux sessions, même si on ne sait pas encore comment ses représentants voteront.

De retour dans la Rosada, il y a déjà plusieurs voix qui se demandent si Guzmán veut être candidat. Mais comme chacun veut jouer son propre jeu, il faut noter que la demande d’Alberto Fernández de défendre la direction, dans le cas de Guzmán, comprend une province par semaine. En fait, la prochaine visite du ministre sera à Jorge Capitanich.

La tranquillité de Martín Guzmán est marquée par divers facteurs. Le premier est qu’il a réussi à clore une négociation qu’il a engagée dès le jour de sa prise de fonction. La seconde est qu’il a réussi à construire une bonne relation avec Cristina Kirchner et aujourd’hui il n’a pas besoin de demander une place à l’ordre du jour de la vice-présidente pour pouvoir la rencontrer. Le troisième facteur est qu’il a réussi à établir de bonnes relations avec les plus hautes autorités de La Cámpora. Le dernier, et non des moindres, c’est qu’il n’a pas de remplaçant pour Alberto: il aime ça.

Pendant ce temps, Guzmán sourit à la caméra pour une nouvelle photo avec un gouverneur dans son bureau, ou avec un maire dans une usine, ou lors d’une promenade avec des fonctionnaires nationaux à travers des villes de l’intérieur. Dans un contexte où les fonctionnaires qui ne fonctionnent pas sont pointés du doigt et où les relations internes sont tendues en une année électorale, être l’un des rares ministres qui ne fait pas l’objet de discussions sur le front gouvernemental est à soulager.

JE CONTINUE DE LIRE:

Économie réelle et tournée des provinces: le «road show» de Martín Guzmán pour défendre la gestion en année électorale