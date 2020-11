Personnes portant des masques faciaux à Rehoboth Beach, Delaware, États-Unis (REUTERS / Joshua Roberts)

Dans neuf États américains, plus d’une personne sur 1000 est décédée de causes liées au coronavirus, alors que les décès quotidiens dus au COVID-19 dans tout le pays atteignent des niveaux jamais vus depuis le début de la pandémie, selon un rapport du Washington Post.

La liste de ces états (New Jersey, New York, Massachusetts, Connecticut, Louisiane, Rhode Island, Mississippi, Dakota du Nord et Dakota du Sud, selon les mesures du Washington Post) reflète le grand nombre de victimes de la pandémie et comprend New York, comme premier épicentre, mais aussi vers les états du sud touchés par la vague estivale, et les zones rurales avec des hôpitaux avec des difficultés croissantes.

Le vendredi, Le Dakota du Sud est devenu le dernier État à rejoindre, à un moment où le pays dépassait les 13 millions de cas enregistrés de coronavirus.

Il est possible que l’impact de Célébrations de Thanksgiving sur la propagation du coronavirus n’est évidente que la semaine prochaine, lorsque les rapports redeviennent plus réguliers et que les personnes qui auraient pu être infectées lors de réunions de famille reçoivent les résultats de leurs tests.

Vendredi photo du président américain Donald Trump s’entretenant avec des journalistes à la Maison Blanche (REUTERS / Erin Scott)

Dans Dakota du Sud, le gouverneur républicain Kristi L. Noem il continue de résister à l’établissement de l’utilisation obligatoire des masques faciaux, qui ont été submergés dans une bataille idéologique entre républicains et démocrates.

Noem a également donné son approbation aux réunions de masse, encourageant les gens à participer pendant l’été qui est passé d’un rallye moto de près de 500 000 personnes dont de nombreux experts craignaient qu’il ne se transforme en événement de supercontact. Quelques semaines après l’événement de 10 jours, les deux Dakota et Le Wyoming, le Minnesota et le Montana ont enregistré le plus grand nombre de nouvelles infections par habitant dans le paysBien que les experts disent qu’il est impossible de savoir combien de ces cas découlent de l’événement.

Malgré cet épisode, aujourd’hui les hospitalisations dans l’État ont également monté en flèche en septembre après un séjour proche ou inférieur à 100, culminant plus tôt ce mois-ci à plus de 600.

Record à l’échelle nationale

Même si plusieurs États n’ont pas signalé leurs nouvelles infections jeudi, Les États-Unis ont enregistré plus de 127500 cas, près de 1400 nouveaux décès et environ 90 500 hospitalisations actuelles, selon les données suivies par le Washington Post.

Malgré le fait que New York n’est plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, il reste le plus touché en termes de décès aux États-Unis (. / Justin Lane / File)

Ces chiffres sont une sous-estimation de la véritable étendue du virus: un nouveau Une étude menée par des chercheurs des Centers for Disease Control and Prevention (CDC, pour son acronyme en anglais) estime que seulement 1 infection à coronavirus sur 8 dans tout le pays a été signalée jusqu’à la fin septembre, c’est-à-dire le nombre réel d’infections pourrait être plus proche du 52,9 millions.

Les responsables de la santé ont demandé aux personnes réunies pour Thanksgiving de se faire tester pour le virus. Leana Wen, médecin urgentiste et professeur de politique de la santé à l’Université George Washington, conseillé de passer du temps à l’extérieur et de se mettre en quarantaine à leur retour à la maison.

En outre, Anthony S. Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et conseiller principal de la Maison Blanche, a prédit que Les célébrations de Noël et du Nouvel An sont peut-être aussi douces que Thanksgiving, en raison de la continuité du risque de contagions.

“Si les chiffres continuent d’augmenter et restent à plus de 100 000 infections et 1 300 décès par jour … Je ne vois pas que ce soit différent pendant les vacances de Noël et du Nouvel An par rapport à Thanksgiving”, a-t-il déclaré à USA Today en un article publié vendredi.

Espoirs dans le vaccin

Comme cas, les décès et les hospitalisations continuent d’augmenter, les yeux sont braqués sur la possibilité que la distribution du vaccin peut commencer dès décembre, moyennant l’approbation réglementaire nécessaire.

Un homme subit un test de coronavirus le jour de Thanksgiving dans un refuge pour sans-abri alors que l’épidémie mondiale de la maladie se poursuit. Los Angeles, Californie, États-Unis (REUTERS / Lucy Nicholson)

Mais au milieu de cet espoir, des questions se posent sur le vaccin contre le coronavirus développé par la société pharmaceutique. AstraZeneca avec l’Université d’Oxford, l’un des trois meilleurs candidats à l’approbation de la Food and Drug Administration.

Le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, dit Actualités Bloomberg que votre entreprise était susceptible d’exécuter un nouveau test pour comparer la partie la plus positive de vos résultats, qui a rapporté une efficacité supérieure à 90% lorsqu’un petit groupe de personnes n’a reçu par erreur que la moitié de la dose initiale développant une immunité.

Katherine O’Brien, directeur de la vaccination, des vaccins et des produits biologiques à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré que Bien que les données d’AstraZeneca soient prometteuses, il existe de nombreuses façons dont les résultats pourraient encore être sapés et que les experts ont besoin d’accéder aux données sous-jacentes des études pour tirer de meilleures conclusions sur les études.

“Il est trop tôt pour nous pour dire quoi que ce soit sur ce que nous faisons avec les données et ce qui est nécessaire ensuite.”O’Brien a déclaré lors d’une conférence de presse vendredi. “Ce que nous avons vraiment besoin de voir, c’est plus qu’un communiqué de presse”, a-t-il ajouté.

AstraZeneca a évité de justesse un autre problème important lorsque des pirates informatiques nord-coréens présumés ont tenté d’accéder aux systèmes internes de l’entreprise ces dernières semaines, a rapporté .. On ne pense pas que les tentatives ont abouti.

Continuer à lire:

Des hackers nord-coréens ont tenté d’accéder aux systèmes de laboratoire AstraZeneca

Nouvelle alerte au Danemark pour les visons atteints du COVID-19: certains pourraient s’être échappés des fermes et propager la maladie

Les États-Unis comptent plus de 90000 personnes hospitalisées pour coronavirus, le plus pendant la pandémie