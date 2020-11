15 minutes. L’équipe de transition du président élu des États-Unis (USA), Joe Biden, a annoncé ce lundi que dans “les prochains jours” elle entamerait des réunions avec les responsables du gouvernement de Donald Trump pour rendre le transfert de pouvoir effectif. Le président vient de donner le feu vert.

«Dans les prochains jours, les responsables de la transition commenceront à rencontrer des responsables fédéraux pour discuter de la réponse à la pandémie et avoir des informations détaillées sur nos intérêts en matière de sécurité nationale«Cela a été dit dans un communiqué du directeur exécutif de l’équipe de transition de Biden, Yohannes Abraham.

Le responsable démocrate a également assuré que lors de ces réunions, ils chercheront “acquérir une compréhension complète des efforts de l’administration Trump pour vider les agences gouvernementales“.

Cette annonce est intervenue quelques minutes après que Trump a indiqué qu’il donnait le feu vert au transfert de pouvoir à Biden après un verrouillage de 3 semaines depuis les élections. Malgré cela, il ne reconnaît toujours pas ouvertement sa défaite.

«Je tiens à remercier Emily Murphy de GSA (General Services Administration) pour son dévouement et sa loyauté inébranlables envers notre pays. Elle a été harcelée, menacée et maltraitée – et je ne veux pas que cela lui arrive, à elle, à sa famille ou à ses employés. de GSA. Notre cas continue FORTEMENT, nous continuerons le bon combat et je crois que nous vaincrons“Ceci a été publié par Trump sur le réseau social Twitter.

“Cependant, dans le meilleur intérêt de notre pays, je recommande qu’Emily et son équipe fassent ce qu’ils doivent faire concernant les protocoles initiaux. J’ai dit à mon équipe de faire de même.”

Accès aux ressources grâce au passage du pouvoir à Biden

L’annonce du président est venue peu de temps après Murphy certifiera la victoire de Biden. Ce processus était nécessaire pour que les démocrates puissent avoir accès aux ressources pour gouverner.

Dans la déclaration de l’équipe de Biden, Abraham a constaté que la décision de la GSA “fournit à l’administration entrante les ressources et le soutien nécessaires pour effectuer un transfert de pouvoir en douceur et pacifique“.

“La décision d’aujourd’hui est une étape nécessaire pour commencer à relever les défis auxquels notre nation est confrontée, notamment le contrôle de la pandémie et la reprise de notre économie”, a-t-il déclaré. Il a également souligné que “cette décision finale est une action administrative définitive pour entamer formellement le processus de transition avec les agences fédérales. “

L’équipe de Biden avait commencé à développer sa propre stratégie face à la pandémie COVID-19. Il l’a fait malgré le manque de ressources gouvernementales pour travailler à la transition du pouvoir. De plus, il a avancé son futur Cabinet avec plusieurs nominations.