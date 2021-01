Candidat de Samuel García à la direction de Nuevo León (Photo: @Roberto Mtz / IG)

Samuel Garcia, le diplômé du Tec de Monterrey, a assuré que dans le nord vous travaillez, dans le centre vous administrez et dans le sud vous vous reposez; cependant, cette déclaration ne pouvait être plus éloignée de la vérité.

Selon une déclaration du candidat au poste de gouverneur de Nuevo León, la région nord du Mexique est la plus productive du Mexique, les États centraux décident où il est dépensé et la région du sud est celle qui en profite sans la travailler.

Cela a été dit par le politicien qui n’a accompagné son père au golf qu’une seule fois lors d’une interview, car accusé la région la plus oubliée, marginalisée, précaire, discriminée et pauvre du pays de vivre dans la paresse.

«Dans le nord, nous travaillons, dans le centre qu’ils administrent et dans le sud, ils se reposent. On l’écoute et on est un peu abasourdi, car ça sonne très froid, mais c’est réel “, a assuré le sénateur avec une licence du parti Citizen Movement (MC).

Cette affirmation se fait jour dans un contexte où le Alliance fédéraliste (AF) a nourri le discours de la révision du soi-disant pacte fédéral, qui désigne la distribution des contributions des gouvernements locaux à l’État mexicain pour les redistribuer.

“A Nuevo León, pour chaque peso que nous donnons au gouvernement fédéral, ils ne rapportent que 40 cents, mais il y a des États du sud qui en reçoivent trois pour chaque peso qu’ils donnent”, a-t-il précisé. “Le gouverneur du Chiapas ou de Guerrero, qui dit, plus mon état est frotté et peuplé, plus j’utilise de laine de plus en plus, donc je ne crois pas à ces types de plans, par exemple, des informations sur les contraceptifs à distribuer”, a-t-il souligné.

Loin du ton classiste avec lequel il désignait les habitants de la région sud, les rapports délivrés par l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi) Ils démontrent de manière fiable que ce que García Sepúlveda a dit est un mensonge populiste avec des intentions électorales plus qu’informatives.

Contribution au PIB par État (Photo: Inegi)

Selon le rapport de contribution au PIB 2018 par État, Mexico et l’État du Mexique, des entités qui ne sont pas en conflit avec le pacte fédéral, sont ceux qui contribuent le plus au PIB au Mexique. Comme si cela ne suffisait pas, la capitale nationale y contribue à hauteur de 16,4%, ce qui est plus du double de celui de Nuevo León, qui contribue 7,6 pour cent.

Plus tard, si le tableau des États contribuant le moins est étudié, on peut voir que les entités nordiques apparaissent comme Durango, Baja California Sur, Zacatecas et NayaritEn fait, ceux-ci sont en dessous d’Oaxaca ou Chiapas.

En termes de développement local, le PIB de Quintana Roo et Oaxaca a augmenté de 5,1 et 4,7%, qui est supérieur à celui de Nuevo León, qui a enregistré une augmentation de 3,6 pour cent. Concernant la production primaire, secondaire et tertiaire, la diversité des gammes de contribution montre, une fois de plus, que ce qui a été dit par Samuel García est un mensonge.

“En termes nominaux, Mexico, l’État du Mexique, Nuevo León, Jalisco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Guanajuato, Coahuila de Zaragoza, Puebla, Chihuahua, Sonora et Baja California ont contribué conjointement à 66,2% du PIB national aux prix de base en 2018»Lit le rapport Inegi.

Croissance du PIB par État (Photo: Inegi)

En ce qui concerne la activités principales (agriculture, élevage et exploitation des animaux, sylviculture, pêche et chasse), ceux qui ont le plus contribué sont Jalisco, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Puebla, l’État du Mexique, Durango et Chiapas.

En ce qui concerne activités secondaires (industrie), la liste est composée de Nuevo León, l’État du Mexique, Jalisco, Coahuila de Zaragoza, Campeche, Guanajuato, Mexico, Sonora, Chihuahua, Baja California et Veracruz.

Enfin, dans le activités tertiaires (commerce et services), les entités qui ont le plus contribué sont Mexico, l’État du Mexique, Nuevo León, Jalisco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Guanajuato, Puebla, Baja California, Michoacán de Ocampo, Chihuahua et Tamaulipas.

Avec cela, on peut comprendre que Nuevo León a une industrie particulièrement remarquable; Cependant, tant son développement local que sa contribution aux caisses de l’État mexicain ne sont pas des plus exemplaires, disqualifiant complètement ce qui a été déclaré par le candidat au poste de gouverneur de MC.

